Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

15 сентября, 17:00

Как Путин собирается помогать Лукашенко? Стрим «Новой газеты»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 100 от 14 сентября 2020

Читать номер
Комментарии

Как Путин собирается помогать Лукашенко?

Стрим «Новой»

Политика58

58
 

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились. Дмитрий Песков подвел их итоги такими словами: «Лукашенко — легитимный президент и визави Путина». Заместитель главного редактора «Новой» Андрей Липский и собкор «Новой» в Беларуси обсудят будущее белорусского протеста. Продолжатся ли массовые протесты в стране? Присоединяйтесь к трансляции и пишите свои вопросы в чат!

 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
стрим, протесты в Беларуси, путин, лукашенко

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera