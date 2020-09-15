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№ 101 от 16 сентября 2020

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Подкаст «Книжная ссылка»

Сергей Мохов — о скорби в цифровую эпоху, ритуальных практиках и надежде на бессмертие

Культура186

Сергей ЛебеденкоВладимир Еремин«Новая газета»

186
 

Можем ли мы достигнуть бессмертия? Почему пользователи соцсетей учат друг друга правильно скорбеть, зачем нужно плакать на похоронах и смог ли коронавирус поменять наше отношение к смерти?

Об этом и многом другом ведущие подкаста «Книжная ссылка» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин поговорили с Сергеем Моховым — антропологом, главным редактором журнала «Археология русской смерти» и автором книги «История смерти: как мы боремся и принимаем», которая только что вышла в издательстве Individuum.

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Теги:
смерть, книжная ссылка, подкаст, мохов

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