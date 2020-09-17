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№ 101 от 16 сентября 2020Читать номер
Тайна «Лаборатории Икс» — советские спецслужбы применяли смертельные яды на людях
Подкаст «Настоящее прошлое». Гость: Никита Петров
Олег ХлебниковНадежда Юрова«Новая газета»
Отравление Навального заставило нас вспомнить не только об отравлениях сравнительно недавних — Верзилова, Скрипалей, Политковскую, Щекочихина. Но и об истоках этой ужасной практики — советских опытах по испытанию ядов на осужденных к высшей мере наказания и убийстве «врагов советской власти». Делали это в загадочной «Лаборатории Икс», она же «Лаборатория Смерти».
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Ученый-медик и полковник НКВД Григорий Майрановский был приговорен к аресту и оттуда писал просьбы о помиловании советскому руководству. То, что он там описал, и легло в основу расследования деятельности лаборатории: «Моей рукой был уничтожен не один десяток заклятых врагов советской власти <...> Об этом известно генералу Судоплатову, Берии <...> Готов выполнить любое ваши задания на благо нашей могучей Советской родине».
Письма попали в руки следствия после ареста самого Берии, и после этого существование «Лаборатории Икс» было раскрыто. Но до сих пор о ней известно немного. Хотя несколько политических убийств удалось установить и задокументировать.
Яды спецслужбы применяли и раньше (например, считается, что отравлен был генерал Врангель),
но о том, что есть такой промышленный вариант, когда вместе с лабораторией ядов существует «опытный цех», а вместо кроликов там — люди — узнали неожиданно.
Майрановский был фанатиком-естествоиспытателем. Он получил разрешение испытывать яды на приговоренных к смерти.
Один из подследственных по делу о работе «Лаборатории Икс» — заместитель Берии Всеволод Меркулов — на допросе рефлексировал: «Я не предполагал, что эти опыты носят мучительный характер. Я предполагал, что процедура незаметного отравления осужденного менее мучительна, чем процедура расстрела. Конечно, я обязан был интересоваться деталями проведения опытов и создать в них должные рамки. Или даже прекратить их вовсе…»
Берия на допросе тоже признал, что опыты — ужасная вещь, но заявил, что это — инициатива Сталина. Интересно, что среди способов устранить Троцкого обсуждался не ледоруб, а посылка — книга, пересыпанная ядом, спорами сибирской язвы...
Майрановского не реабилитировали, он сидел в тюрьме. Тем удивительнее, что уже во времена российские предприняли попытку реабилитации этих методов. И уже в чеченскую войну вновь начали применять яды против полевых командиров, а потом грянуло убийство Литвиненко…
Нынешняя власть не считает отравления преступлением, не считает нужным оправдываться за них. Однако страшнее всего, что методы тайных убийств (неизвестно кто, неизвестно когда и неизвестно как) вдруг вновь стали приниматься общественностью как данность: «Это же спецслужбы!».
Гость подкаста — Никита Петров, член «Мемориала», историк.
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