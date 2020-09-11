Перцовый баллончик — оружие политтехнолога

С Шиеса — в парламент

В конце июня в Сыктывкаре в реабилитационном центре «Теплый дом» общественницы Юлии Посевкиной собралось человек двадцать. Эти люди не нуждались в реабилитации — они хотели обсудить, как им выдвигаться во власть. Среди собравшихся было много активистов Шиеса, большинство шло на выборы в первый раз. С 11 по 13 сентября в Коми состоятся выборы трех уровней: главы региона, депутатов Госсовета и депутатов горсовета Сыктывкара — республиканской столицы.

Спустя полтора часа, когда закончились споры, руководитель республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов заявил: «Я уже устал один орать в Госсовете о наших реальных проблемах, мне каждый день приходится бороться с депутатами, которые голосуют по команде. Нужно, чтобы нас было много, чтобы мы могли противостоять им. Я никому не навязываю свою идеологию. От нас и раньше выдвигались люди, которые не состояли в КПРФ. Если вы выдвинетесь от партии, у вас будет больше шансов пройти в Госсовет».

Прозвище «КПРФ здорового человека» закрепилось за региональным отделением партии после многочисленных поездок на Шиес и помощи протестующим.

Двор в Сыктывкаре. Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

«Я эколог с научной степенью, поэтому понимал, что складирование миллионов тонн мусора в границах лесной экосистемы — серьезная угроза. Мы впервые поехали на Шиес в начале августа 2018 года», — вспоминает Михайлов. Действительно, партийное отделение участвовало в снабжении лагеря активистов, предоставляло транспорт, помогало в организации митингов, в том числе одного из самых массовых в июне 2019 года в Сыктывкаре.

Один из итогов постоянной поддержки противников строительства полигона — большинство партийных и беспартийных кандидатов в Госсовет Коми и горсовет Сыктывкара от КПРФ составили активисты Шиеса.

«Самые жаркие разговоры у нас на кухнях»

«Мы все время прячемся по кустам или лежим на диванах, самые жаркие разговоры у нас на кухнях, но это только сотрясение воздуха», — говорит эколог Нина Ананина. Она хозяйка частного дома с огородом и гусями, мать троих детей, председатель садоводческого товарищества бывших ликвидаторов «Чернобыль» и гражданский активист. Решение идти на выборы Нина приняла после очередной поездки на Шиес в декабре 2019 года. Она, как и многие другие кандидаты от КПРФ, — не член партии и не собирается вливаться в ее ряды.

«Евгений Ройзман, который был с нами на Шиесе, тогда сказал, что таким, как мы, надо идти в политику, потому что мы понимаем, как работает система, — вспоминает Нина. — Многие вопросы, такие как добыча золота в национальном парке «Югыд ва», лоббируются политиками. Я знаю, что общественнику с этой машиной бороться тяжело, необходимо попасть внутрь системы и бороться с ней изнутри».

В Коми партии либерального толка, например «Яблоко», не прижились. Еще пару лет назад в Сыктывкаре существовал штаб Навального, но теперь его нет.

Несистемную оппозицию традиционно представляли экологические организации, а системную — КПРФ, вокруг которой в последние годы и собирались люди, которые хотят перемен. Еще один кандидат в Госсовет от партии, Виктор Воробьев, — вообще либертарианец и совсем не разделяет взгляды коммунистов. «Я хочу, чтобы свободы и частной инициативы было как можно больше, а государство выполняло лишь минимально необходимый набор функций. Иными словами, мне гораздо ближе Мизес, Хайек и Ротбард, чем Маркс, Энгельс и Ленин. Но в российской политической системе партии в значительной степени превратились в условность, бюрократический механизм для выдвижения на выборах. Поэтому во многом все ситуативно. Та же ЛДПР в 2018-м неожиданно оказалась главной оппозиционной силой в Хабаровске. Тем не менее в России де-факто есть только две партии: «ЕР» и «не ЕР». В этом году в Республике Коми на выборах участвует семь разновидностей «Единой России» и только одна оппозиционная сила — КПРФ».

Виктор Воробьев. Фото: Елена Соловьева / для «Новой»

«Главу могут снять через полгода»

«Коми-отделение (КПРФ) вообще никогда не было отделением «стариков за СССР». Были люди старшего возраста и очень много молодежи. Сегодня молодежь, которая пришла в партию лет 10–15 назад, выросла и возглавила партию. У нас произошла смена политических поколений», — говорит юрист Андрей Никулин. Мы сидим в кафе и обсуждаем экологическую и феминистскую повестку. Никулин напоминает, что первые же советские декреты дали женщинам право голоса. Но тут же признается, что большинство партийных отделений возглавляют мужчины, хотя сыктывкарским руководит 26-летняя Валерия Стрекалова.

Республиканское отделение действительно всегда поддерживало местных экологов в решении разных проблем, включая нефтеразливы. В 2018 году Михайлов внес в Госсовет законопроект по постепенной замене устаревших нефтепроводов. Документ помогал разрабатывать уроженец Коми, директор энергетических программ «Гринпис России» Владимир Чупров. Подавляющее большинство нефтеразливов в республике происходит именно из-за прорывов на отживших свой век трубах. Но фракция «ЕР» сделала все, чтобы отклонить законопроект в угоду нефтедобывающим компаниям. Это был не первый и не последний подобный случай. Независимые кандидаты собираются бороться в том числе и с этим.

Взрыв на нефтяном предприятии в Усинске (Коми). Фото: ITAR-TASS

С независимым парламентом будет не так легко принять бюджет, разработанный минфином республики. Конституция республики позволяет Госсовету назначать министра финансов, председателя правительства и его заместителей.

«При сильном парламенте у главы не будет 100-процентного пакета акций для формирования кабинета министров, и он должен будет пойти на уступки, если не захочет оказаться в управленческом тупике, — рассуждает Никулин. — Если он окажется слабым губернатором, его могут снять через полгода. Если будет формироваться парламентаризм, соответствующие процедуры, то в Коми может появиться и независимый суд, который будет разрешать споры между ветвями власти. Тогда и государственные СМИ недолго будут плясать под дудку главы, им придется учитывать мнение Государственного совета, иначе он просто отрубит им финансирование через бюджетные процедуры».

Кроме политических преобразований, оппозиция в своей предвыборной программе говорит о перераспределении налоговых отчислений в пользу региона: треть — в бюджеты местного самоуправления, треть — в субъект Федерации и лишь треть — в федеральный бюджет. Никулин считает, что цели можно добиться, если этого будут требовать сначала в Коми, а затем и в других регионах. На европейском севере страны, особенно после Шиеса, все чаще слышатся заявления о колониальной политике Москвы и формируется массовый запрос на бóльшую самостоятельность. В ответ следуют обвинения в сепаратистских настроениях.

Протестный лагерь в Шиесе, на границе Архангельской области и Республики Коми. Фото из соцсетей

Сосредоточить все силы на борьбе за независимый парламент в Коми оппозиция решила после того, как республиканский избирком отказал кандидату Олегу Михайлову в регистрации. Очень похожая история произошла в Архангельской области с его тезкой Олегом Мандрыкиным, которого в губернаторы региона выдвинули партия «Яблоко» и коалиция «Stop Шиес».

Активную борьбу за место главы Олег Михайлов начал еще в мае, когда предложил Госсовету Коми проект по снижению муниципального фильтра. И в Коми, и в Архангельской области он сформирован по верхней планке в 10%. Претендент на кресло главы должен собрать 180 подписей депутатов разных уровней. При этом у КПРФ в республике только 53 таких депутата, та же картина у всех партий, кроме «Единой России». Главный претендент на главный региональный пост, ставленник Москвы Владимир Уйба, являясь врио руководителя республики, сосредоточил в своих руках весь административный ресурс.

На заседании избиркома 5 августа выяснилось, что листы поддержки кандидатов Владимира Уйбы, Андрея Никитина (ЛДПР), Сергея Пономарева и Виктора Бетехтина от партий-спойлеров КПСС и «Зеленая альтернатива» по каждому муниципальному образованию заверялись, как правило, одним и тем же нотариусом в одно и то же время и в одном и том же месте. Тогда Олег Михайлов обвинил оппонентов в попытке узурпации власти. «Депутатов свозили к нотариусу и оказывали на многих давление, чтобы они подписались за кандидатов в списке, где было только четыре кандидата, которых вы зарегистрировали.

Мы видим сговор — всех этих кандидатов вел один технологический штаб», — заявил он.

По данным Михайлова, местных депутатов организованно свозили в райцентры, где отводили в кабинет к нотариусу и просили подписаться за одного из претендентов в списке. Также постарались собрать как можно больше подписей, чтобы ничего не оставить оппозиции. В итоге нужное количество подписей Михайлову все же удалось набрать, но 14 из них оказались «задвоенными», то есть эти же депутаты одновременно поставили подписи за другого кандидата.

Перцовый газ и наружка

В начале сентября предвыборная кампания в столице Коми стала развиваться совсем уж нетипично. Партия «Родина», никак не проявлявшая себя в республике в течение последних пяти лет, выставила первым номером на место в Госсовете Максима Шугалея — политтехнолога, связанного с Евгением Пригожиным. В предвыборных газетах партии «Родина» говорится, что Шугалей первым защитил Шиес еще в 2016 году, проведя исследования и сделав заключение, что в этих местах нельзя строить мусорный полигон.

За две недели до начала выборов «Родина» и «Зеленая альтернатива» начали активно расклеивать свои агитационные материалы. В Сыктывкаре это часто происходит с нарушением закона. 4 сентября на журналиста «Новой республики» Виктора Кокарева напали неизвестные после того, как он пытался снять незаконную агитацию на видео. Виктору в лицо распылили перцовый баллончик. По словам Кокарева, ему звонил политтехнолог штаба Владимира Уйбы Артем Ведерников и требовал не срывать предвыборные листовки.

Нападения на журналистов нетипичны для Коми, поэтому инцидент вызвал сильную ответную реакцию — жители Сыктывкара организовали отряды для очистки города от незаконной агитации.

В это же время у «Новой республики» появились данные о том, что «Зеленая альтернатива» занимается скупкой голосов избирателей. Гражданину якобы предлагают небольшое вознаграждение за то, что он проголосует за партию и сфотографирует свой паспорт и бюллетень с галочкой в нужной графе. По словам координатора, попавшего на видео, «Зеленая альтернатива» должна получить на выборах 12 500 голосов.

Сейчас Коми — это полигон для обкатки целого комплекса предвыборных технологий. Федеральным властям необходим подконтрольный глава и лояльный ему парламент. Вне зависимости от результатов голосования нынешняя предвыборная кампания в республике запомнится как одна из самых грязных.

Сыктывкар.