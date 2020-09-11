Диктатор против айти

Отключение интернета на несколько дней — не единственная проблема, которая возникла у программистов с момента проведения президентских выборов в Беларуси. В офисах нескольких IT-компаний прошли обыски, некоторых программистов задержали во время уличных акций. «Новая газета» рассказывает, как переживает протесты IT-сектор Беларуси.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Спасти ПандуДок

На прошлой неделе в офис белорусской IT-компании PandaDoc пришли с обыском сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР), а через несколько дней стало известно об аресте топ-менеджеров фирмы. Бухгалтера Юлию Шардыко, главу минского офиса Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа обвиняют в хищении 107 тысяч белорусских рублей (3 миллиона российских — по курсу ЦБ РФ) бюджетных средств, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

PandaDoc основали двое белорусов — Микита Микадо и Сергей Борисюк в 2011 году. Через два года команда создала софт по автоматизации документооборота. За время существования проекта было продано 20 тысяч подписок, а стартап привлек 50 млн долларов. Головной офис компании находится в США, а в Минске работает больше двухсот человек. Белорусский офис (ООО «Пандадок») занимается непосредственно разработкой продукта и является резидентом ПВТ — Парка высоких технологий (белорусский аналог «Сколково»).

Микита Микадо. Фото из соцсетей

В PandaDoc обвинение отрицают. CEO Микита Микадо в своем инстаграме заявил, что обвинение абсурдно, и «Пандадок» — это частная компания, которая «проходила аудит только месяц назад».

По его словам, уголовное дело — это месть за проект Protect Belarus. В августе на фоне массовых избиений протестующих и информации о пытках задержанных Микадо предложил запустить сервис сбора средств для помощи силовикам, которые решат уйти из профессии. Замысел был прост: «Если вы хотите быть на стороне добра, но финансы не позволяют — обращайтесь, я помогу».

В итоге меньше чем за месяц существования у Protect Belarus попросили помощи около 600 сотрудников силовых ведомств, к настоящему моменту половина заявок уже обработана, одобрено 50 выплат.

В конце прошлой недели сотрудников PandaDoc поместили в СИЗО, говорит адвокат Антон Гашинский. Защита обжаловала задержание и постановление о возбуждении уголовного дела. В четверг оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

— Адвокатов к подзащитным не пускают. Их вывезли из СИЗО в здание СК и там удерживают, — говорит Гашинский.

В ответ на давление государства PandaDoc полностью закрывает компанию в Беларуси и вывозит более 250 сотрудников из страны.

— Власть должна знать, что мы будем бороться: давить экономически, политически, информационно. Мы будем переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов, — говорит Микадо на видео «Как кошмарят айтишников в Беларуси».

Рай в атмосфере страха и насилия

Покинуть страну решила не только PandaDoc. Согласно опросу, организованному на LinkedIn сооснователем lomico Николаем Мурзенковым, как минимум 12 IT-компаний находятся в процессе полного перемещения из Беларуси, 59 — частичного, еще 112 — начали искать возможность для отъезда из страны. Ситуация настолько критична, что ею обеспокоился даже президент Лукашенко:

— Скажите, а что надо айтишникам? Мы еще разберемся. Скажите: им-то что надо? Я же уже для них создал рай. Нет, оказывается, им чего-то не хватает, — обратился Лукашенко к программистам во время посещения Барановичского профессионального колледжа сферы обслуживания 1 сентября.

Белорусский IT-сектор на постсоветском пространстве действительно поражает: в последние несколько лет за республикой закрепился статус «Кремниевой долиной Восточной Европы».

В прошлом году IT-компании обеспечили республике почти 50% прироста ВВП, а за 2017–2019 годы экспорт IT-услуг из Белоруссии вырос почти в 2,5 раза — до $2 млрд.

— Мы привыкли о Беларуси думать в сельскохозяйственной плоскости, но здесь стоит учитывать, что на сельское хозяйство в Беларуси приходится 7,2% ВВП, а на IT — 6,5%. Это наиболее технологичная и бурно развивающаяся отрасль, в которой важен скорее не количественный, а качественный аспект, — рассказывает экономист, автор телеграм-канала furydrops Григорий Баженов.

Во многом на развитие сектора повлияла беспрецедентная для постсоветского пространства политика в сфере информационных технологий. К примеру, в 2005 году был основан Парк высоких технологий — юрисдикция, наделенная правом предоставления налоговых льгот на систематической основе (среди них освобождение от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль). В 2018 году серьезную роль для сектора сыграл декрет «О развитии цифровой экономики», по которому резиденты ПВТ могут вести бизнес в сфере криптовалют и блокчейна, пользуясь льготным налоговым режимом. Сейчас резидентами Парка являются 886 компаний.

При этом, как утверждает Баженов, текущее положение IT-сектора Беларуси сформировалось скорее за счет деятельности Валерия Цепкало, бывшего кандидата в президенты Беларуси, который возглавлял ПВТ с 2005 по 2017 год и был одним из инициаторов проекта.

Несмотря на условия, созданные для сектора, белорусские айтишники одними из первых поддержали протесты после президентских выборов, и речь здесь не только о проекте Микиты Микадо. Еще до ареста сотрудников PandaDoc программисты ПВТ присоединились к забастовке и вышли на мирный протест с клавиатурами в руках. Одной из причин проведения акции стал шатдаун после президентских выборов. По данным сервиса Netblocks, ущерб за это время мог достичь $161 млн при суточных потерях в $56,4 млн. В сумме связь отсутствовала 61 час.

Григорий Баженов активной реакции айтишников не удивлен, а положение сектора при Лукашенко характеризует как «Бог дал — Бог взял». Помимо эмоционального отношения к протестам, представители сектора вполне могут руководствоваться и практическими соображениями.

— Когда в вашей стране постоянно происходит вмешательство в экономические процессы, когда вы не можете не спрогнозировать изменения законодательства и не знаете, чего ждать в будущем от монетарной и фискальной политики, вам очень тяжело быть уверенным, что ваши деньги надежно защищены и инвестиции не прогорят. В любой момент Лукашенко может снова дестабилизировать экономику Беларуси, так уже происходило на протяжении десяти лет. Поэтому представители бизнеса понимают, что есть шанс все это изменить, — заключает эксперт.

12 августа портал dev.by опубликовал открытое письмо резидентов ПВТ, в котором представители сферы призывали власти Беларуси остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить политзаключенных, провести новые прозрачные президентские выборы.

«Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», —

говорится в обращении. К концу месяца его подписали около четырех тысяч человек.

Подобное обращение опубликовала Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA). Ассоциация пригрозила, что в случае продолжения насилия будет вынуждена «рекомендовать партнерам, через все доступные средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь». Кроме того, IGDA постарается приложить все возможные усилия, чтобы помочь белорусским компаниям с переездом в другие страны.

Исход

Эвакуировать своих сотрудников из минских офисов действительно начали многие. К примеру, так после обысков поступил Яндекс, рассказывали The Bell в конце августа. Планы по релокации начали появляться и в Wargaming. Несмотря на то что компания отрицала проведение обысков, в СМИ появился скриншот письма основателя Wargaming Виктора Кислого, в котором говорилось, что компания разрабатывает «план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств». Также в конце августа Godel Technologies сообщила, что перевезла часть своих сотрудников в Украину.

О переезде задумался даже самый известный белорусский проект — Viber. Как сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа, компания перевела своих сотрудников в Минске на дистанционную форму работы из-за риска захвата офиса и рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику. Кроме того, по его словам, во время протестов было задержано двое сотрудников компании.

Навстречу компаниям идут и представители других стран. К примеру, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МИД и Минэкономики в прошлую пятницу запустили информационный портал для поддержки IТ-специалистов, которые планируют релокацию из Беларуси. Сайт выглядит как инструкция для фрилансеров и IT-команд, на нем можно найти список компаний, которые будут готовы трудоустроить специалиста, информацию о получении вида на жительство и другим юридическим моментам.

Кроме того, в прошлую среду министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс на заседании правительства Литвы заявил, что его ведомство получило обращение от 21 белорусской IT-компании, желающей работать в Литве. Однако, по его словам, переезд сложно организовать с точки зрения закона: компании не смогут зарегистрировать счет в банке. Министр призвал принять соответствующие поправки в законодательство.

— Если у власти остается Лукашенко и не будет никаких откатов в сторону либерализации, все, безусловно, будут уходить. Компании уже давно работают в других юрисдикциях и в целом имеют только офис в Минске. Зарегистрированы они могут быть вообще на Кипре, — рассказывает Григорий Баженов. — Если будет альтернативный сценарий и у белорусов получится сменить власть, я думаю, что это положительно скажется на экономике Беларуси, и массового исхода можно будет избежать.

При этом в текущей ситуации все сложнее говорить о продолжение развития IT при сохранении режима Александра Лукашенко.

Лукашенко показывает, что власть для него сейчас важнее, чем любые экономические результаты. Его основная проблема заключается в том, что он отступает от того, что он раньше обещал в плане экономики. Все достижения сейчас снова летят в тартарары. В тот же IT-сектор, вероятно, будет серьезное экономическое вмешательство после того, как он показал себя нелояльным сектором. В целом, экономика Беларуси уже переросла Лукашенко, и она заслуживает большего, чем стагнации, которые чередуются рецессиями, — резюмирует эксперт.