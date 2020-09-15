Как Путин собирается помогать Лукашенко?

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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Политика58
«Новая газета»редакция
58
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились. Дмитрий Песков подвел их итоги такими словами: «Лукашенко — легитимный президент и визави Путина». Заместитель главного редактора «Новой» Андрей Липский и собкор «Новой» в Беларуси обсудят будущее белорусского протеста. Продолжатся ли массовые протесты в стране? Присоединяйтесь к трансляции и пишите свои вопросы в чат!
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:стрим, протесты в Беларуси, путин, лукашенко
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