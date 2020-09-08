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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Региональные выборы
Независимых кандидатов опять не пускают. Большаков, Кац, Маркелов, Минченко — в стриме «Новой»
«Новая газета»редакция
11 сентября, в пятницу, в России начнутся региональные выборы, которые продлятся три дня. Подготовка к выборам проходит параллельно с отравлением Навального, митингов в Хабаровске и роста протестных настроений в стране. 8 сентября в 18:00 (МСК) мы поговорим с зампредом партии «Яблоко» Иваном Большаковым, директором фонда «Городские проекты» Максимом Кацем, экс-кандидатом в депутаты городского совета Новосибирска Даниилом Маркеловым и политологом Евгением Минченко о перспективах оппозиции на этих выборах. Стрим проведет Ирина Воробьева. Если вы избиратель и еще не решили, как вам действовать, подключайтесь к трансляции и пишите ваши вопросы в чат!
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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