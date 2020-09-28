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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Михаил Сегал: «Секс на экране — подачка свободе»
Об эксцентрической комедии «Глубже!», где главный герой, театральный режиссер, изгнанный из «Главного театра страны», оказался на съемках порно
Фото со съемок фильма
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Кажется, национальная идея сформулирована. Ее автор — режиссер Михаил Сегал. Это глубина. От морей — до дум высоких, от песни, сердца согревающей — до порно. Глубина — российский бренд, глубина — наша сила! Эксцентрическая комедия «Глубже!» — о театральном режиссере, изгнанном из «Главного театра страны», оказавшемся на съемках порно, тем не менее пытающемся и там искусством смягчать нравы, потому русское — значит, духовное — с коромыслом и смыслом. Этого подлинного творца сыграл Александр Паль, в фильме снялись Антон Лапенко, Любовь Аксенова, Владимир Стеклов, Сергей Бурунов. Среди персонажей можно рассмотреть и знакомые лица: министра культуры (Игорь Верник), президента (Игорь Угольников), а также руководителя самого главного передового телеканала и самого честного пропагандиста.
— Ты говоришь, что есть два самых заезженных журналистских вопроса. Про идею фильма и про прототип главного героя. Как выходишь из положения?
— Отшучиваюсь по мере сил. А вообще, на вопросы по делу отвечаю серьезно, на туповатые, лишенные смысла — начинаю троллить, выкручиваться. Это важно, иначе интеллектуально встаешь на один уровень с вопросом. Но, конечно, хорошо бы не обидеть при этом спрашивающего.
— Но случается, что ты продюсеру должен в двух словах объяснить про что кино?
— Это совсем другое, это жанр питчинга. Хотя я ни разу в жизни ни в каких питчингах не принимал участия, не формулировал коротко — про что мой фильм. Я просто пишу сценарий, показываю продюсеру — хочешь, давай снимать. Иногда, на каком-то этапе, для работы, действительно необходимо коротко сформулировать, про что кино. Но когда фильм уже снят, а тебя все равно спрашивают: «О чем он?» — это странно. Вы же его уже посмотрели, значит, сами можете решить — о чем.
— Кстати, могу в одной фразе сформулировать, про что твой фильм.
— Я тоже могу. И формулировки будут разными.
— Для меня он про искусство или тягу к искусству. Люди могут заниматься порно и думать о творчестве, и заниматься творчеством, превращая его в порно.
— Ну да, но это, скорее, сюжет… Тематически фильм про сохранение собственной идентичности, когда все вокруг пытаются тебя этой идентичности лишить, вынудить мимикрировать под реальность. Если в тебе есть характер, принципы, взгляды — ты побеждаешь внешние обстоятельства. В моем фильме у героя сначала есть эти сила и характер, потом случается надлом — он проигрывает, теряет себя. Но люди, в которых он когда-то вложился, в ком активировал силу духа, напоминают ему о том, кто он есть. То есть, по большому счету, драматургически это структура Ивана-царевича. Он идет в Тридевятое царство к Кощею Бессмертному и по дороге, помогает зайчику, волку… Затем — финальный баттл добра со злом, и, когда кажется, что зло побеждает, зайчик и волк приходят на помощь. Это драматургические аналоги, такая схема часто встречается в мифах.
— Или как в «Коньке-Горбунке», герой прыгает в кипяток и обращается в красавца. Смешно, когда режиссер ищет в театральных учебниках вдохновение для съемки порно, устраивает застольные репетиции. А где ты черпал вдохновение? Смотрел порно, думая: «Как топорно это снято! Видимо, не репетировали!» Или сам сочинил все.
— Просто раскрутил мысль о том, что порно — изначально жанр, лишенный какой бы то ни было психологии и глубины, а как было бы здорово, если бы она там была.
— Но ведь идея психологической мотивировки, ролевого разбора в порно — абсурдная.
— Конечно. На этом и строится юмор, это то, чего не может быть. Это основной комический момент, который раскручивает фильм.
— Ты же видел «Реальную любовь», помнишь линию с Мартином Фрименом? Там юноша и девушка играют дублеров звезд в порно-сценах, потом встречаются друг с другом и страшно стесняются.
— Я не помню фильма. Ну будем считать, что это украдено оттуда.
— Хорошо, будем разговаривать в стиле пресс-конференции «Кинотавра», который напоминал хеппенинг. Александр Паль как раз воспользовался твоей методикой и троллил глупые вопросы. Чувство юмора необходимо актеру, играющему комедию?
— Думаю, да. Но Саша в нашем случае был не просто актер, не просто исполнитель, а в каком-то смысле автор роли и понимал, что и как нужно делать. Именно чувство юмора позволяло ему не комиковать, быть серьезным и искренним.
— Как тебе кажется, почему наша сегодняшняя культура настолько ханжеская? Почему слово «порно» или «секс», например, неприлично произносить вслух? В чем причина такого количества «нельзя!»? Может быть, дело не только в идеологических скрепах, но и в национальной особенности?
— Не знаю, как у них там за рубежом, — может быть, там в десять раз больше «нельзя». Мы же видим степень ханжества в Европе и Америке с их требованиями политкорректности. Это сродни тому, что убивать китов можно, но показывать в кино, как убивают китов, нельзя. Запретные вещи в искусстве не означают их запрета в жизни.
— Порой люди, раздвигающие стены запретов, не обязательно агитируют за все плохое. Например, в фильме «Китобой», получившем приз за режиссуру на «Кинотавре», да, убивают кита. Но для народов Севера это абсолютно естественная часть жизни и даже выживания. Это другая культура.
— С другой стороны, что такое порнография? Это показ того, что не должно быть показано. Никто не говорит, что люди не занимаются сексом… Но есть вещи, которые в понимании нормального гомо сапиенса — если это не криминальные материалы или вещественные доказательства для криминалистов — не должны быть показаны. Нельзя показывать реальное убийство. То есть все знают, что в жизн иногда убивают, патологоанатомы разрезают людей… Но если это показывать, искусство превращается в порнографию… И потом, я бы не сказал, что в российском кино мало секса. Большое количество секса, возможно, говорит именно о несвободе.
Нас уговаривают: «Давайте секс показывать! Вот видите, у нас никакого ханжества, все свободно!» И на этом фоне абсолютно нельзя упоминать какие-то политические вещи, социальные и т.д.
Секс на экране — разновидность подачки свободе, способ выпускания пара: «Вот, пожалуйста, у вас же есть секс, чем вы недовольны?» Перенасыщенность откровенными сценами в кино говорит лишь о том, что по всем остальным темам свобода зажата. И наоборот: если нет социальной и политической цензуры, то нет и особой потребности видеть прорыв свободы через секс на сцене или в кино.
— Насколько ты ощущаешь себя свободным автором, в какой степени подчиняешься самоцензуре?
— У меня не было такого, что я хотел что-то снять и не снял. Да и необходимости прибегать к радикальным, шокирующим кадрам нет. Мне хватает обычных выразительных средств.
— Ты себе можешь позволить снять и оставить все, что написал в сценарии?
— Нет, и в фильме «Глубже!» была борьба за многие фразы.
— А была борьба за диалог с президентом страны, в которой порно-продюсер говорит ему, что тот уволен?
— Именно за него была огромная борьба. Но это текст. А я имел в виду, что мне не нужны шокирующие выразительные средства, что я от них вынужденно отказываюсь. Мне не нужно никого расчленять или устраивать порнографию в кадре.
— Отстаивать сценарий приходится уже перед своим продюсером. Он получает деньги от финансистов или от государства, он — аффилированное лицо. И я слышала, что у Сегала реноме не очень удобного режиссера, отстаивающего свою точку зрения.
— Какой ужас!
— Скажи, пожалуйста, а почему ты не любишь театр?
— То, что в этом фильме много уколов, наездов на традиционный театр, не значит, что я его не люблю. Люблю, просто не видел особо хороших спектаклей. Вот ты идешь на один, другой спектакль, пятый, десятый — все плохие, и мотивации пойти на одиннадцатый — нет. Такое бывает и с кино, но мне кажется, что спектакли чаще бывают плохими, чем фильмы.
— У тебя в диалогах есть микс «Моей жизни в искусстве», которой верен твой режиссер, и чеховских пьес, точнее, диалогов в стиле Чехова. Есть даже сюжет «милого дома» в спектакле в «Главном театре страны».
— Мне было нужно, чтобы они ставили что-то чеховское, я и написал текст а-ля Чехов — дурацкий, максимально абстрактный, будто это компьютерный драматург, куда заложена программа «Чехов», выдал нечто среднее из всех его пьес — не сильно талантливое, приблизительное. Если бы они ставили кусок реальной пьесы, мне кажется, было бы не так смешно.
— А существует ли вообще твой идеальный фильм, и насколько он отличается от того, что получается? Большая ли это вилка?
— Очень большая. Конечно, фильм, который я хочу снять, я ни разу не снял. Каждый раз это расстройство.
— Реальность сегодня такова, что иногда кажется: просто фиксируй ее — не надо сочинять, изобретать, а просто «углубляешь» (в лексике твоей картины). Насколько сама реальность — для тебя сюжет, основание для идеи фильма?
— Эту историю я придумал из головы. Но много фильмов делается по принципу: где-то что-то произошло, давайте про это кино снимем. Кино же снимают и по газетному очерку. Клинт Иствуд такие фильмы шарашит…
— Слушай, Клинт Иствуд хорошее кино шарашит. И реальность дает ему основание для авторской рефлексии.
— Конечно.
— Национальная идея у тебя в фильме в том, что у нас в стране все глубже, чем на тленном Западе. Жаль, что не выше, шире.
— Это же игра слов, связанная с темой порно. И режиссер хочет быть глубже в искусстве, даже в порно.
— Ты и со словом «глубже» играешь, разделяешь в титрах на «Глуб» и «же».
— Это в точности имитирует дизайн самого популярного порносайта «Порнхаб».
— Я не знала.
— Я тоже, мне посоветовали. Для армии людей, которые заходят на этот один из самых посещаемых порносайтов в мире, этот дизайн узнаваем.
— Ловко. А вот ты еще и писатель, скоро выйдет книжка. У тебя, наверное, целый портфель идей? Можешь, как Вуди Аллен, открыть тумбочку и взять сюжет для следующего фильма?
— Идея в портфеле, портфель в тумбочке, тумбочка в утке, утка в зайце… Ты перечитываешь список идей и думаешь: ну вообще нечего ставить. Как женщина, которая открывает шкаф и говорит: «Нечего надеть». Но если вытащить этот же список в другой раз, через год или в другом настроении, — возможно, моментально родится идея, как из этого развить кино. Вопрос в том, чтобы попасть в отрезок времени, когда почувствуешь, что именно сейчас можешь это сделать.
— Но есть в твоем новом фильме и отзвуки прошлых сегаловских работ. Мотивы «Рассказов», в частности линия с президентом — Угольниковым. Зачем они тебе нужны?
— Просто игра с собой, своеобразная франшиза. «Глубже!» продолжает линию «Рассказов» в сатире, говорит примерно на те же темы. Продолжает одну из линий, которые мне интересны в кино, в жизни.
— Как бы ты ее обозначил?
— Сатирическая комедия. Я решил, снимая абсолютно другое кино, перенести из одного фильма в другой не линию, а целого персонажа, в данном случае — президента. И его мог играть только Угольников, так же как в «Рассказах». Шутка не сработала бы, если бы это был кто-то другой. Поэтому сначала я узнал у Угольникова — не против ли он…
— Поражена, что он согласился на текст про увольнение. Он же государственник.
— Он молодец. Без Угольникова я бы не стал делать этот эпизод.
— Знаю, что ты внимательно следишь за тем, как зритель смотрит твой фильм, насколько эта реакция совпала с тем, что ты ожидал?
— Ну первый показ, да еще на «Кинотавре», не показателен. В другой раз будет по-другому. Здесь было достаточно хорошо, могло быть хуже. Были запланированные места, где люди должны смеяться — и они смеялись, были те, где вообще не смеялись, хотя я думал — ну уж тут точно… Зато это компенсировалось моментами, где я вообще не планировал смеха, там даже шутки нет, но все почему-то хохотали. Короче говоря, в целом было весело.
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