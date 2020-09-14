С легким паромом!

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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Борис Бронштейнобозреватель «Новой»
Что касается выборов, то обычно меня беспокоит Индия. Еще я тревожусь, когда заходит речь о выборах в Киргизии или Казахстане. Знают ли 900 миллионов индийских избирателей, что слонов на переправе не меняют? В курсе ли киргизские и казахстанские товарищи, что на переправе не следует менять верблюдов? Но это еще ничего, а вот что будет, если жители Туркмении ненароком поменяют на переправе ослов?
Хорошо, что на днях мы всем им подали пример разумного подхода к обрывистому берегу. Уж нам-то давно известно, что коней на переправе не меняют. Это наш главный лозунг на протяжении десятилетий. Что ни выборы, нам напоминают об этой премудрости, и мы вновь доверяемся прежней тягловой силе.
Как и ожидалось, во всех 18 регионах, где выбирали главных местных руководителей, победили кандидаты, уже обжившиеся в губернаторских креслах. Ни один новичок (извините за это пугающее слово) не прошел. Народ не собьешь с толку ни комментариями либеральных политологов, ни расследованиями Фонда борьбы с коррупцией. Избиратель рвется к шатрам, пенькам и багажникам автомобилей, чтобы проголосовать, как в прошлый раз, за действующую власть. А уж комфортабельные автобусы с урнами он отыщет хоть за квартал. Почему за квартал? Потому что в Татарстане, например, были случаи, когда автобусы УИКов не могли подъехать поближе к дворам из-за отсутствия мест на парковках и им приходилось глушить моторы где-то за углом.
Интернет-издание «Казанский репортер» сообщало:
«Спустя час безуспешных попыток передвижной пункт УИКа № 224 так и не смог заехать во двор».
Уж не дворник ли, наконец, его метлой шуганул?
А автобус УИКа № 259 во дворе аж попал в ДТП. У этой аварии было много независимых наблюдателей, и будем надеяться, что протокол о ДТП не был сфальсифицирован.
Несмотря на отдельные сложности демократического процесса, президент республики Рустам Минниханов набрал 83 процента голосов. Подобные результаты, а их по стране оказалось несколько, дали возможность комментаторам высказать опасение: разумно ли губернатору быть популярнее президента России. Напомним, Владимир Путин на выборах 2018 года скромно набрал около 77 процентов. А в Татарстане у него было 82 процента. Правда, и выборы тогда проводились в несусветной спешке — всего за один день.
Ну так вот, переправа удалась, и осталось лишь выяснить, куда мы то и дело переправляемся. Сначала переправились от капитализма к социализму — это понятно (понятно, что переправились, непонятно — зачем). Потом тронулись обратно и снова форсировали реку истории. А теперь-то куда? И что нам не сидится на одном берегу?
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