Политизируясь по-живому

Водитель скорой помощи, домохозяйка, учитель обществознания, журналист районной газеты — все эти люди первый раз пробуют баллотироваться в депутаты городских собраний в регионах России. Многие до этой избирательной кампании никак не были связаны с политикой. Но их поддержал проект московского муниципального депутата Юлии Галяминой «Живая политика», где независимых кандидатов со всей страны — «честных, увлеченных, самостоятельных, живых» — можно поддержать финансово (перечислить деньги на агитацию: листовки и кубы) и информационно, рассказав о них в соцсетях. Корреспондент «Новой» поговорила с несколькими кандидатами в депутаты о том, почему в политику идет все больше людей, которые раньше ею не занимались.

«Даже до властей дошло, что нужно все-таки общаться с людьми»

Андрей Серегин, учитель истории и обществознания. Первый раз идет на выборы в думу города Томска.



Ему 25 лет. Год назад молодой человек окончил факультет политологии Национального исследовательского Томского государственного университета. А затем устроился в среднюю школу и теперь преподает историю и обществознание ученикам 7-х, 10-х и 11-х классов.

— Я не видел, чтобы кто-то из моих учеников не был настроен оппозиционно к нынешней власти. Мы как-то рассматривали один кейс, и я спрашиваю: на примере какого политика вы бы хотели его разобрать? На примере Навального! Это для них пример для подражания в политике.

Я живу в доме, который находится в том же округе, где я избираюсь. Мои соседи — мои избиратели — видят, что я сам здесь живу, что я учитель, а не какой-то там олигарх, и я прекрасно их понимаю.

Я хотел бы добиться изменения системы общественного транспорта, потому что в Томске она фактически отсутствует. Такого понятия, как «муниципальные автобусы», здесь сейчас вообще не существует — все только маршрутки. Естественно, частные, там часто даже нет кондукторов. Или вспомнить недавнее расследование Навального про Томск: систему ЖКХ нужно менять. Городская дума ведь имеет довольно хорошие полномочия. Если «умное голосование» сработает, мы даже можем мэра в отставку отправить, а следующий мэр будет избран на прямых выборах!

Прямое общение с людьми работает. Даже «Единая Россия» придумала довольно инновационную штуку — районные чаты в вотсапе. По каждому одномандатному округу запустили партийный чат, куда добавляют всех, кто живет в этом округе, и там пытаются налаживать обратную связь. Даже до властей дошло, что нужно все-таки общаться с людьми. Хотя я тоже в таком чате состою и вижу, как там идет обсуждение.

От представителей партии всегда один и тот же ответ (причем отвечает не кандидат, а назначенный от партии человек) на любую жалобу: «Хорошо, я составлю обращение и отправлю куда-то дальше».

И все, на этом все заканчивается. Люди в чате уже начинают недовольство высказывать: «Вы писали, что отправите, а где результат, где ответ?» Если вы хотите быть представителями своих граждан — с ними нужно общаться. По-другому это не работает.

«19 человек решили идти в депутаты. Простые тетки: фельдшера, пенсионеры»

Светлана Финагеева, пенсионер, мама четверых детей. Первый раз идет на выборы в Совет депутатов Окуловского городского поселения.



Светлана (на фото — справа) переехала в Окуловку со своей большой семьей несколько лет назад, чтобы, как она сама говорит, «встретить спокойную старость». Всю жизнь женщина держалась вдали от политики, но буквально два года назад все изменилось — в Окуловке решили построить асфальтовый завод. Вместе с местными жителями Светлана смогла добиться того, что к строительным работам даже не приступили.

— Я иду «лебединой песней», что получится, то получится. У меня всегда такая жизнь была — я работала и продавцом, и оператором на почте, вообще любила общаться с людьми. Казалось бы, зачем нам все это надо? Все это давление, смешки о родственников, от соседей… Но все изменилось.

Когда мы писали обращения и добились газификации пятиэтажного дома, когда неожиданно для нас завод свернул свою работу (строительные работы даже не начались. — Ред.) и уехал. Я только сейчас осознаю, какой это было победой. Это настолько вселило в нас уверенность! Я взбодрилась от понимания того, что простые люди могут все изменить.

Потом мне стали говорить: да вы сами идите в депутаты! А я говорю: да какой из меня депутат? Я никогда этим не занималась. А когда посмотрела, как эти депутаты работают, и что сделали мы, — у нас в Окуловке 19 человек решили идти в депутаты, это шокировало всех, они на нас как на дурачков смотрели. Это все простые тетки: фельдшера, пенсионеры.

И вот сейчас нас включили в проект [«Живая политика»]. И здесь [радует] даже не финансовая поддержка, а то, что где-то в Москве переживают за нашу Окуловку — чтобы здесь прошли независимые депутаты. И когда какие-то чины нам что-то говорят, думаешь:

да кто вы такие? Меня такие интересные люди поддерживают!..

Мне сообщили, что к нам парень из Москвы хочет приехать наблюдателем. И меня так это взбодрило! Думаю: надо же, как здорово! Или идешь по улице — тебя узнают, начинают рассказывать про свои проблемы. Не то что — сидишь на пенсии, носочки вяжешь, банки закатываешь, и это твой предел счастья.

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«Рассказываю своим друзьям. Они: "Ой, а можно мне? И я хочу"»

Роман Литвиненко, по образованию агроном, работает консультантом в IT-компании. Первый раз идет на выборы в городскую думу Краснодара.



Окончил Кубанский государственный аграрный университет. Рассказывает, что его работа всегда так или иначе была связана с сельским хозяйством: он писал статьи в краевые агропромышленные газеты, занимался продажей удобрений. Сейчас работает консультантом в IT-компании.

— Мне родственники говорили: может, стоило бы попробовать себя в политике. А мне всегда казалось, что это далеко где-то. Но как-то все наложилось: и то, что мама у меня в районной газете работает и там ей запрещают власть критиковать, и то, с чем я сталкивался, ведя бизнес. Или сколько обманутых дольщиков в моем округе: людей массово кварталами кинули, где-то недостроили, где-то построили, но очень плохо. Кто-то был вынужден за счет своих средств дом доделывать, но по документам он не сданный.

Поначалу, когда я начал проводить время с жителями, возвращался домой в подавленном состоянии. Думал: насколько много проблем, как же люди ни на что не надеются… А потом после работы подъезжаю — избиратели сделали чай на улице около дома, тортиком угостили. Они от властей не ждут ничего, потому что с ними никто не общается. Я, по сути, новичок,

но я вижу от них благодарность, вижу, что никто до меня даже не пытался решить эти проблемы.

Я иду по округу, где живу, хотя мог бы пойти там, где шансов было бы больше. Так часто у депутатов принято, но мне кажется это неправильным: ты тут живешь, ты всегда будешь заинтересован в решении проблем именно своего округа. Сейчас рассказываю своим друзьям, что я решился — иду в депутаты. Они говорят: «Ой, а можно мне? И я хочу». Многие стали понимать, что надо активные действия предпринимать.

«Вы что, кандидат в депутаты? И вы прямо пришли в наш дом?!.»

Григорий Чабанов, специалист в компьютерной фирме. Первый раз идет на выборы в думу города Томска.



Григорий — специалист по принтерам и доставке картриджей. Это его первые выборы, говорит, что избирательная кампания пока идет тяжело, но он очень старается. Называет себя работягой с активной гражданской позицией.

— Это правда так. Я не являюсь даже частным предпринимателем. В родне людей, занимающих высокую должность, не имею. Кампания моя идет, честно говоря, со скрипом, но я все равно стараюсь. Я пытаюсь всем помочь, вижу, в каких условиях живут люди. У нас же космические тарифы на ЖКХ, местами вообще отсутствует система ЖКХ. Сверни с проспекта Ленина — и ты попадаешь в средневековье, где нет ни асфальта, ни фонарей, а где-то даже центральной канализации. Нет воды — там просто стоят колонки.

Я разговариваю с избирателями — они вроде все люди политизированные, но больше знают московскую повестку, а местных депутатов не знают. Не верят, что можно начать что-то менять.

Не верят, что рядом с ними может быть человек, который будет сидеть в депутатском кресле и помогать им. Когда приходишь в подъезд, спрашивают: «Вы что, кандидат в депутаты? И вы прямо пришли в наш дом?!.». Ну, я такой же человек, как и вы, я не какой-то там небожитель.