Региональные выборы в России: что важно знать?

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Военные медики Германии нашли следы боевого яда «Новичок» в анализах Навального и на бутылке из самолета. Кремль не признает отравления
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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
Кирилл МартыновТатьяна ВасильчукНадежда Юрова«Новая газета»
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На что важно обратить внимание перед днем голосования и есть ли у оппозиции шансы выйти во второй тур – рассказывают редактор отдела политики Кирилл Мартынов и корреспондент Татьяна Васильчук.
В следующую пятницу в России начнутся региональные выборы, которые продлятся три дня. В 18 регионах изберут губернаторов, еще в 11 – депутатов законодательных органов власти.
Избирательные кампании проходят на фоне многодневных протестов в Хабаровске, отравления Алексея Навального и роста протестных настроений в стране.
Музыка: Глеб Лиманский
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:многодневное голосование, протестное голосование, губернаторы, регионы, выборы, внутренняя политика
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