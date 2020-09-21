До последней капли

Компания BP выпустила свой традиционный прогноз развития мировой энергетики до 2050 года. Два из трех сценариев (радикальный безуглеродный Net Zero и сценарий быстрого энергоперехода Rapid) подразумевают, что спрос на нефть уже никогда не достигнет уровня 2019 года. И только инерционный сценарий (Business-as-usual) подразумевает стабилизацию спроса на уровне около 100 миллионов баррелей в день, с последующим снижением.

Фото: Рамиль Ситдиков / «РИА Новости»

Но даже стабилизация спроса — это отсутствие роста. А с конца XIX века и до 2019 года нефтяной рынок, с небольшими провалами, непрерывно рос. С конца 1950-х высказывались серьезные опасения, что мировые запасы нефти близки к исчерпанию. Мэрион Кинг Хабберт в 1956 году предложил модель, прогнозировавшую пик добычи нефти в США к 1970 году и в мире — к 1995 году.

Прогноз относительно США оказался почти верным (локальный пик — в 1971 году, а после сланцевой революции — добыча в США превысила пик 1971 года), а основная причина неточности прогноза — распространение новых технологий, которые не были известны (или ограниченно применялись) на момент создания модели (1956 года). Тем не менее постепенное снижение добычи нефти в США (1971–2013 годы) вызывало рост опасений нехватки нефти.

Опасения усилились в результате нефтяного шока 1973 года, когда эмбарго арабских стран на поставку нефти союзникам Израиля вызвало дефицит и многократный рост на нефть. На страны — экспортеры нефти пролился золотой дождь. Часть этих денег досталась и СССР — именно на годы высоких цен на нефть пришелся «золотой век» Союза: вторая половина 1970-х — первая половина 1980-х годов. Именно об этой эпохе сегодня ностальгируют любители СССР.

Интересно отметить, что важную роль в поддержании высоких цен на нефть в 1973–1985 годах сыграл нефтяной картель ОПЕК. Но любой картель потенциально неустойчив, и уже в начале 1980-х годов многие члены картеля сильно нарушали квоты добычи. Саудовская Аравия как самый сильный член картеля компенсировала превышение квот других стран — членов ОПЕК, сокращая свою добычу. Так продолжалось довольно долго, но 13 сентября 1985 года терпение Саудовской Аравии лопнуло, и королевство перешло к политике увеличения своей доли на рынке. Добыча нефти резко выросла, а цена упала в несколько раз.

Дискуссии о том, что послужило причиной такого решения властей Саудовской Аравии, идут до сих пор. Было ли решение чисто экономическим, или же во главе угла стояли политические соображения — можно только предполагать. Вторжение СССР в Афганистан вызвало резко отрицательную реакцию во всем арабском мире, и в Саудовской Аравии — в том числе. Но с 1979 года прошло шесть лет, довольно много для эмоционального решения. Не ясна и роль США: в какой степени союзнические отношения могли повлиять на решение обрушить цену на нефть. Вне сомнения другое: эпоха дешевой нефти, которая продлилась до начала 2000-х годов, сильно способствовала краху СССР.

Восстановление спроса на нефть в начале девяностых вновь обострило дискуссии о пике нефти. Рост мировой экономики обусловил рост спроса на нефть, а вслед за этим и рост опасений возможной нехватки нефти. Идея пика нефти Хабберта вновь стала активно обсуждаться.

Обвал нефтяных цен в марте 2020-го поставил крест на этой гипотезе. Цены упали так сильно, что для многих компаний (и для бюджетов некоторых стран) вопрос стал о выживании.

К счастью, соглашение ОПЕК++ сгладило остроту проблемы, позволив найти хоть и болезненный, но терпимый компромисс. Оптимизма добавили и сообщения о прогрессе вакцин против коронавируса (трудно сказать, насколько эффективными будут конкретные вакцины, но большое число вакцин-кандидатов внушает надежду, что среди них окажется и удачная).

Стратегия большинства стран, корпораций и граждан заключалась в поиске способа дождаться вакцины. Но прогноз BP говорит о том, что, даже если вакцина окажется эффективной, роста спроса на нефть не будет. В лучшем случае нас ждет стагнация вблизи текущих уровней, а базовым сценарием является спад спроса на нефть.

Как только это будет осознано участниками сделки ОПЕК++, нельзя будет исключить разрыва сделки и повторения ценовой войны. При этом чем ниже себестоимость барреля у конкретного производителя, тем выгоднее для него торговая война: если в пик нефти действительно пройден в 2019 году, то нужно торопиться. Если этого не сделать, часть запасов нефти нерасторопных производителей может остаться не добытой.

И, как показала торговая война с саудитами, которая вспыхнула в марте 2020-го до начала локдаунов, тягаться с ними в себестоимости российским производителям не получится. Часть рынка, вероятно, придется просто уступить. Интрига только — какую…