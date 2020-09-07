Региональные выборы в России: что важно знать?

На что важно обратить внимание перед днем голосования и есть ли у оппозиции шансы выйти во второй тур – рассказывают редактор отдела политики Кирилл Мартынов и корреспондент Татьяна Васильчук.

В следующую пятницу в России начнутся региональные выборы, которые продлятся три дня. В 18 регионах изберут губернаторов, еще в 11 – депутатов законодательных органов власти.

Читайте также Восемнадцать друзей Кремля. Анонс сентябрьской битвы протестного голосования в регионах против неизбежных фальсификаций

Избирательные кампании проходят на фоне многодневных протестов в Хабаровске, отравления Алексея Навального и роста протестных настроений в стране.

Музыка: Глеб Лиманский