Факультет ненужных вещей

Высшая школа в России становится все более закрытой, особенно это касается юридического образования. Неугодных преподавателей увольняют, а несогласные уходят сами. Между тем права человека все чаще нарушаются, а ориентироваться в законодательстве все сложнее.

19:00 (МСК) мы поговорим с конституционалистом Еленой Лукьяновой, президентом фонда «Республика» Сергеем Цыпляевым, научным сотрудником University College London Владимиром Пастуховым и адвокатом Марией Эйсмонт о том, зачем в современной России учиться на юриста и где получать знания, избегая государственной пропаганды.

Когда негосударственные образовательные проекты полностью заменят аккредитованные университеты? Подключайтесь к трансляции и пишите ваше мнение в комментарии!