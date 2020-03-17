Мартовские иды Валерия Зорькина

Март всегда был сложным месяцем для Конституционного суда. 23 марта 1993 года КС под председательством Валерия Зорькина принял заключение о несоответствии Конституции телевизионного обращения президента РФ Бориса Ельцина к гражданам России от 20 марта, в котором тот объявил о введении «особого порядка управления до преодоления кризиса власти». То была минута славы, хотя трое судей: Эрнест Аметистов, Николай Витрук и Тамара Морщакова выступили с особыми мнениями, в которых указали, что экстренный порядок принятия заключения не соответствовал процедурам КС.

Кроме такого же аврала ничто не объединяет тот документ 27-летней давности с нынешним заключением о конституционности поправок к Конституции РФ, которое было опубликовано на сайте КС 16 марта этого года. Не было никаких особых мнений, а если и были, то они сохранены в тайне. Ах да, еще и председатель суда все тот же — ​Валерий Зорькин. Или он не совсем тот же?

Так же в марте и так же в экстренном порядке было принято постановление № 6-П (от 19.03.2014), в котором Конституционный суд признал не вступивший в силу договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов соответствующим Конституции. Отметив в самом начале, что он, КС, решает исключительно вопросы права и не оценивает политическую целесообразность, суд в п. 3 все же добавил, что «указание же статьи 1 рассматриваемого Договора на то, что с даты его подписания Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию, носит, по существу, характер принципиального политического волеизъявления…»

Менее известно постановление КС РФ № 8-П от 27 марта 2012 года, вынесенное по делу, поводом к рассмотрению которого стала жалоба гражданина Ушакова, оспаривавшего конституционность ст. 23 (1) ФЗ о международных договорах РФ. Важность этого решения стала понятна 18 февраля 2020 года, когда апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда и вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа. В аргументации юристов, акционеров ЮКОСа, активно использовались акты КС РФ, в том числе и правовые позиции, сформулированные в постановлении 2014 года по договору между Россией и Крымом, а также в постановлении № 8-П 2012 года. В последнем КС тогда недвусмысленно ответил на один из ключевых вопросов дела — ​имеют ли нормы не ратифицированного временно применяемого международного договора приоритет перед законами РФ: «правила временно применяемого международного договора становятся частью правовой системы РФ и имеют, как и вступившие в силу международные договоры РФ, приоритет перед российскими законами…». Эта позиция также претерпела изменение под влиянием «президентских поправок», но примечательно то, что

Апелляционный суд Гааги отнесся к правовым позициям Конституционного суда РФ с большим уважением, нежели сама Российская Федерация.

16 марта нынешнего года ряд знаковых мартовских актов КС пополнился заключением Конституционного суда о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом президента России.

Обязанность Конституционного суда дать такое заключение возникла 14 марта 2020 года согласно ч. 3 ст. 3 Закона РФ о поправке к Конституции РФ. Для дачи заключения вышеупомянутая норма предоставила Конституционному суду семь дней. Но зачем стахановцам неделя? Бодро поработав в выходные, в понедельник судьи выдали свое заключение — ​окончательное, не подлежащее обжалованию, вступающее в силу немедленно после его официального опубликования, действующее непосредственно и не требующее подтверждения другими органами и должностными лицами. Поправки, содержащиеся в статье 1 Закона о поправке, и порядок вступления в силу этой статьи соответствуют Конституции.

Общероссийское голосование, о котором никто из юристов раньше не слышал и которое ни в каком нормативно-правовом акте не упоминалось до издания 14 февраля 2020 года распоряжения президента № 32-рп, оказывается, имеет «особую юридическую природу».

Жонглируя терминами, КС объяснил, что «конституционный законодатель, руководствуясь принципом народовластия, в целях конституционной легитимации своего решения был вправе обратиться к общероссийскому голосованию, прямо не предусмотренному действующим правовым регулированием для принятия конституционной поправки». На юридическом факультете МГУ, где работал также и профессор Зорькин, один преподаватель советовал: «Если не знаете ответ на вопрос, говорите, что это было исторически обусловлено». Советские традиции живы!

Фото: РИА Новости

КС весьма снисходительно отнесся к включению в текст Конституции пропагандистской риторики об исторически сложившемся государственном единстве, русском языке как языке государствообразующего народа, защите исторической правды и пр. При этом Конституционный суд не обнаружил нарушений положений глав 1 и 2 Конституции, содержащихся в поправках и уже многократно обсужденных и раскритикованных теми экспертами, которые ставят право и Конституцию выше политической целесообразности. Конституционный суд не увидел признаков нарушения принципов независимости и несменяемости судей в устанавливаемом поправками праве Совета Федерации прекращать по представлению президента полномочия председателя, заместителя председателя и судей Конституционного суда РФ, председателя Верховного суда РФ, его заместителей и судей Верховного суда, председателей, зампредов и судей кассационных и апелляционных судов «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях». Более того, КС счел, что эта новая норма «не может рассматриваться как несовместимая со статьей 10 Конституции Российской Федерации, гарантирующей самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти, и с конституционной природой судебной власти в демократическом правовом государстве».

В психиатрии есть понятие enabler, что обычно переводится как «потакатель». Enabler — ​это супруг(а) или другой близкий родственник человека, страдающего алкогольной зависимостью. Искренне любя своего алкоголика, enabler всячески старается помочь близкому человеку: он бегает за выпивкой, звонит на работу и рассказывает начальству алкоголика, что у того грипп, скрывает наличие зависимости от всех, от кого это еще можно скрыть. Когда скрывать уже не получается, enabler начинает изобретать оправдания запоям, дабы помочь близкому человеку сохранить лицо. То, что в понедельник совершил Конституционный суд, — ​это чистой воды политический enabling, хотя вряд ли он был совершен из особой любви: зависимость — ​она и есть зависимость.

Сегодня я, наверное, впервые порадовалась тому, что до этого дня не дожил Владимир Александрович Туманов, возглавлявший Конституционный суд России в 1995–1997 годах. Я имела счастье работать с ним в то время — ​и при нем это был совершенно другой суд. А с этого дня обращение к судье КС РФ «Ваша честь» будет звучать как издевка. Мартовские иды, по преданию — ​середина марта, день убийства Юлия Цезаря. Мартовские иды 2020 года — ​день убийства репутации Конституционного суда России.

Автор — независимый эксперт по конституционному праву, кандидат юридических наук, доцент НИУ-ВШЭ в 2005–2014 годах, приглашенный профессор Мичиганского университета в 2012–2016 годах.