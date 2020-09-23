Парилки под присмотром ФСО

Все трое задержанных накануне иерарха Церкви последнего завета (ЦПЗ) — Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников — взяты в Новосибирске под стражу на два месяца. Адвокатское бюро «Хорошев и партнеры» обнародовало обвинение, предъявленное Редькину: «Текст практически аналогичен для всех трех задержанных. Он кажется очень большим, но если убрать магические слова «преступный умысел», «преступные намерения» и т.д., то можно лучше понять, о чем он, и есть ли в описанном действительно нечто, похожее на преступление».

Наверное, это говорит в пользу СК, что в его постановление не попали как доказательство преступных деяний иерархов ЦПЗ резиновые фаллоимитаторы, об обнаружении которых в ходе обысков взахлеб сообщали федеральные СМИ, но вот то, что Виссарион именовал себя «ни много ни мало Сыном Божиим» (так выразился Первый канал), следствие тоже посчитало предосудительным. (Благо апостол Павел не дожил, утверждавший в Послании к Галатам, что мы все сыны Божии.)

Полковник Ю. Чистоходов, возглавляющий пятое следственное управление ГСУ СК, это обвинение все же переформулировал. Из постановления явствует: он установил, что Тороп вовлекал граждан, «используя внешний образ «Иисуса Христа» как «Спасителя» и «Сына Божьего» (кавычки полковника. — А. Т.), а также внешнюю схожесть с ним». После чего уже «оказывал на них суггестивное воздействие» и присваивал их денежные средства. А Редькину «предложил объединиться в организованную группу для совершения преступления: руководства религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами». И, «преследуя цель собственного обогащения», Редькин согласился. Так Тороп и Редькин, пишет полковник, объединились в организованную группу.

Далее Торопу, Редькину «и иным неустановленным лицам» инкриминируют длинный список: в «реализации единого преступного умысла» они «применяли манипулятивное групповое организованное психологическое насилие (обесценивание, контроль, газлайтинг, игнорирование, изоляция, шантаж и запугивание, психологическая манипуляция), что в сочетании с постоянной физической и психологической депривацией (система жестких лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, утраты собственной социально-экономической самостоятельности способствовало снижению критичности мышления» у паствы.

Помимо оценок и демонстрации собственных оригинальных воззрений на мироустройство у полковника, однако, есть и конкретика: с 24.06.1994 по 2017 г. Редькин «причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший за собой психическое расстройство, в отношении двух лиц, в составе организованной группы».

Поясняет Иван Хорошев: «Статья 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) не может применяться сама по себе. Ведь если такая организация есть, значит, должны быть пострадавшие — иначе непонятно, на кого и как посягали. Такие найдены — два человека, у которых есть психические отклонения, возникшие в результате действия общины. Так появилась ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)».

Лишь упомянув двух пострадавших, далее Чистоходов чуть не на десятке страниц повторяет про внешнюю схожесть с «Сыном Божьим» (кавычки руководителя пятого управления), суггестивное воздействие, газлайтинг, искажение Я-концепции и присвоение денег. И ближе к концу снова несколько строк про конкретных людей. У одного вследствие манипуляций с его сознанием возникло «психическое расстройство в форме расстройства режима сна и бодрствования неорганической этиологии у личности с акцентуированными чертами характера гипертимного типа, что в соответствии с п. 6.8 Медицинских критериев <…> квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека». У другого — «психическое расстройство в форме тревожного расстройства», что опять же — тяжкий вред.

Сергей Тороп (Виссарион) в суде. Фото: РИА Новости

Меж тем сами общинники заявили «Новой», что могут предполагать, откуда выросла спецоперация против них, и называют, помимо горнорудных компаний и золотодобытчиков, Федеральную службу охраны (ФСО). Ее ресурс действительно трудно переоценить, и она не так давно действительно решила расставить приоритеты в Курагинском районе Красноярского края по-своему.

Впрочем, по порядку. Вот заявление нынешнего узника Редькина от 31 декабря 2016 года:

— Живет в Москве человек, Богомолов Константин Николаевич, помощник депутата Госдумы и заместитель верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья. Кроме большого бизнеса в Москве Константин имеет прямое отношение к производству рубленых домов, находящемуся рядом с деревней Петропавловка.

Не так давно, отстаивая интересы своего бизнеса на территории Черемшанского сельсовета, Константин подал заявление в милицию с придуманными показаниями на представителей общины и Учителя (так, с заглавной, здесь именуют Виссариона. — А. Т.). После чего верующие перестали трудиться и зарабатывать себе на жизнь в имеющем отношение к Богомолову производстве домов.

А уже совсем недавно на Круге Союза казаков-воинов России и зарубежья в своем выступлении, которое было посвящено в основном нашей общине, зам верховного атамана отметил, что сектанты (про нас речь) «практически руководят страной Виссарионией на территории нашей страны, нашей России» и что «при попустительстве власти создана практически параллельная структура, которая управляет жизнью граждан России на этой территории».

Константин Николаевич предложил «четко понять, кто направляет эти организации, откуда растут команды и советы…». Оказывается, «это происходит от наших зарубежных… «коллег»… большинство сект управляется Соединенными Штатами, финансируется оттуда же». А дальше призыв (видимо, к красноярскому казачеству): «Поэтому, братья, я очень прошу обратить на территории внимание на этот аспект (снова про нас); в сотрудничестве с правоохранительными органами, с нашей церковью православной бороться нещадно с этой скверной… поскольку мы в какой-то момент времени можем получить через них ту самую очень мощную деструктивную составляющую, которая расколола ситуацию в нашей братской Украине…»

Вот так, не меньше и не больше! Ну все! Плакали наши «зеленые» миллионы — перекроют теперь наши американские счета (смайл). И придется нам уже без Антанты продолжать заготавливать дрова! В едином порыве — все для всех! С приближением Нового года! (еще смайл)».

Совсем скоро после этого поста, через месяц, казак Богомолов вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты российских граждан от мошеннических действий сект. Вошел в достойной компании из 32 человек: наряду с Мизулиной и Лаховой, там участник левопатриотического движения «Суть времени», активист мотоклуба «Ночные Волки», замначальника ГУ по противодействию экстремизму МВД, его коллега-«сосед» (ФСБ), коллега из Генпрокуратуры и т.д. Здесь те, кто за принудительную стерилизацию некоторых женщин, и те, кто за половое воспитание детей с раздачей им презервативов, те, кто против ювенальной юстиции, и те, кто за. И, вероятно, именно эти люди, а не религиоведы (таковой на всю группу всего один), знают толк в сектах.

И вот именно этот специалист по сектам Богомолов, как считают в общине, и начал писать бумаги в органы. А интерес у него, видимо, был один, как соглашаются многие с Редькиным, — развитие своего бизнеса. Рубка домов. Они у местных мастеров-виссарионовцев — сказочные. Виссарионовцы говорят, что заказы на рубку бань Богомолов получил от представителей верхних эшелонов власти. Так в Курагино появилась ФСО. Ее представитель попросил главу района не ограничивать деятельность Богомолова с приятелем Беловым (тоже бизнесмен-казак, учредитель и директор все того же Союза казаков-воинов России и зарубежья в Красноярском крае) и, «по возможности, содействовать» им, работающим в интересах ФСО.

Ничего, в общем, нового. Только если в истории, например, с хабаровским Фургалом называли персонажей из ближнего круга президента, то в сюжете с красноярским Виссарионом всплывает некто, имеющий отношение к ФСО. Всего лишь.

И далее все идет тоже проторенной дорогой. Цитирую типовой репортаж госСМИ: «в ходе обысков в так называемом Городе Солнца в домах руководителей секты обнаружили не только крупные суммы денег, но и предметы для сексуальных утех и изображения обнаженных детей. Кроме того, силовики нашли оружие». Деньги, оружие, фото маленьких девочек. Красноярский журналист Павел Стабров заявил, что отказывается работать с каналом РЕН «в связи с провокациями в общине».

Тем временем силовики курагинские деревни, поставленные на уши, покинули. Вертолеты улетели, колонны автозаков вернулись к местам постоянной дислокации.