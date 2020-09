Кто бесогонит всех в кино

1 октября открывается Московский международный кинофестиваль, перенесенный с июня на осень. Известно, что решение о проведении «массового киномероприятия» на очередном пике пандемии принималось под напором Никиты Михалкова. Мэр просит работодателей перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Но show must go on. И понятно почему. Бюджет — и немаленький — выделен: необходимо его освоить. В киноиндустрии известие о проведении смотра приняли благосклонно. Кинотеатры все равно работают, а премьер не хватает, зрителей мало, и продюсеры придерживают картины до лучших времен.

ММКФ для многих авторов — возможность наконец-то предъявить новые работы. Профессиональные амбиции и обязательства вступают в противоречие с чувством самосохранения. Вместе с тем ММКФ — не единственный киносмотр, который сейчас проводится офлайн. Только что завершились Венецианская Мостра и фестиваль в Сан-Себастьяне. Гостям и участникам перед въездом в страну было необходимо предоставить отрицательный тест и показать специальное приглашение от организаторов. Кирилл Разлогов. Фото: РИА Новости Спрашиваем у программного директора ММКФ Кирилла Разлогова о том, стоит ли рисковать здоровьем людей? — Как принималось окончательное решение, проводились ли консультации с мэрией? — Разумеется, руководство фестиваля обсуждало с департаментом культуры все вопросы, касающиеся организации смотра с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Шахматная рассадка предполагает значительное уменьшение зрителей, необходимы санитарные меры, нацеленные на сохранение социальной дистанции, плюс проверка температуры, маски. Часть пресс-конференций будет в онлайне. На показы придется регистрироваться заранее. — В Москве вступили в силу рекомендации мэрии жителям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями вернуться к соблюдению режима самоизоляции. Какова реакция руководства ММКФ? Ведь и главному продюсеру Леониду Верещагину, и вам, и президенту Никите Михалкову — 65+. Будет ли Михалков, как обычно, встречать гостей на дорожке в день Открытия? — Ситуация меняется в ежедневном режиме. Возможно, Никита Михалков и не будет встречать гостей. Да и «дорожка», скорее всего, обойдется без зрителей. Будет телетрансляция. — Предполагается ли отмена фестиваля, или остановка его работы, если число заболевших и дальше будет расти такими темпами? — Это вопрос к начальству — и даже не фестиваля, а города. Мы будем выполнять все предписания мэрии. — Каковы мотивы проводить фестиваль в таких условиях? — Сейчас в мире проводятся кинофестивали с соответствующими ограничениями. Методика уже отработана и апробирована такими смотрами, как Венецианский и в Сан-Себастьяне. Да и мы параллельно с ММКФ проводим еще и кинофестиваль стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), инициированный президентом России. Там все будет дистанционно, только показы будут проходить в кинозалах. На ММКФ гостей тоже будет заметно меньше. Если гром не грянет, будем работать. Что касается немолодых людей, вроде меня, которым рекомендовано оставаться дома… Но работать кто-то должен. Планирую быть на фестивале, представлять фильмы, вести пресс-конференции. В общем, обычная работа в необычных обстоятельствах и с повышенными мерами предосторожности. В нынешней ситуации «Новая» не призывает посещать кинотеатры. Но если все-таки вы решитесь, на ММКФ есть что посмотреть и в этой укушенной пандемией программе. COVID-19 во многом срежиссировал не только Открытие, но и все фестивальные секции, определил состав жюри, сократил число участников, гостей и журналистов. В основном конкурсе — 13 фильмов, в том числе новая картина пригретого Россией и Казахстаном корейского классика Ким Ки Дука. А также работы из Азербайджана, Бразилии, Великобритании, Израиля, Индии, Казахстана, Румынии, Турции и Южной Кореи. Но больше всего (аж 4!) российских фильмов. «В конкурсе значительное место занимают отечественные картины и фильмы из ближнего зарубежья, — объясняет программный директор. — Это связано с тем, что мировые премьеры нам более доступны в этом регионе, и с тем, что у нас в стране и в близлежащих странах создаются выдающиеся произведения». Что смотреть в различных фестивальных секциях Основной конкурс

«Растворяться» Кима Ки Дука («Пустой дом», «Ариран», «Пьета») — снят в Казахстане. Про двух казахских девушек, похожих как две капли воды: скромную студентку и развязную проститутку. Сюжет напомнит его же «Самаритянку», в которой две подруги-школьницы копят деньги для поездки в Европу при помощи встреч с богатыми мужчинами. Фильм был показан на фестивале в Алматы, но из него вырезали 15 минут. Возможно, в Москве можно будет увидеть авторскую версию.

По утверждению режиссера, описываемые события представляют собой «документальную реальность» и не являются художественным вымыслом.



После выхода трейлера, в Сети разгорелся форменный скандал. Некоторые пользователи сравнили увиденное с геббельсовской пропагандой, а актеров — с зомби из голливудских фильмов. Создателей требовали посадить за клевету. Надо отдать должное отборщикам, решившимся показать картину, и позволить зрителям самим сложить о ней мнение. Фото: кадр из фильма «Блокадный дневник» «Распоряжение» Лазаро Рамоса. Режиссерская работа одного из самых известных в Бразилии актеров. Антиутопический пейзаж сходящего с ума мира. Адвокат пытается через суд добиться от правительства компенсации для всех потомков африканских рабов, а в ответ государство решает депортировать всех чернокожих в Африку. Программа «8 ½ фильмов»

«Мальмкрог» Кристиана Пую. Радикальный эксперимент флагмана румынской волны, режиссера-новатора. Что может быть решительнее, чем философский диспут длиной в три часа двадцать минут от автора артхаусного хита «Смерть господина Лазареску», в котором он превратил уход пожилого неряхи и выпивохи в магическое завораживающее таинство. Киномарафон «Мальмкрог» основан на «Трех разговорах» философа-мистика Владимира Соловьева.



Несколько русских аристократов собираются в поместье — отобедать и побеседовать о вечном и насущном. Коньяк в гостиной. И страстные споры. О политике. О Боге и человеке и человеке в Боге. О справедливой войне, которая может быть благом, и о плохом мире. О патриотизме. О христианстве, насаждающем себя огнем и мечом. О современном варварстве. Порой кажется, что все эти люди спорят о том, что сегодня тревожит всех, но не может обрести четких ответов, потому что их нет. Фото: кадр из фильма «Мальмкрог» «Новый порядок» Мишеля Франко. Мощная и очень современная антиутопия, впитавшая традиции мирового кино, прежде всего — эстетику Бунюэля и Берланги. Фильм удостоен «Серебряного льва» на недавнем фестивале в Венеции. Все начнется весьма безоблачно с богатой свадьбы в Мехико, вокруг которой бушуют уличные протесты. Революция ворвется в дома сытых и самодовольных, а свадьба превратится в кошмар, хаос, анархию, за которыми всегда следует беспощадная диктатура «Нового порядка». «Тело Христово» Яна Комасы. Бывший заключенный исправительной колонии 20-летний Даниэль выдает себя за священника, демонстрируя нетривиальные способы общения с паствой. Его душевность, бесхитростность, проповеди со слезой пробивают даже самые черствые души. При этом сам новообретенный «пастырь» расколот, распотрошен внутренней ложью, грехами и преступлениями. Безуспешно пытается наладить связь с небом, завести чат с Богом. Комаса снимает антиклерикальную драму такой глубины и неоднозначности, что фильм сравнивают с психологическими параболами Кесьлёвского. Фото: кадр из фильма «Тело Христово» Программа «Фильмы, которых здесь не было»

«Заглавными буквами» Раду Жуде. Все его картины так или иначе вывязаны на спицах истории Румынии. В аскетичном румынском кино Жуде стоит особняком. Его манера — плакатная, минималистская, сдержанная — взрывается яростной демонстративной экспрессией с непременными вкраплениями саркастического юмора.



«Заглавными буквами» («Прописные истины») основана на документальной пьесе Джанины Кэрбунариу. В 1981 году Мугур Кэлинеску, одиннадцатиклассник из города Ботошани, писал антикоммунистические призывы на стенах местного штаба Коммунистической партии, призывая соотечественников к свободе и демократии. Стал «объектом внимания» агентов тайной полиции Чаушеску. Так и возникло это пухлое архивное дело. Жуде, по сути, экранизирует эту папку. Он придумал концептуальный киноспектакль. Про мальчика, обнаружившего наготу «разодетого в пух и перья» короля, и про короля, наказавшего мальчика. «Граждане! В нашей стране сложная экономическая ситуация. Внешний долг достиг 10 миллиардов долларов, а в прессе идет дождь из «розовых лепестков». Это цитата из фильма «Прописные истины». Вроде бы про Румынию 80-х. Не про Россию 20-х. Специальные показы

Фото: кадр из фильма «Берлин, Александерплац» «Берлин, Александерплац» Бурхана Курбани. Трехчасовая сага — новая экранизации одноименного романа Альфреда Деблина. Режиссер Бурхан Курбани, переехавший в детстве с родителями из Афганистана в Германию, решил после легендарной 14-серийной саги Райнера Вернера Фасбиндера переосмыслить и осовременить культовую для немцев книгу. В третьей по счету адаптации действие перенесено в современность, а протагонистом становится чернокожий нелегальный беженец из Африки по имени Франсис. Бесправный, лишенный возможности легальной работы, он попадает под влияние покровителя-наркомана и начинает приторговывать запретными веществами. Город соблазняет пришельца легкими деньгами, пережевывает и проглатывает. Программа «Эйфория наваждений»

«Психомагия, искусство для исцеления» Алехандро Ходоровски. Новая документальная картина культового классика, литератора и философа, одной из ключевых фигур культуры ХХ века, основанная на его книге. Психомагия по Ходоровски — уникальная терапевтическая практика, освобождающая сознание, лечащая неврозы.



«Психомагия — лечение через поэтические символические акты, через переживания, — отмечает режиссер. — За психоанализ вы платите, и он может растянуться на годы. Психомагия бесплатна».



В 90 лет «алхимик человеческих душ» размышляет об особенности течения времени: «Время существует: в одну и ту же минуту я нахожусь в прошлом, настоящем (здесь, с вами) и в будущем. Я тот, кем стану. Я, мы все, несем этот потенциал в себе: люди — носители своего будущего, как и весь окружающий нас мир, как каждый предмет. Прошлое, настоящее и будущее формируют единое целое, инкрустированное в нас».



«Я хочу, чтобы кино исцеляло духовные проблемы — те, которые есть у меня и у человечества в целом, — рассказал Ходоровски. — Хочу, чтобы кинопродукт приравнивался по силе к сакральному тексту, чтобы мы могли глубоко проникнуть в себя самих». Российские программы ММКФ

Фото: кадр из фильма «Доктор Лиза» Российские премьеры открываются 2 октября фильмом «Доктор Лиза» Оксаны Карас.



Небесспорный фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли об одном дне из жизни основательницы фонда. «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки стал лидером зрительского голосования на «Кинотавре». На закрытии покажут картину «Китобой» Филиппа Юрьева, который получил главный приз в программе авторского кино Венецианского кинофестиваля и награду за режиссуру на «Кинотавре». Это история юного чукотского охотника Лешки, который влюбляется в американскую девушку из порно-чата. Читайте также «Кинотавр»: Ай лелэлелэ! Тенденции и события нового российского кино