Факультет ненужных вещей

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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Общество257
Серафима Свердлова«Новая газета»
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Высшая школа в России становится все более закрытой, особенно это касается юридического образования. Неугодных преподавателей увольняют, а несогласные уходят сами. Между тем права человека все чаще нарушаются, а ориентироваться в законодательстве все сложнее.
19:00 (МСК) мы поговорим с конституционалистом Еленой Лукьяновой, президентом фонда «Республика» Сергеем Цыпляевым, научным сотрудником University College London Владимиром Пастуховым и адвокатом Марией Эйсмонт о том, зачем в современной России учиться на юриста и где получать знания, избегая государственной пропаганды.
Когда негосударственные образовательные проекты полностью заменят аккредитованные университеты? Подключайтесь к трансляции и пишите ваше мнение в комментарии!
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:вузы, юриспруденция, высшее образование, стрим
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