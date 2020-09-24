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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Пустые глаза государства
Избранные места из переписки людей с чиновниками. Почему до высоких кабинетов не доходят наше отчаяние и наш страх?
Алексей ПоликовскийОбозреватель «Новой»
1.
Вера Савченко, москвичка, 37 лет, руководитель отдела логистики крупной европейской компании, рассказывает.
История Веры Савченко
«В 2008 году начались странные проблемы со здоровьем. Первый раз попала в больницу с предварительным диагнозом полинейропатия. Его лечащий врач опроверг, но итогового диагноза не поставил, выписав в состоянии гораздо худшем, чем было при поступлении. Была температура около 38, горела кожа, подгибались ноги в коленях, судороги. В течение полугода примерно все в итоге само прошло.
В 2009 году попала в больницу с частичной потерей зрения. В этот раз с больницей повезло больше, потому что там действительно провели хорошее обследование и посоветовали обратиться в Институт Неврологии, т.к. симптомы напоминали рассеянный склероз.
В Институте Неврологии РАМН врач направил на МРТ шейного отдела позвоночника, где и обнаружился очаг демиелинезации (разрушения оболочки спинного мозга). Был поставлен диагноз «рассеянный склероз» (далее — РС). В конце 2009 года опять произошло обострение, с которым я попала на госпитализацию уже в сам Институт Неврологии. Приступ сняли, и снова вернулась иллюзия нормальной жизни.
Через два месяца, в январе 2010 года, приехала туда снова в тяжелом состоянии. Госпитализация длилась месяц с очень серьезной терапией, потом реабилитация, и уже в мае я снова вернулась на госпитализацию в тяжелом состоянии.
Врач сказал, что перспективы мои весьма плачевны и распространяются в лучшем случае на несколько месяцев.
Тем не менее, в Институте Неврологии для меня провели анализ по опредлению антител к аквапорину 4 (тест является индикаторным для диагностирования оптикомиелита). Для этого специально привезли препараты из-за рубежа. Анализ подтвердил, что у меня достаточно редкое заболевание — оптикомиелит Девика. На тот момент в России было около 100 человек с таким диагнозом. А лечение для него единственное — азатиоприн, который снижает уровень иммунного ответа и не дает собственным антителам «атаковать» миелин.
В течение примерно полугода я вернулась к нормальной жизни. Конечно, остались непоправимые последствия, но к ним привыкаешь и в целом они жить не мешают. Я не оформляла инвалидность, я хожу на работу, но мне нужно каждый день принимать азатиоприн.
Через 5 лет приема мы с лечащим врачом пошли на отмену азатиоприна, чтобы у меня был шанс родить ребенка. Через два месяца после отмены я снова оказалась госпитализирована в тяжелом состоянии. Т.е. без этого препарата я не жизнеспособна абсолютно.
Первый раз азатиоприн пропал из продажи в 2017 году. Тогда я ездила в Минск, ходила на платный прием к неврологу, чтобы получить рецепт и купить лекарство, там оно было в аптеках. Потом производство у нас восстановилось, и я постепенно купила запас на 2 года. И совершенно расслабилась, что было большой ошибкой.
В этом году собралась покупать лекарство, а его снова нет. Ни в одном городе страны.
Есть «черные» аптеки, которые привозят лекарства из-за рубежа. В условиях самоизоляции они подняли цены до космических — от 3000 р. за 50 таблеток (25 дней) при цене нашего препарата не выше 270 р. Да и страшно покупать так, потому что ты вообще не знаешь, действительно ли лекарство получишь.
Мне повезло в том смысле, что через разных знакомых удалось найти врачей за рубежом, которые выписали рецепты и купили мне лекарство. Как это сюда передавалось, я даже описывать не буду. В общей сложности сейчас у меня азатиоприна из разных стран на 6 месяцев… Что я буду делать потом — я не знаю».
2.
Лишившись азатиоприна, от которого зависит ее жизнь, Вера Савченко написала письмо в минздрав. Содержание ее обращения можно выразить одной строкой: «Азатиоприн исчез. От него зависит моя жизнь. Верните его».
Ответ минздрава — Вере Савченко
«Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации рассмотрел Ваше обращение по вопросу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и в соответствии с компетенцией сообщает следующее.
Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее — Федеральный закон 61-ФЗ), лекарственные препараты вводятся в обращение на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и включены в Государственный реестр лекарственных средств. В процессе регистрации проводится оценка данных об эффективности и безопасности лекарственного препарата, а также устанавливаются требования к его качеству.
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, представленного в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://grls.rosminzdrav.ru, лекарственный препарат с торговым наименованием «Азатиоприн» (международное непатентованное наименование азатиоприн), таблетки 50 мг, производитель ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» (Россия), зарегистрирован в Российской Федерации, внесен в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения и разрешен к медицинскому применению на территории Российской Федерации.
Учитывая изложенное, с точки зрения действующего законодательства, препятствия для обращения на фармацевтическом рынке Российской Федерации указанного в Вашем обращении лекарственного препарата отсутствуют.
Процедура регистрации лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации носит заявительный характер. Производители и поставщики лекарственных препаратов самостоятельно принимают решение о присутствии своей продукции на территории Российской Федерации.
Вместе с тем, согласно информации производителя, в настоящее время существуют трудности с закупкой фармацевтической субстанции для дальнейшего производства вышеуказанного лекарственного препарата.
Учитывая вышеизложенное, по вопросам производства лекарственных средств Вы можете самостоятельно обратиться в Минпромторг России по адресу...»
Заместитель директора Департамента С.В. Семечева».
Вы все поняли? Вы ничего не поняли? Ну и катитесь в минторг! Живите как хотите!
3.
Не найдя в ответе минздрава ответа на свою просьбу, Вера Савченко написала в правительство Российской Федерации: «Азатиоприн исчез. От него зависит моя жизнь. Верните его».
Аппарат правительства Российской Федерации в лице заместителя директора департамента здравоохранения и социального развития Е. Скачковой направил обращение В. Савченко на рассмотрение в минздрав и минторг с просьбой ответить автору.
Ответить не ей, Скачковой, чтобы она могла выявить и наказать виновных в том, что единственный производивший азатиоприн завод был закрыт и больные в России лишились жизненно важного лекарства, и принять меры с целью срочно закупить препарат за рубежом — а больной Вере Савченко, чтобы поняла, наконец, ситуацию и отстала.
Минздрав и ответил — снова прислал Вере Савченко то письмо, которое вы уже прочитали.
Зато минторг постарался.
Ответ минторга — Вере Савченко
«Уважаемая Вера Михайловна!
Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России рассмотрел Ваше обращение по вопросу производства лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием (далее — МНН) Азатиоприн и в части компетенции сообщает.
В соответствии с информацией, содержащейся в Государственном реестре лекарственных средств для медицинского применения Минздрава России, размещенном на сайте http://grls.rosminzdrav.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» является отечественным производителем лекарственного препарата, соответствующего МНН азатиоприн. Указанный лекарственный препарат входит в фармако-терапевтическую группу иммунодепрессивные средства.
В соответствии с представленной ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» информацией, в настоящее время осуществляется процедура внесения изменений в регистрационные удостоверения на указанный лекарственный препарат в целях внесения дополнительной производственной площадки (ООО «ЮжФарм») для его производства. Соответствующие документы переданы в Минздрав России. Планируемая дата возобновления выпуска лекарственного препарата — конец 2020 г.
Кроме того, Минпромторгом России в адрес Минздрава России направлено соответствующее обращение с просьбой рассмотреть представленный комплект документов в приоритетном порядке и провести процедуру внесения соответствующих изменений в регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61–ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в возможно сжатые сроки.
Следует также отметить, что в соответствии с приказом Минздрава России от 14 января 2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, формы рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения», назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае возложения на них полномочий лечащего врача, индивидуальными предпринимателями, осуществляющим медицинскую деятельность. Назначение лекарственных препаратов осуществляется медицинским работникам по МНН, а при его отсутствии — группировочному или химическому наименованию. В случае отсутствия МНН и группировочного или химического наименование лекарственного препарата лекарственный препарат назначается медицинским работникам по торговому наименованию.
Таким образом, вопросы выбора средств и методов лечения, в том числе определение наименования и количество выписываемых лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, определяется исходя из медицинских показаний лечащим врачом, на которого возложена функции по организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения и лечения.
Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности О.А. Подкидышева».
Реестр... бланки... фельдшеры... акушерка... процедура внесения в целях внесения...
Но кто и зачем закрыл единственный завод, производящий азатиоприн? И где больному взять лекарство? Нет ответа.
4.
Тогда Вера Савченко обратилась к президенту Российской Федерации. Ее обращение можно кратко выразить все теми же словами: «Азатиоприн исчез. От него зависит моя жизнь. Верните его». Добавила: «Заранее благодарю за рассмотрение данных вопросов, которые могут спасти жизнь мне и другим людям». И подписалась: «С уважением и надеждой».
Ответ Администрации Президента Российской Федерации — Вере Савченко
«Ваше обращение, поступившие на имя Президента Российской Федерации 03.06. 2020 г. в форме электронного документа и зарегистрированное 03.06. 2020 г. за № 606588, рассмотрено.
В целях рассмотрения Вашего обращения у Министерства здравоохранения Российской Федерации были запрошены необходимое документы и материалы.
Полученные документы и материалы позволяют сделать вывод, что поставленные в Вашем обращении вопросы были рассмотрены в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
На основании полученной информации сообщаем следующее:
«Согласно Федеральному закону от 12.04. 2010 №61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее — Федеральный закон №61-ФЗ), лекарственные препараты вводятся в обращение на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и включены в Государственного реестр лекарственных средств.
Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, представленным в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://grls.rosminzdrav.ru, лекарственный препарат с торговым названием «Азатиоприн» (международная непатентованное наименование азатиоприн), таблетки 50 мг, производитель ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» (Россия), зарегистрирован в Российской Федерации, внесён в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения и разрешён медицинскому применению на территории Российской Федерации.
Учитывая изложенное с точки зрения действующего законодательства, препятствия для обращения на фармацевтическом рынке Российской Федерации указанного в обращении Савченко В.М. лекарственного препарата отсутствуют.
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16.01. 2018 № 18 ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» подлежит передаче в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее — Государственная корпорация «Ростех»).
Государственная корпорация «Ростех» направила письмо в Минздрав России с целью определения списка лекарственных препаратов, производство которых не должно быть утрачено.
Принимая во внимание социальную значимость вопроса присутствия на фармацевтическом рынке лекарственных препаратов, производимых ранее ОАО «Мосхимфармпрепараты» имени Н.А. Семашко», а также учитывая, что в рамках МНН Азатиоприн в Российской Федерации не зарегистрированы иные лекарственные препараты, Минздрав России обратил внимание Государственной корпорации «Ростех» на безусловную необходимость сохранения производства данного лекарственного препарата.
Вместе с тем, по данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, выпуск в обращение вышеуказанного лекарственного препарата не осуществлялся с 2018 г.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 05.06. 2008 № 438, Минпромторг России является уполномоченным органом Российской Федерации по координации деятельности в сфере обращения лекарственных средств в части производства лекарственных средств для медицинского применения.
Минздравом России доведена информация до Минпромторга России по сложившейся дефектуре лекарственного препарата с МНН Азатиоприн.
В настоящее время Минпромторгом России прорабатывается возможность оказания помощи ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в части закупки фармацевтической субстанции для производства вышеуказанного лекарственного препарата.
Советник департамента письменных обращений граждан и организаций А. Черняк».
Препятствий нет... лекарства тоже нет... обратил внимание... доведена информация... прорабатывается возможность...
Но где лекарство?
И как жить больному?
5.
Ответы министерств и ведомств не принято приводить полностью, потому что эти ответы убивают текст, делают его нечитаемыми. Тяжелый язык, и к тому же они списывают куски ответов друг у друга, и еще ощущение, что тебе пишет не живой человек, а замороженный, лишенный чувств манекен с пустыми глазами — да, эти длинные «телеги» на бланках вызывают оторопь и тоску. Но мы специально даем эти ответы тут в их полном виде,
чтобы вы сами могли ощутить исходящий из этих бумаг нечеловеческий холод полного, абсолютного безразличия, чтобы сами могли погрузиться в кафкианский бред этой истории болезни.
6.
Кто болен? Конечно, Вера Савченко больна, и еще многие люди больны оптикомиелитом, и ревматоидным артритом, и болезнью Крона, и всем им нужен Азатиоприн. Температура, слабость, ознобы, потеря зрения, недели и месяцы в больницах, больничные коридоры, посещения врачей, усталость, отчаяние и страх того, что лекарство исчезнет, что его нельзя будет достать нигде и никак. «Азатиоприн поддерживает меня в жизнеспособном состоянии. Без него я умру, но не сразу, а мучительно долго переживая состояние овоща на радость близким».
Маленькие белые таблетки, в которых сконцентрирована не только химическая субстанция, но и надежда людей на жизнь, сама жизнь — исчезли в России в 2018 году и не вернулись до сих пор.
Живите как хотите.
Мне становится не по себе, когда я думаю о том, как молодая женщина вечерами после работы пишет бесчисленные письма в министерства, ведомства, на телевидение, в правительство, президенту. Да, она больна, и это медицинский факт, но просить помощи, ждать помощи, молить о помощи «с уважением и надеждой» — это правильная и здоровая реакция попавшего в беду человека. В своих реакциях на болезнь, в своем социальном поведении Вера Савченко абсолютно здорова.
Больны те, кто отвечают ей мертвыми, ничего не говорящими письмами. Они издеваются над ней в своих ответах. Для того ответы и приведены здесь, чтобы вы могли ощутить эту издевку на себе. Ведь здоровому человеку свойственны милосердие и сочувствие. И вот вы читаете эти письма на бланках и сквозь медленно охватывающий вас холод, странно смешанный с отвращением, понимаете, что все эти бездарные сочинители из департаментов по связям и отделов по обращениям издеваются над больным и страдающим человеком. Глядя пустыми глазами на измученную болезнью и страхом остаться без лекарства женщину, они холодно и мертво несут чушь о «вопросе обеспечения», «порядке регистрации», «учитывая изложенное», «принимая во внимание»...
Вы просите их помочь, а они в ответ сообщают вам, что «сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются открытыми и общедоступными».
Но вы же об этом их не спрашивали! Вы же о том, где лекарство, когда будет, почему не закупили, как жить!
«В случае отсутствия препарата в аптечной сети по вопросу альтернативной терапии необходимо обратиться к лечащему врачу».
И сами же знают, что врач пожмет плечами: альтернативы Азатиоприну нет.
7.
Можно потребовать уволить тех, кто подписал издевательские ответы больному человеку. Можно даже уволить глав минздрава и минторга, допустивших закрытие единственного завода, производящего жизненно необходимое лекарство. Но дело не в этом, дело глубже и хуже.
Вера Савченко в письмах мне пишет «правительство», «президент», «минздрав», «минпромторг» с маленькой буквы. «Не поднимается рука писать это с заглавной буквы». Я ее понимаю.
Государство, закрывающее единственный завод, производящий жизненно важное лекарство, и при этом не думающее о людях, которые без него не могут жить, — больно.
Государство, в холодном рыбьем сознании которого при закрытии фармацевтического завода даже не шевельнулась мысль о людях, которые останутся без лекарств, — больно.
Государство, которое, наломав дров, не испытывает чувства вины и не пытается срочно помочь людям, закупив за границей жизненно важный азатиоприн, — это государство тяжело и, вероятно, неизлечимо больно.
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