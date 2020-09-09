«Процесс». Политический трагифарс о суде через зум — с участием Михаила Ефремова

Адвокат (Михаил Ефремов): Весь этот суд — это фарс.

Судья (Юлия Ауг): Что нам велят, то и делаем.

Прозвучал приговор по делу Михаила Ефремова. Ожидаемо строгий: 8 лет колонии общего режима.

Напрасно актеры «Современника» призывали сограждан к великодушию. Три месяца страна прилипала к вечерним шоу, в которых сладострастно, подробно, жестоко клеймили оступившегося «алкоголика» и «наркомана». Да он и в кино, и на сцене, мол, играл одних алкоголиков! Эффектные театрализованные разоблачения достигли своей истерической кульминации задолго до приговора.

Забыты роли в театре, где он был и Моцартом, и Чацким, и Треплевым. Работы в кино, от детских (в романтическом «Когда я стану великаном» его Петя Копейкин — герой мушкетерского романа) до Дубровского и Керенского. А как поразительно точно он перевоплотился в стареющую балерину в «Кошечке» Григория Константинопольского.

Зато его гражданская позиция была показательно представлена гнилой дорожкой к неисправимому преступлению.

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В фильме «Процесс» Сергея Кальварского Михаил Ефремов сыграл одну из последних своих ролей перед катастрофой.

Увидим ли мы еще когда-нибудь его работы — большой вопрос. Но давайте вспомним, что были незабываемые минуты, когда актер изумлял, вызывал сочувствие к своим героям, умел рассмешить и растревожить. И, судя по фильму Сергея Кальварского, ему для этого и слов не нужно. Только талант.