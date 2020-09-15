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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Ответчики без возражений
РИА ФАН затягивает рассмотрение иска «Новой» по поводу распространения заведомо фейковых сведений, фактически издеваясь над судом
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Ответчик в лице РИА «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), входящего в структуры «кремлевского повара» Евгения Пригожина, всеми частями тела тормозит рассмотрение иска «Новой газеты» и журналиста Дениса Короткова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уже прошло несколько заседаний, но в суде так и не была сформулирована позиция ответчиков.
Исковое заявление в Приморский суд Петербурга было подано еще в феврале этого года, но рассмотрение дела до сих пор не сдвинулось с места — то карантин, то лето, то еще что. Хотя дело простейшее: «Новая» оспаривает фейковые сведения, опубликованные на сайте РИА ФАН, о том, что Коротков якобы связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского. В своем иске «Новая» требует удалить с сайта издания публикации «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ» и «Денис Коротков из «Новой газеты» оказался пособником террористов ИГ». И опубликовать опровержение.
Материалы агентства с выдуманными обвинениями появились после публикации расследования «Новой» казни гражданина Сирии бойцами связанной со структурами Пригожина «ЧВК Вагнера». Еще в ноябре 2019 года мы потребовали от РИА ФАН публично опровергнуть лживые сведения и удалить материалы с сайта, но ответа не последовало.
Зато вмешался Следственный комитет, который (очевидно, совсем делать нечего) инициировал доследственную проверку, и в начале февраля в адрес нашей редакции поступило письмо с приглашением «террориста» Короткова в Главное управление по расследованию особо важных дел. Было израсходована гора бумаги, прежде чем все ожидаемо закончилось – отказом в возбуждении уголовного дела.
Предварительное заседание суда по нашему иску состоялось только в мае, а рассмотрение дела по существу вообще началось 7 сентября, что значительно превышает двухмесячный срок, отведенный суду для рассмотрения.
Ответчики пришли в суд совершенно неподготовленные, будто находятся в абсолютной уверенности, что дело им удастся замотать, и заявили очередное ходатайство о переносе заседания. Причина: просьба третьим лицом привлечь редакцию сайта, но кого конкретно сказать не смогли — ну, не знают они по фамилии своих журналистов и их руководителей.
Юрист «Новой» Екатерина Седова уверена, что ответчик таким образом затягивает разбирательство. Текст с вымышленными сведениями почти год висит на сайте, а суд, похоже, не спешит вынести решение. Судья Ксения Орлова удовлетворила просьбу ответчика и отложила слушания до 19 октября.