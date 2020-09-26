«Забор — не лучшее место»

С 26 сентября на Малой Садовой улице в Петербурге демонтируют строительный забор, на котором с 27 апреля размещалась «Стена памяти» врачей, погибших от COVID-19. Это значит: «Стену» тоже придется убрать. Иначе (в противном случае) угроза нависнет над жизнью тех, кто будет приходить сюда. Губернатор Северной столицы Александр Беглов еще в конце июня заверял, что к моменту сноса лесов на реставрируемом сейчас Доме радио решит вопрос о создании вместо стихийного народного постоянный мемориал безвременно ушедшим медработникам. На деле градоначальник спохватился в последний момент и до сих пор не предложил никакой достойной альтернативы.

С 27 апреля петербургская «Стена памяти» медиков выросла (увеличилась) в десять раз: в день создания здесь было всего 9 табличек с фотографиями и именами врачей, погибших от коронавируса, сегодня — уже 90. Еще пять кураторы мемориала — Ирина Маслова и Галина Артеменко — планируют повесить в понедельник. Если, конечно, сама «Стена» устоит до 28 сентября: теперь каждый день ее собственная жизнь висит на волоске.

Строители изначально предупреждали Ирину и Галину, что, согласно утвержденным планам, завершат реставрационные работы на Малой Садовой к концу этого года, и портреты погибших врачей со строительного забора перед его демонтажем придется снять. Тогда впервые и возник вопрос о постоянном мемориале. С ним депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский в июне обратился к губернатору, предложив даже возможные места расположения будущего памятника. В ответ Александр Беглов пообещал рассмотреть инициативу, оценив ее положительно.

«Стена памяти». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

23 сентября представители строительной организации-подрядчика позвонили Ирине и Галине и сообщили, что начинают демонтаж лесов через два дня.

— Поскольку ни разу за пять месяцев никто из чиновников: ни губернатор, ни вице-губернаторы, ни председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ни разу не пришли к «Стене памяти», не увидели ее, не предприняли ни одной попытки поговорить с нами, обсудить судьбу мемориала, мы поняли, что рассчитывать не на что, «Стену» придется убрать, — говорит Галина Артеменко. — Демонтаж лесов — опасная история. Рисковать жизнями людей мы не имеем права.

Снос стены ее кураторы назначили на 15 часов 25 сентября. А в ночь на пятницу — в 23.18 — пресс-служба губернатора распространила сообщение. Цитируем.

позиция губернатора «...Убирать забор преждевременно»

«Стихийный мемориал на Малой Садовой улице не будет демонтирован, пока не будут установлены памятные доски в учреждениях, где работали погибшие медики. Об этом заявил Александр Беглов в прямом эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд». Как отметил губернатор: «Забор — не лучшее место для размещения фотографий медицинских работников, которые погибли в борьбе с коронавирусом. Но это место выбрали жители. Это — знак уважения врачам. Воля народа — надо к ней относиться с уважением. Убрать фотографии — неправильно. Власть должна создать условия, увековечить память. Пока не предложим альтернативу, убирать забор преждевременно».

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Фото: Елена Луьянова / «Новая газета в Петербурге»

По замыслу губернатора, до демонтажа строительного забора в каждом петербургском медучреждении, понесшем потери во время пандемии, требуется установить мемориальные доски в память о тех, кто спасал людей от COVID-19, а в городе — памятник медработникам, погибшим от коронавируса. Губернатор подчеркнул: «Поддержку в создании мемориала готов оказать бизнес. Будем сотрудничать и найдем место для установки».

Обнадеживающее заявление Беглова никак не соотносилось с планами больниц:

многие из них до сих пор даже не признают своих умерших от ковида врачей, заразившимися им на работе и пострадавшими при выполнении служебного долга. Какие уж тут памятные знаки?!

Другая проблема. Губернатор, конечно, решил, что строители подождут с демонтажом забора, только при этом вышел за рамки своей компетенции. У строительной организации, ведущей работы на Малой Садовой — ООО «Стройдекор», свои согласованные планы и графики работ, свой заказчик — АО «Телерадиокомпания «Петербург», и свой куратор — КГИОП.

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Демонтаж «стены памяти». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

25 сентября Борис Вишневский связался с представителями компании-подрядчика. Те подтвердили ему, что с 26 сентября, поэтапно, начиная с верхних этажей, будут снимать строительные леса и целиком завершат этот процесс к декабрю 2020 года. Затем депутат побеседовал с вице-губернатором Александром Бельским, заверившим, что демонтаж конструкций у Дома Радио будет вестись очень осторожно и аккуратно, народный мемориал не заденут, он, как и обещал губернатор, останется на месте, пока не появятся мемориальные доски в медицинских учреждениях.

Положившись на губернаторское слово, «Стену памяти» медикам ее создатели пока решили не трогать. Но с сегодняшнего дня тем, кто вздумает прийти на Малую Садовую, следует соблюдать осторожность. Не каждый кирпич, которому приспичит упасть, предупрежден, что губернатор просил подождать.

Независимо от того, когда и как решится (или не решится) вопрос с установкой постоянного памятника врачам, погибшим от ковида, «Стена памяти» медикам в первозданном виде не сохранится. Поэтому Маслова и Артеменко разработали собственный план на будущее. Они надеются передать все материалы со «Стены» (фотографии, таблички и пр.), а также футболки с именами врачей, в которых выходили на поле футболисты «Зенита», на вечное хранение в Музей политической истории. Тот готов принять этот дар после выполнения необходимых формальностей.

Научный сотрудник Музея политической истории Александр Гребенкин сейчас готовится аргументированно представить все экспонаты фондовой комиссии музея, чтобы доказать, что они имеют историческую ценность. Если комиссия официально признает фотографии и другие материалы со «Стены» памятником истории России (а шансы на это велики), то уже скоро они станут полноценными музейными экспонатами.