Врио, да не завирайся

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пару дней назад вся Карелия узнала, как делал ремонт в своей «трешке» глава республики Артур Парфенчиков. «Стеклопакеты, стены утеплены гипсокартоном и теплый пол в ванной», — сообщил он граду и миру. А еще сообщил, что этот нехитрый тюнинг позволяет ему без отопления наслаждаться теплом: в жилище «генерал-губернатора» (в прошлой жизни действительно носил генеральские погоны, правда, службы судебных приставов) в самую холодную погоду +22.

И нет бы жителям республики порадоваться комфорту, которым окружен избранный ими глава, а заодно и его искренности, но откровения Парфенчикова в паблике «Нетипичная Питкянранта» вызвали волну возмущения.

Дело в том, что советы в духе «делай как я» Артур Олегович со всей широтой души выдал в ответ на жалобу многодетной матери на холод в квартире: «Дома жутко холодно! У меня трое маленьких детей, которые уже заболели... Один из них лежит с высокой температурой. Мы замерзаем!» По федеральному нормативу отопление в жилфонде власти не могут не включить, если за окном в течение 5 дней не более +8 градусов. На него и сослался Парфенчиков, словно забыв, что документ никак не запрещает начинать отопительный сезон и при +9 и при +13 — да хоть вообще не выключай котлы, решение принимается на уровне региона. В Мурманской области, где температура, как и в Карелии, колеблется от +3 до +13, тепло дали в первых числах сентября. В Архангельской, при такой же погоде, — на днях. Так что загадочное губернаторское «время отопления еще не пришло» переводится так: «Подождете!»

Губернатор Парфенчиков советует многодетной матери утеплять пол: «Сегодня много есть возможностей с точки зрения материалов...»

В ответ Парфенчиков получил встречные советы от пользователей соцсетей, например, «перейти на доход, который имеет эта женщина с учетом других членов семьи, и пожить лет 10». Сообразив, что оконфузился, глава республики тут же заявил о разработке программы помощи многодетным и инвалидам по утеплению квартир. То есть идея раньше включать отопление в чиновную голову так и не пришла.

Впрочем, давая бедной женщине вместо тепла совет утеплить полы в квартире, Парфенчиков, скорее всего, совершенно не собирался над ней издеваться. Он вообще мастер непрошеного совета. Жительницам Суоеки, которым объявили о закрытии единственного детсада (ближайший — в 25 км), он посоветовал завезти в поселок мужиков, чтоб дотянуть количество детей до такого, который позволит садик вновь открыть. А в «ВКонтакте» самой активной из них, Анне Власовой, рекомендовал следующее: «Договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают». На возмущенную ответную реплику, что на пособие по уходу за ребенком — 57 (sic!) рублей не прожить и что обращаться к Парфенчикову, выходит, бесполезно, ответил: «Конечно, бесполезно! Пусть о вашем ребенке отец его и деды думают». После чего заблокировал Власову в «ВК».

«Пусть о вашем ребенке отец его и деды думают». Глава Карелии отказался говорить с матерью малолетнего ребенка по поводу детсадов и яслей в деревнях

Парфенчиков любит соцсети и, видимо, часто пишет в них сам, без посредства пресс-секретаря (даже свой приезд в качестве главы республики три года назад анонсировал в «ВК», сообщив, что его благословил на дорогу тверской митрополит). Но любовь явно не взаимна. Громким скандалом обернулась его переписка с жительницей Беломорского района Карелии Еленой Крыловой, спросившей Парфенчикова о затянувшемся строительстве ФОКа в Медвежьегорске. Глава республики обозвал женщину «фейком с намазанным лицом» и отвечать на вопрос по существу не стал.

Чуть раньше обидчивый губернатор разозлился на целую группу своих подписчиков, которые раскритиковали опубликованный им на стене в «ВК» телесюжет о строительстве нового приемного отделения больницы. Люди писали, что работать в нем может оказаться некому — из-за низких зарплат медики бегут из учреждения. «У меня большие сомнения в адекватности тех, кто критикует строительство новых медицинских учреждений или школ», — прокомментировал эти реплики блогер-губернатор.

Обижается Парфенчиков и офлайн. Недавно в Сортавале в гневе покинул Дом Берга — восстановленный дом бургомистра Карла Густава Берга, где работает магазин местных сыров, не обнаружив там карельского хлеба. «Мне расхотелось дальше смотреть Дом Берга», — заявил глава региона и ушел.

Самым известным SMM-провалом Парфенчикова стал, пожалуй, его твит с фотонатюрмортом. «Настоящий карельский завтрак! Рыбник из ряпушки на ржаном тесте, калитки, морошка, малосольная рыбка с икрой… Всем хорошего дня!»

Изучив утреннее меню Парфенчикова, фоловеры вместо пожелания приятного аппетита задумались, нет ли в наличии таких разносолов на столе чиновника губернского масштаба признаков коррупции? И, конечно, получили совет: «В деревне чаще бывайте, и от земли не отрывайтесь», — написал Артур Парфенчиков в ответ на реплику подписчика, что народ обходится магазинными пельменями, пока глава региона трапезничает икоркой.

«Особенно весело жителям Карелии, которые на 7–8 тысяч живут в месяц, — не унимались читатели. — Мы икру даже на Новый год себе позволить не можем… А у вас в Карелии у всех такие завтраки или только у врио?»

«Рыба, ржаная мука, немного пшенной каши или картошки для калиток, лесные ягоды. Что здесь особенного?», — искренне удивлялся автор фото.

Этот снимок смотрится особенно ярко в сравнении с другим натюрмортом, запечатлевшим содержимое сухпайков, выданных на время дистанционного обучения школьникам из Питкяранты: 2 сосиски, 5 картофелин, кусок маргарина, полкило сахару и килограмм муки. «У меня нет слов», — прокомментировал фото Парфенчиков.

Cодержимое сухпайков на период дистанционного обучения школьников Питкяранты. Фото из «Вконтакте» Артура Парфенчикова

Правда, удивляется он совершенно напрасно. Вряд ли глава Карелии не знает, какая сумма заложена в бюджете на питание для детей из малоимущих семей: 56 рублей в день на человека.