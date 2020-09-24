Первый пошел!

Материалы
Рубрики
Темы
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Главные тексты недели4 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Валерий Василевскийспециально для «Новой»
Именно так называют меж собой новый проект российских атомных ледоколов его создатели. Сегодня от причала Балтийского завода ушло в испытание во льдах головное судно проекта 22220, получившее название «Арктика». Планируется, что до прихода в порт приписки — Мурманск — ледокол с испытательными целями сначала дойдет до Северного полюса, чтобы продемонстрировать арктическим льдам всю свою мощь. Основной экипаж в этом рейсе составляют представители завода, а акт приемки-передачи судна «Атомфлоту» будет подписан уже в Мурманске, после завершения испытаний во льдах.
Главный конструктор Владимир Воробьев рассказал, что Балтийский завод построил совершенно новое судно для плавания во льдах, мало что имеющее общего с предыдущими проектами. Это и новая архитектура, и новая планировка, и новые реакторы. «Арктика» крупнее и мощнее своих предшественников. При компоновке мостика, например, были учтены все замечания и предложения капитанов действующих ледоколов.
Всего в ближайшие годы Балтийский завод должен построить еще четыре ледокола проекта 22220, которые будут названы именами российских территорий и регионов, — «Сибирь», «Урал», «Якутия»,«Чукотка».
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».