«Экономика и политика разошлись»

В день, когда правительство ФРГ заявило, что политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», российский рубль упал с 74,5 до 75,6 руб. за доллар. Однако опрошенные «Новой» эксперты считают, что серьезных колебаний российской валюты в ближайшее время не предвидится.

«Все, что мы видели 2 сентября, — это спекуляция на рубле. Но серьезных экономических последствий не будет. Предыдущие санкции тоже особого влияния на экономику не оказали. Например, санкции за Крым носят декларативный характер: необходимо было консолидировать союзников США и обосновать военный бюджет», — говорит генеральный директор «УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Из-за того что Россия так или иначе встроена в 38% мировых цепочек добавленной стоимости на уровне базовых материалов — нефти, газа, металлов, удобрения, энергии и зерна, — серьезных мер получится избежать, считает эксперт.

«Без этого мир не может. Если бы мы производили что-то более высокотехнологичное и имели доступ на рынок США, то санкции имели бы последствия для экономики, а так — нет».

Все зависит от типа санкций, которые США и ЕС могут ввести против России, считает руководитель операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка» Сергей Романчук. Если со стороны ЕС более вероятным будет запрет на въезд определенным политикам, то США могут ввести и более серьезные санкции на фоне предвыборной гонки.

«Трамп может быстро ввести какие-то более серьезные санкции, если посчитает, что это увеличит его рейтинг в глазах американских избирателей», — говорит Романчук.

Например, один из главных вопросов — будет ли достроен магистральный газопровод «Северный поток––2» из России в Германию через Балтийское море. Лосев считает, что лояльное отношение немцев к этому проекту сохранится:

«В Германии действует программа полного закрытия атомных электростанций. И программа замены угольных электростанций на газовые. Нет таких поставщиков, которые могли бы обеспечить Германию энергоносителями, если перекрыть «Северный поток» и другие транзиты», — объясняет эксперт.

Хотя у Германии и есть экономический интерес его достроить, итоговое решение может быть не в пользу России, потому что США выступает против «Северного потока––2», возражает Романчук. «Отношения с Германией ухудшились и вряд ли будут восстановлены в ближайшем будущем. Если газопровод не достроят, это вряд ли существенным образом скажется на экономике России, но мы ощутим небольшое падения рубля на своем кошельке».

Повторения шоковой ситуации 2014 года эксперты не ожидают.

В тот момент совпали сразу несколько факторов: падение цен на нефть, изменения режима валютного курса, санкции, война на востоке Украины. «Из-за одного Навального такой сценарий невозможен. Он возможен, только если будет полномасштабная оккупация Беларуси», — говорит Романчук.

«Предел падения рубля — максимум 5%. В мире столько напечатанных денег, особенно долларов. И когда ставки нулевые или отрицательные, на российском рынке для инвесторов нет рисков, кроме политических. Мы больше зависим от цен на энергоносители и на металлы, а они восстанавливаются по мере расправления мировой экономики. Экономика и политика сейчас разошлись», — говорит Лосев.