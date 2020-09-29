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№ 106 от 28 сентября 2020

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Освободите заложника!

«Новая газета» вынуждена вести переговоры с террористом, чтобы наш автор Виталий Шкляров вышел на свободу

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Политика325

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Виталий Шкляров, политконсультант и постоянный автор «Новой», два месяца находится в минском СИЗО. К нему применяются пытки, 29 сентября у него подтвердился коронавирус. Редакция «Новой» вынуждена обратиться к Александру Лукашенко с просьбой об освобождении заложника, а к МИД и России — выступить в качестве посредника.

Шклярова задержали, когда он приехал из США к больной матери. Формально его обвиняют в «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Пытаются выставить чуть ли серым кардиналом белорусских протестов — для чего, впрочем, нет ни единого основания. Обвинение выстроено на основе предположений: раз уж политконсультант оказался в Беларуси накануне выборов, значит, это было частью заговора против Александра Лукашенко.

Но Шкляров прилетел в родную страну вместе со своим восьмилетним сыном и в Беларуси занимался семейными делами. Профессиональные революционеры так не действуют. О гипотетическом характере обвинений свидетельствует практически полное отсутствие следственных действий: за два месяца состоялось два допроса и одна очная ставка.

29 сентября Шклярову на два месяца продлили срок заключения под стражу. У его матери должна состояться сложная операция, теперь она, находясь в тяжелейшем состоянии, думает лишь о том, что происходит в тюрьме с ее сыном. Автора «Новой газеты» фактически держат в качестве заложника. К кампании по его защите уже присоединились политологи, страны ЕС и представители США.

Александр Григорьевич! Хотя бы назовите ваши требования.

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Теги:
охота на ведьм, тихановский, политзаключенные, коронавирус, лукашенко, шкляров

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