До $15 и ниже

Сейчас, как и все последние годы, экспортная пошлина с нефтяников взимается только тогда, когда стоимость отгруженной на экспорт нефти превышает $15 за баррель. Когда нефть стоит $14,99, экспортная пошлина уже не взимается. Что, в общем, и понятно — последний раз цена нефти надолго падала ниже 15 долларов в далеком 1998 году.

Но на прошедшей неделе Госдума с подачи правительства приняла во втором чтении законопроект о том, что теперь и при цене нефти ниже $15 за баррель экспортная пошлина будет взиматься. Тут есть два важных момента.

Во-первых, краткосрочные «проколы» вроде того, что мы видели в этом году, когда цена российской нефти ушла к нулю, бюджету сколько-нибудь значимого ущерба не наносят. Значит, правительство руководствовалось предположением о том, что цена нефти ниже $15 за баррель может установиться надолго. Тут стоит напомнить, что с учетом девальвации доллара сегодняшние $15 по покупательной способности равны в лучшем случае $10 образца 1998 года.

Во-вторых, российское правительство предпринимает реальные действия, рассматривая горизонт событий в 3–5 лет. Три года — официально, потому что страна законодательно утверждает трехлетний бюджет, пять лет — это максимум, в который заглядывают самые смелые визионеры с Краснопресненской набережной. Отсюда вывод: прихода долгосрочной цены нефти в $15 за баррель и ниже правительство ожидает в перспективе не более чем пяти лет.

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Если совсем просто: на взгляд правительства России, $15 за баррель более чем вероятны, придут надолго и достаточно скоро. Посему зададимся вопросом: что они будут означать для населения, экономики и бюджета страны?

Население. С этим все более-менее понятно — мы имеем вполне наглядный пример начала 2016 года, когда стоимость нефти упала ниже $30 и зарплата «на руки» 50 миллионов россиян — т.е. 70% работников страны — упала до $250, а средняя пенсия опустилась ниже $150. Проблема еще и в том, что в феврале 2016-го был краткосрочный «прокол»; когда же проблема приобретает долгосрочный характер, показатели еще более ухудшаются, потому что исчезают запасы, которые хоть как-то удерживают на плаву и национальную валюту, и экономику в целом.

Первый удар по населению нанесет неминуемая девальвация, которую с 2008-го российское правительство почитает за главную меру борьбы с любым кризисом. Девальвация будет направлена на достижение двух целей: наполнение бюджета и грандиозное, минимум в два раза против нынешних показателей, сокращение импорта.

Потому курс доллара уйдет минимум к 150 рублям и будет колебаться в коридоре 150–240 рублей за доллар. Последнее значение рассчитывается просто — при 240 рублях за доллар даже те жалкие крохи, что достаются бюджету при 15 долларах за баррель, будут вполне покрывать его расходы.

Сейчас импортные товары и продукты составляют 36% в розничных продажах страны, а еще около трети изготавливается из импортного сырья или с применением импортных комплектующих. И пусть девальвация сократит долю импорта вдвое — цены все равно очень сильно вырастут. Помните конец 2014 года? Примерно так.

Но этим дело не ограничится. Схлопывание сырьевой экономики выльется в резкое сокращение номинального размера зарплат: мало того что цены выросли, так еще и зарплаты порежут. Неминуемо сократятся социальные расходы. Последний удар по дырявому карману населения нанесут новые налоги, «новая» нефть окончательно заменит «старую»: вырастет ставка НДФЛ, еще раз поднимут НДС — ну, право слово, что такое какие-то 2–4 дополнительных процента, когда из-за девальвации цены растут на десятки процентов?

Снявши голову, по волосам не плачут. Введут налог с продаж, повысят ставки налогов на недвижимость, еще раз повысят пенсионный возраст, нанесут десятки уколов поменьше — в том числе увеличатся в числе «частные налоги», когда вся или большая часть сборов поступает в частный, а не государственный карман. Уровень жизни вернется к началу 2000-х.

Экономика. В 2009 году совокупная прибыль экономики сократилась на 60%. Прибыль, создаваемая при экспорте углеводородов, толкает вперед многие отрасли: от строительства до автомобилестроения и розничной торговли. Нет денег от нефти — нет денег на то, чтобы покупать жилье, автомобиль и телевизор становятся пределом мечтаний — да и то с кредитом.

Кстати, о кредите: большим подспорьем экономике он не будет: уже сейчас население закредитовано так, что в ряде регионов большая часть населения тратит на погашение ранее взятых кредитов основную часть своих доходов.

Даже при сохранении доэпидемического уровня физического экспорта нефти и нефтепродуктов при 15 долларах за баррель выручка от их поставок за рубеж сократится до $45 млрд, еще около $12–15 млрд даст экспорт газа и порядка $80 млрд — несырьевой экспорт. Т.е. весь экспорт России (не считая услуг) сократится почти в 4 раза против «лучших времен», когда он превышал $500 млрд.

Становится понятно, почему прямо сейчас правительство серьезно повышает налогообложение металлургии — второго после нефтегазовой отрасли главного экспортного сектора российской экономики. Это еще одна мера подготовки к «нефти по 15».

Бюджет. Бюджет будут расходовать очень экономно — уже сейчас регионам предложено заменить бюджетные кредиты коммерческими, а Минфин предлагает ограничить расходование средств ФНБ 1% ВВП в год. И таких мер будет все больше, несмотря на то что бюджет выправят девальвацией, ростом налогов и сокращением соцрасходов.

Цифровизация сведется к максимальному контролю над доходами населения. Впрочем, для того она в основном и задумывалась. Рядовой гражданин чихнуть не сможет, чтобы не заплатить государству какой-нибудь налог или сбор за то, что сейчас пока еще бесплатно. Государство будет брать за свои услуги деньги дважды — в виде прямых налогов, а затем в виде сборов за каждую конкретную оказанную гражданину услугу (вроде нынешней платы за выдачу загранпаспорта).

Также следует четко понимать, что с точки зрения государства никакого ФНБ не существует — случившийся после 1999 года прирост государственного долга превышает накопленную в ФНБ сумму. Т.е. в нем не сложены не доходы от нефти, как все думают, нет, ФНБ — это просто карман, в котором лежит то, что одолжило правительство России за последние 20 лет.

И поскольку процесс электрификации мирового автопарка, а значит, сокращения потребления нефти, спроса и цены на нее, стартовал и не собирается останавливаться, лучше не будет. Отличие от прошлых «тощих времен», пришедших в нашу страну на излете существования Советского Союза, состоит в следующем: