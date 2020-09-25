Силовик и море

Этим летом из полутора десятков детских лагерей, работавших в Севастополе в 2013 году, открылись лишь три: два государственных и один частный. Виной тому — не коронавирус, а передел собственности: лагеря переходят из рук в руки, переставая выполнять свою главную функцию — оздоровление детей. Большая часть не начавших работу летом-2020, похоже, закрылась навсегда.

Дети и дачи несовместимы

Урочище Батилиман под Севастополем. Именно здесь начинается субтропическая зона Южного берега Крыма. Пейзажи как в Италии: серые скалы, бирюзовое море, изумрудные заросли можжевельника на склонах.

В 1965 году в Батилимане открылся детский лагерь «Чайка» 13-го судоремонтного завода Черноморского флота РФ, где отдыхали не только семьи сотрудников предприятия и служащих флота, но и ребята из «гражданских» семей Севастополя и других регионов СССР. Лагерь принимал 340 детей в смену.

В этом сезоне ворота лагеря впервые за полвека остались закрытыми. Дело в том, что последние шесть лет 13-й судоремонтный завод ЧФ на грани банкротства. Средств от гособоронзаказа не хватает, и предприятие то и дело получает иски от кредиторов.

Сейчас имущество завода опять арестовано по суду. И Минобороны решило передать «Чайку» в федеральную собственность.

Что и было сделано в марте.

Сотрудники завода не готовы отказаться от лагеря, ведь он строился исключительно силами и средствами предприятия. Профсоюз 13-го СРЗ заявляет о нарушениях при отчуждении имущества. «В коллективном договоре указано, что любые решения по детскому лагерю «Чайка» должны приниматься с разрешения трудового коллектива, а директор завода подписал бумаги о передаче единолично, не уведомив коллектив», — говорит глава профкома Александр Симоненко.

«Чайка» — не первый объект в Батилимане, прекративший работу в последние годы. Опустела база отдыха «Таврида», отошедшая Минобороны по секретному распоряжению экс-губернатора Сергея Меняйло. В 2015 году он передал военным все, чем они владели в Севастополе в советские времена. Не принимает туристов и база отдыха севастопольского троллейбусного предприятия, которую в 2014 году принудительно передали в ведение ГУП «Пансионаты Севастополя».

Жители города предполагают, что побережье зачищают от отдыхающих в угоду хозяевам элитной дачи на мысе Айя. Этот объект строится с середины двухтысячных, когда территорию пансионата государственного автодорожного предприятия приватизировали структуры семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сейчас собственником недостроенной дачи является компания, связанная с акционерами подконтрольного Юрию Ковальчуку банка «Россия». Объект тщательно охраняется.

Ради несчастных сирот

Еще один детский лагерь на Южном берегу Крыма Севастополь потерял в 2017 году. ДОЛ им. Комарова в поселке Форос, построенный при СССР «Севастопольским морским заводом», правительство экс-губернатора Овсянникова передало подведомственному МВД ФГКУ «Загородный дом приемов «Русичи».

Формальный повод звучит гуманно: в лагере будут отдыхать дети сотрудников полиции, погибших при исполнении.

Лагерь был передан дому приемов безвозмездно по просьбе министра внутренних дел Владимира Колокольцева, с которой он обратился лично к Путину. Президент передачу одобрил, и местные власти оформили «сделку» всего за два месяца. Помимо построенных в советское время корпусов в ведение силовиков перешла территория площадью 27 гектаров. Рыночная стоимость объекта с землей составляет $200 млн.

Фото: РИА Новости

Лагерь до сих пор не работает, хотя с момента его передачи прошло три года. Возможно, дело в том, что аскетичные условия советского пионерлагеря клиентам «Русичей» не подходят.

Лагерь есть, денег нет

В 2020 году Министерство обороны забрало лагерь «Чайка» у Севастополя, а два года назад, наоборот, подарило городу два оздоровительных учреждения.

Правда, находятся они не на Южном берегу Крыма, где стоимость сотки земли может достигать $100 тыс., а в густонаселенном спальном районе и в горах, где нет коммуникаций.

Первый лагерь «Омега» расположен в Севастополе, на берегу мелководной песчаной бухты Круглая. Местные жители «Омегу» не жалуют — из-за небольшой глубины и неконтролируемого сброса ливневых вод в бухту морская вода здесь к середине лета становится грязной. Но лагерь для города уникальный: это единственное детское учреждение, где могут отдыхать и купаться дети с ограниченными возможностями передвижения.

До 2014 года лагерь принадлежал военно-морским силам Украины. В 2015 году перешел к Минобороны РФ и попал в структуру ЦСКА. В 2018 году его вернули городу, и с тех пор он закрыт. Тогдашний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал масштабную реконструкцию «Омеги», но она так и не началась — у местного бюджета на это нет средств.

Второй объект — «Алсу» — находится в горах недалеко от села Морозовка. Условия в нем всегда были аскетичными: здесь не было водопровода, электричества и канализации. Современным требованиям такой отдых не отвечает, поэтому уже много лет лагерь закрыт.

Частный бизнес уходит

Лагерями «Алькадар», «Радость», «Нахимовец» и «Прибой», которые способны принимать до 1030 человек в смену, уже четверть века управляет севастопольский туроператор «Ларанд ЛТД». Когда-то это был вполне успешный бизнес: компания сотрудничала со структурами правительства Москвы и принимала в украинском Севастополе детей из столицы.

Но с приходом России схема дала трещину: в 2015 году правительство города упразднило государственный совхоз им. Полины Осипенко и передало принадлежавшие ему детские лагеря «Нахимовец» и «Прибой» в ГУП «Пансионаты Севастополя». Начались затяжные судебные разбирательства: город требовал признать право аренды недействительным, «Ларанд» просил суд обязать чиновников перезаключить договоры по российским законам. Бизнесмены победили, и некоторое время лагеря еще работали. Но этим летом ДИЗО Севастополя выдвинул окончательное требование вернуть их в казну.

Фото: РИА Новости

«По моим данным, детского отдыха там больше не будет, — поделился с «Новой» директор «Ларанд ЛТД» Андрей Шадрухин. — Лагеря перепрофилируют под взрослых».

Сам бизнесмен так же поступил в этом году с «Радостью»: не продав ни одной детской путевки на госзакупках, он пустил в лагерь взрослых отдыхающих.

Последний объект «Ларанда» — «Алькадар» принял первую смену в начале августа. Но сразу после заезда ребят из Коми в лагерь нагрянули проверки: МЧС, прокуратура, Роспотребнадзор. «Перед открытием мы все проверки прошли, — говорит Шадрухин. — Но они пришли снова.

Придирались к мелочам: работник лампочку меняет, а они пишут «освещения нет». Не дождавшись, когда мы устраним выявленные при проверке недочеты, потребовали в суде закрыть лагерь. Слава богу, судья на это не пошел. Представляете, какой был бы скандал, если бы детей из Коми выгнали из лагеря через неделю после открытия смены?»

В «Ларанде» жалуются, что севастопольские лагеря не могут конкурировать с крымскими на госзакупках, поскольку власти соседнего региона предоставляют детским учреждениям налоговые льготы, что сказывается на окончательной цене путевки. «В этом году я предложил цену на 250 рублей выше, [чем крымский туроператор] — это и есть разница в земельном налоге [между Крымом и Севастополем]», — поясняет директор «Ларанда».

С правительством Москвы отношения тоже разладились: по словам Шадрухина, столичные чиновники требуют, чтобы кроме москвичей в лагерях детей из других регионов не было, а сами полную загрузку не обеспечивают. «Заключают договор, где прописана смена на 400 детей, я набираю штат, готовлю помещения, — говорит бизнесмен. — А приезжает всего 200 человек. И оплата по факту. В итоге я работаю себе в убыток».

Обычно летом Шадрухин набирает в сезонный штат около 600 человек, в этом году работников у него гораздо меньше.

Замерло все

Детский лагерь «Атлантус» в селе Орловка близ Севастополя — единственный, построенный с нуля при Украине, перепрофилировался под взрослый отдых в 2019 году. Тогда вопрос о том, что севастопольских детей лишают летнего отдыха, поднимала детский омбудсмен. Но бизнесу не прикажешь.

Связаться с владелицей «Атлантуса» Натальей Ичеткиной не удалось: ни один из указанных контактных телефонов не отвечает.

Но знакомый с ситуацией источник в правительстве города уверен, что причины те же — завышенные требования к детскому отдыху в России и бесконечные проверки.

Миллионы за море для детей

Сегодня детскому отдыху без поддержки государства не выжить, признают и в бюджетных, и в частных лагерях. У российских семей на детский отдых денег нет, особенно в Крыму. Даже учреждения «элитного сегмента», где стоимость коммерческой путевки, как в «Артеке», доходит до 90 тысяч рублей за смену, участвуют в госзакупках. Просто торгуются они за бюджеты богатых регионов, нефтегазовых предприятий и других госмонополий.

Еще в 2018 году восемь детских оздоровительных учреждений в Севастополе могли принять на оздоровление около 2,5 тыс. ребят в смену. Таким образом, потребности города местные лагеря удовлетворяли с лихвой.

Фото: РИА Новости

В этом году севастопольских детей приняли лишь два бюджетных лагеря — «Ласпи» и «Горный». Они тоже открылись с опозданием: сначала смены подвинул коронавирус, затем проверки. Несмотря на проведенный недавно капитальный ремонт, МЧС посчитало, что лагеря не соответствуют современным требованиям пожарной безопасности. Оно и понятно: оба строились еще при Союзе, в труднодоступной горной местности. Лишь недавно в «Горный» провели асфальтированную дорогу и городской водопровод.

В итоге севастопольские ребята в 2020-м отдыхали в Евпатории, относящейся к соседнему региону — Республике Крым. Бюджет дотационного Севастополя купил у предпринимателей Крыма 3200 путевок по цене от 22 до около 28 тыс. рублей за 21-дневную смену. Общая стоимость — 82 млн рублей. А сам город остался и без денег, и без рабочих мест, и без лагерей.

Екатерина Резникова — специально для «Новой»