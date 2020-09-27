Конфликт в Нагорном Карабахе. Главное

Обновлено 16: 35 Правительство Армении объявило призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет. 15:50 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу, и не исключил выхода конфликта за пределы региона. 15:30 Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 14 раненых мирных жителях. В селе Чоджук Марджанлы, заявили в ведомстве, вышла из строя подстанция, там отключили электричество.

Заявления сторон конфликта

Власти непризнанной республики сообщили, что столица Степанакерт и другие населенные пункты обстреливаются Азербайджаном из систем залпового огня «Град». А премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность на Азербайджан.

В Баку, в свою очередь, заявили, что обстрел начали вооруженные силы Армении около 6:00 (7:00 мск). «Осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Нагорный Карабах и Армения объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Министерство обороны Армении сообщило, что до десяти тысяч добровольцев изъявили желание отправиться в Нагорный Карабах.

В Азербайджане же заявили, что необходимости во всеобщей мобилизации в этой стране нет. Там ограничили доступ в интернет «чтобы предотвратить широкомасштабные провокации со стороны Армении».

Что говорят о потерях

В Минобороны Азербайджана заявили о контрнаступательной операции по всему фронту. По данным ведомства, уничтожено 12 зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны Армении. В Баку уточнили, что был сбит один азербайджанский боевой вертолет, экипаж остался жив. Пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов рассказал, что военные страны заняли несколько сел на на Физулинско-Джабраильском направлении. Армянская сторона отрицала эту информацию.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян около 14:00 мск сообщила, что военные страны уничтожили четыре вертолета Азербайджана, около 15 беспилотников, десять танков и одну боевую машину пехоты. Потери с армянской стороны, по ее словам, уточняются.

Также обе стороны конфликта заявили о погибших и раненых среди военных и мирного населения. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил о гибели женщины и ребенка в Мартунинском районе, под удары, по его словам, попали школы в Степанакерте. Минобороны Армении подтвердило данные о погибших. «Это получилось из-за того, что Азербайджан целенаправленно обстреливает гражданские инфраструктуры. И он нацеливается на школы, на гражданские поселения», — сказала представитель ведомства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о погибших и раненых среди военных и мирного населения, но их число не уточнил. Позже Генпрокуратура страны сообщила о шести пострадавших, это один житель Тертерского района, три — Дашкесанского и два — Агдамского.

Реакция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. В нем подчеркивалась необходимость скорейшего прекращения огня. Готовится разговор главы российского МИД и с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. «Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — говорится в распространенном сообщении российского внешнеполитического ведомства. Лавров также обсудил ситуацию в Карабахе с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушолгу.

К миру на Кавказе призвал и папа Римский Франциск. «Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», — сказал он в ходе традиционной проповеди, обращаясь к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

ЕС призвал стороны к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня. «Требуется незамедлительное возвращение к переговорам, без предварительных условий, по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Турция же выступила на стороне Азербайджана. «Мы решительно осуждаем нападение Армении, которое является явным нарушением международного права и привело к жертвам среди гражданского населения. Этими атаками Армения еще раз показала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе», — заявил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Хами Аксой.

В Нагорном Карабахе периодически случаются столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. Последние был в июле этого года, после чего стычки между представителями двух диаспор происходили в Москве. Причиной стали взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году по итогам Карабахской войны. Однако до всеобщей мобилизации ни одной из сторон тогда дело не дошло, в отличие от сегодняшнего обострения конфликта.