Кто грызет наш пирог

«Отчет о качестве элит», подготовленный швейцарским Университетом Сент-Галена напоминает, что любое общество «разлагается с элиты». Исследователи буквально связали перспективы страны с качеством тех, кто этой страной управляет. И расставили «элитариев» по ранжиру — в соответствии с их положительным или отрицательным вкладом в развитие общества.

Плакат с изображением экс-президента Ботсваны Ян Кхамой. Фото: Eastnews

Что представляют собой «элиты», по версии авторов рейтинга Elite Quality Index (EQx) 2020? Это не звезды, не цари и не герои — это всего-навсего небольшие устойчивые и хорошо скоординированные группы, «успешно накапливающие богатство». Делать это они могут разными способами, соответствующими их качеству. И качество элит, по мнению ученых, определяется тем, каким образом модели накопления этого богатства влияют на развитие общества в целом.

Хорошая элита «создает ценности», то есть живет сама и дает жить и даже богатеть другим, плохая «извлекает ценности», то есть грабит и присваивает общее достояние. И в том, и в другом случае элита богатеет; только «хорошая» элита берет себе меньше, чем создает, а «плохая» присваивает себе больше, чем делает. Или, как образно выразились создатели рейтинга, хорошая элита увеличивает «общий пирог», плохая — выгрызает из этого «пирога» большой личный кусок.

При этом «Отчет о качестве элит» отвергает расхожую мысль о том, что каждый народ заслуживает своего правительства. Ничего подобного, написано в самом начале «Отчета», именно элита предлагает обществу систему ценностей и правила, по которым следует жить.

В неоднозначном месте

При составлении рейтинга деятельность элитариев обсчитывали по 72 показателям, позволяющим определить не только желание и возможности элиты «создавать ценности» или «изымать ценности» (проще говоря — работать или воровать), но и оценивать результаты этой деятельности

Нельзя сказать, что результат составления Elite Quality Index потряс основы представлений о качестве мирового начальства. На первом месте ожидаемо оказался Сингапур с оценкой качества элиты 68,5 балла, оставивший Швейцарию на втором месте, а Германию — на третьем. На замыкающем, 32-м месте — Египет (40 баллов), пропустивший вперед Аргентину.

А где же тут «элита» Российской Федерации? В Elite Quality Global Rank российское начальство занимает 23-е место с рейтингом 48,9. Это, кстати, еще не так плохо. Ниже РФ в списке оказались Индия — 25-е место, 45,4 балла, Бразилия — 27-е место, 44,1 балла, и ЮАР — 30-е место, 41,7 балла. Да-да, вы верно заметили, это все друзья — партнеры по БРИКС. (Кроме Китая, он на 12-м месте, с рейтингом 58,4, между Норвегией и Польшей.)

При этом 23-е место, которое заняли «элитарии» РФ, сложилось из комплекса диаметрально противоположных оценок по разным показателям. Хозяева страны получили очень хорошие баллы за управление макроэкономическими показателями — за низкую инфляцию, соотношение государственного долга и ВВП, банковскую систему. Здесь элиту можно просто похвалить.

С другой стороны, «пятерки» за экономику компенсируются «двойками» за политику. Высокие риски ведения бизнеса, монополизация рынков, колоссальная доля общественного состояния, обращаемая «элитой» в свою пользу,

ну и все остальные признаки «капитализма для своих», когда убытки делятся на всех, а прибыли — только на узкий круг приближенных к власти.

Упрекать авторов доклада в необъективности не стоит — Elite Quality Report создавался в сотрудничестве с Московской школой управления «Сколково», одним из гнезд отечественных элитариев, так что их самооценке можно доверять.

Что бечуану хорошо, то русскому — смерть

Удивительно другое. В рейтинге «качества элит» Россия находится рядом с африканской Ботсваной — те же 48,9 балла. Здесь как раз начинается самое интересное.

Дело в том, что Ботсвана, имея «элиту» с точно такими же невысокими «оценками», как и Россия, добилась очень приличных социальных и экономических результатов. Ботсвана — любимый кейс в учебниках по институциональному развитию, ее преподносят как образец демократии и порядка в Черной Африке (да и не только в Африке; с момента получения независимости начальство в Ботсване регулярно меняется на вполне свободных выборах).

У соседей Ботсваны национальная валюта меряется то на миллиарды, то на килограммы по весу банкнот, а в Ботсване инфляция не превышает 10% ;

; у Ботсваны высокие темпы урбанизации;

отличные ( 7–8% ) темпы экономического роста;

) темпы экономического роста; высокий по африканским меркам подушевой ВВП — $8000 (для сравнения, подушевой ВВП РФ — $11000 );

(для сравнения, подушевой ВВП РФ — ); что Россия, что Ботсвана живут на ренту от продажи ресурсов, только Россия продает углеводороды, а Ботсвана — алмазы (которые с точки зрения химии тоже углеводороды).

Так, может быть, низкое качество «элиты» — не препятствие к развитию и росту? Не совсем так.

Двухмиллионная Ботсвана — «страна одного народа», раньше она называлась Бечуанленд. Бечуаны составляют 80% населения Ботсваны. Правящее племя бечуанов вполне прилично управляет экономикой страны и сформировало институты, которые вполне успешно, по африканским меркам, делят доходы от продажи алмазов,

но… исключительно «между своими».

А вот другие племена находятся в Ботсване в меньшинстве, и их представители никаких шансов на вполне демократичных выборах не имеют. Нет, меньшинства никто не репрессирует, делайте что хотите, только знайте свое место и не мешайте правящему племени поставлять алмазы в бывшую метрополию. Ни властью, ни деньгами, заработанными от продажи алмазов, бечуаны не делятся ни с кем. Да, власть в Ботсване меняется регулярно, но исключительно среди своих. Ну а такая ситуация приводит к деградации элиты, о чем, собственно, и предупреждает Elite Quality Index (EQx) 2020.

Руководящая арифметика

Так и у нас ведь происходит то же самое. Почему бы не предположить, что и в России существует и воспроизводит себе подобных настоящее полуторамиллионное племя «начальников», прибравшее к рукам доходы от продажи ресурсов (и другие заодно) и распределяющее их в кругу своих.

Да, начальники делают это умело, поэтому и макроэкономические показатели в РФ вполне приличные. Но «элитное племя» не имеет никакого стимула к обеспечению экономического роста страны. В пользу решения грызть и рвать экономический пирог в свою пользу, вместо того чтобы его увеличивать, с точки зрения нашей «элиты» работает даже элементарная математика. И когда начальник рассказывает о том, что, если экономика будет расти на 3% в год, мы «догоним и перегоним» Европу и Америку, он лжет вам в лицо.

Подушевой ВВП РФ сейчас составляет около $11 000, подушевой ВВП Хорватии или Польши — около $15 000. Даже при постоянном 4-процентном росте экономики мы догоним этим страны минимум лет через десять, если они не будут развиваться вообще. А если они будут расти такими же темпами (4% в год) — то никогда.

А Германию или Канаду (подушевой ВВП около $46 500), двигаясь с той же скоростью, мы догоним лет через 70–80 (если те тоже будут «стоять на месте»).

На всякий случай: последние 10 лет экономика РФ растет в лучшем случае на процент в год.

Эту нехитрую математику российская «элита» знает лучше нас с вами, поэтому свою стратегию она выбрала давно и не собирается от нее отступать. Стратегия эта самая простая — набивать свои карманы, спекулируя разговорами о величии и угрозах. «Жить лучше всех, властвовать над всеми, давить всех и стращать», как сказал один хороший писатель.

А делиться ресурсной (и прочей) рентой с остальными 144 миллионами граждан РФ полтора миллиона элитариев и их окружение не собираются. Они могут только защищаться от нас, как в осажденной крепости. Изолированная, замкнутая на себя и самовоспроизводящаяся верхушка, защищенная от политической конкуренции, — ну откуда тут взяться качеству человеческого материала. Больше того, сейчас это даже не часть общества, это уже фактически племя, в котором нет места посторонним. Это чужой и враждебный народ, и вам только кажется, что он говорит с вами на одном языке.