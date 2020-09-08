11 сентября, в пятницу, в России начнутся региональные выборы, которые продлятся три дня. Подготовка к выборам проходит параллельно с отравлением Навального, митингов в Хабаровске и роста протестных настроений в стране. 8 сентября в 18:00 (МСК) мы поговорим с зампредом партии «Яблоко» Иваном Большаковым, директором фонда «Городские проекты» Максимом Кацем, экс-кандидатом в депутаты городского совета Новосибирска Даниилом Маркеловым и политологом Евгением Минченко о перспективах оппозиции на этих выборах. Стрим проведет Ирина Воробьева. Если вы избиратель и еще не решили, как вам действовать, подключайтесь к трансляции и пишите ваши вопросы в чат!