Ответчики без возражений

Ответчик в лице РИА «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), входящего в структуры «кремлевского повара» Евгения Пригожина, всеми частями тела тормозит рассмотрение иска «Новой газеты» и журналиста Дениса Короткова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Уже прошло несколько заседаний, но в суде так и не была сформулирована позиция ответчиков.

Приморский райсуд Петербурга. Фото: advokat-lex.ru

Исковое заявление в Приморский суд Петербурга было подано еще в феврале этого года, но рассмотрение дела до сих пор не сдвинулось с места — то карантин, то лето, то еще что. Хотя дело простейшее: «Новая» оспаривает фейковые сведения, опубликованные на сайте РИА ФАН, о том, что Коротков якобы связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) и сотрудничает с боевиками по заказу Михаила Ходорковского. В своем иске «Новая» требует удалить с сайта издания публикации «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ» и «Денис Коротков из «Новой газеты» оказался пособником террористов ИГ». И опубликовать опровержение.

Материалы агентства с выдуманными обвинениями появились после публикации расследования «Новой» казни гражданина Сирии бойцами связанной со структурами Пригожина «ЧВК Вагнера». Еще в ноябре 2019 года мы потребовали от РИА ФАН публично опровергнуть лживые сведения и удалить материалы с сайта, но ответа не последовало.

Зато вмешался Следственный комитет, который (очевидно, совсем делать нечего) инициировал доследственную проверку, и в начале февраля в адрес нашей редакции поступило письмо с приглашением «террориста» Короткова в Главное управление по расследованию особо важных дел. Было израсходована гора бумаги, прежде чем все ожидаемо закончилось – отказом в возбуждении уголовного дела.

Предварительное заседание суда по нашему иску состоялось только в мае, а рассмотрение дела по существу вообще началось 7 сентября, что значительно превышает двухмесячный срок, отведенный суду для рассмотрения.

Ответчики пришли в суд совершенно неподготовленные, будто находятся в абсолютной уверенности, что дело им удастся замотать, и заявили очередное ходатайство о переносе заседания. Причина: просьба третьим лицом привлечь редакцию сайта, но кого конкретно сказать не смогли — ну, не знают они по фамилии своих журналистов и их руководителей.

Юрист «Новой» Екатерина Седова уверена, что ответчик таким образом затягивает разбирательство. Текст с вымышленными сведениями почти год висит на сайте, а суд, похоже, не спешит вынести решение. Судья Ксения Орлова удовлетворила просьбу ответчика и отложила слушания до 19 октября.