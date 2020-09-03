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№ 95 от 2 сентября 2020

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Факультет ненужных вещей

Зачем в современной России учиться на юриста?

Общество257

Серафима Свердлова«Новая газета»

257
 

Высшая школа в России становится все более закрытой, особенно это касается юридического образования. Неугодных преподавателей увольняют, а несогласные уходят сами. Между тем права человека все чаще нарушаются, а ориентироваться в законодательстве все сложнее.

19:00 (МСК) мы поговорим с конституционалистом Еленой Лукьяновой, президентом фонда «Республика» Сергеем Цыпляевым, научным сотрудником University College London Владимиром Пастуховым и адвокатом Марией Эйсмонт о том, зачем в современной России учиться на юриста и где получать знания, избегая государственной пропаганды.

Когда негосударственные образовательные проекты полностью заменят аккредитованные университеты? Подключайтесь к трансляции и пишите ваше мнение в комментарии!

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Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

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Теги:
вузы, юриспруденция, высшее образование, стрим

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