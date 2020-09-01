Чиновники уже живут как в Германии

Вы, наверное, и не знали бы о том, что в этом году будете жить не хуже среднего гражданина ФРГ, если бы об этом вам не напомнил бывший министр экономического развития, а ныне советник президента товарищ Орешкин.

Максим Орешкин. Фото: РБК / ТАСС

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» разговор зашел о целях экономического развития России вообще, и о задаче догнать и перегнать Германию в частности. Можно сказать, в этом году цель достигнута, заверил собравшихся высокопоставленный спикер. Орешкин заявил, что задача войти в топ-5 экономик мира выполнена.

Правда, догонять и перегонять немцев предстояло в специфическом зачете, именуемом «ВВП по паритету покупательной способности». Идея «ВВП по ППС» заключается в том, что в разных странах разные товары стоят по разному. Соответственно, можно предположить, что на свою зарплату житель страны третьего мира может купить примерно те же самое, что житель страны мира первого — например, питаться три раза в день или одеваться «по сезону».

Считая по этому волшебному паритету, Китай уже обошел США, Индия — Японию, а Россия почти настигла Германию, обогнала Индонезию, и давно опередила и Великобританию, и Францию.

Больше того, в списке стран по ВВП с учетом покупательной способности (в том виде, как он заботливо представлен в русской Википедии) — Ирак и Алжир опережают Швейцарию и Швецию, Колумбия далеко позади оставила Сингапур, а Нигерия обогнала Нидерланды. Финляндия уступает Шри-Ланке, а Новая Зеландия — Эфиопии.

Так что если голландец или швед думает, что он живет лучше, чем житель Северной или Западной Африки — это он просто не знаком с паритетом покупательной способности. А вот знали бы в Амстердаме и Стокгольме про этот удивительный индикатор — поток искателей лучшей жизни и социальных пособий давно развернулся бы в обратную сторону, и у золотых африканских берегов пограничники вылавливали бы из океана беженцев из нищей Европы.

Но в Европе (а также в Америке) предпочитают считать ВВП по старинке — в номинальных долларах. А считая так, получается что ВВП США — 21,5 триллион долларов, Европейского союза — 18 триллионов, а Китая — 14 триллионов. ВВП Германии — почти четыре триллиона,

а Россия с ВВП в 1,6 триллиона долларов находится на 11 месте

— ниже Канады (1,7 триллиона), но чуть выше Южной Кореи.

Правда, качество жизни населения, согласно консервативной оценке, зависит не только от объема ВВП, но и от количества людей — претендентов на свою долю экономического пирога. И вот тут абсолютным лидером оказывается Люксембург ($113 тысяч), за которым с большим отрывом следует Швейцария ($84 тысячи). США в этом рейтинге занимают 7 е место — ($65 тысяч), а им чуть-чуть уступает Сингапур ($64 тысячи). Германия с ее $47 тысячами занимает 16е место,

а Россия в этом списке находится чуть ниже среднемирового уровня, на 61 месте, с подушевым ВВП на уровне $11 тысяч.

Больше, чем у Малайзии, но меньше, чем у острова Маврикий. Китай (65-е место), кстати, будет нас в этом смысле победнее — $10 тысяч, меньше, чем у Мексики, но больше, чем у Аргентины.

С чего бы тогда министру экономического развития (хотя бы и бывшему) утверждать, что Россия вот-вот перегонит Германию? В подтверждение своих слов товарищ Орешкин сослался на такой авторитетный источник, как Международный валютный фонд.

«Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень»

(цитата по Интерфаксу).

Не хочу предполагать, что кто-то из помощников рискнул ввести большого начальника в заблуждение - последний (июньский) прогноз МВФ (он так и называется — Бюллетень «Перспектив развития мировой экономики») доступен на русском языке. Ничего про триумфальное восхождение России на пятую ступеньку мирового экономического пьедестала (да еще и по ППС) этот текст не говорит. В своем прогнозе МВФ предсказывает падение российского ВВП по итогам 2020 года на 6,6% и восстановительный рост в следующем году на 4,1%. Для Германии аналогичный прогноз обещает сокращение экономики на 7,8%, и такой же восстановительный рост на 5,4%. Учитывая, что ВВП Германии в «живых деньгах» почти в два с половиной раза больше российского, предположить, что РФ, благодаря карантинному кризису, догонит и перегонит ФРГ, будет не только слишком оптимистично, но и не будет соответствовать правилам арифметики.

Впрочем, в поддержку слов товарища Орешкина следует сказать, что состояние российской экономики действительно очень трудно измерить. Ключевой вопрос здесь — оценка «серой экономики», причем недоучтенные доходы людей здесь — это капля в море. Гораздо сильнее на итоговые экономические показатели влияет, например, практика искусственного ценообразования, в первую очередь там, где «бюджетные деньги» превращаются в дворцы и яхты государственных строителей.

Орешкин наверняка имеет представление о том, насколько переплачивает российское государство своим подрядчикам, поэтому и делает вывод об их экономических успехах.

И, самое главное, начальник в своей уверенности, что Россия по покупательной способности обогнала Германию, скорее всего, совершенно искренен. В кругу его повседневного общения люди живут так богато и вольготно, как и не снится какому-нибудь германскому министру или даже люксембургскому герцогу.