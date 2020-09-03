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№ 95 от 2 сентября 2020

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Сурковское. Двустопный батл

«...А ты уцелел. О слава! О, Славка! Теперь твой удел — Фазенда. Отставка»

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Культура1

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двустопный Батл


Недавно экс помощник президента Владислав Сурков опубликовал свой очередной поэтический опус, который и вызвал горячие обсуждения, мы не смогли прости мимо. Вот он:

«Так выглядит рай: пустыня свобода»
Автор: Владислав Сурков
 

Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух

бери и вдыхай
и всё — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода

возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души

и не выдыхай
и всё — не дыши.

* * *
Автор: Татьян Липовицкий
 

Зачем героизм,
Захваты, поправки?
Зачем героин?
Есть воздух отставки!

Отставка — восторг.
Ликуй же, бедняга!
Ты взял — и исторг
Себя из бедлама.

Зачем ты терпел,
Зачем не грубил им,
Зачем ты корпел
Над чем-то глубинным,

Об стену долбясь,
Злодействовал страстно...
Зачем и Донбасс?
Ведь есть же отставка!

Довольно игры
И замыслов грозных.
Довольно икры —
Глотай этот воздух!

Давно бы ты, друг,
Вкусил этой пищи,
И было б вокруг
Значительно чище.

...Наш путь нелюдим.
В отставку — куда нам?
Мы так и сидим
В своем богоданном,

Сидим под «Дождем» —
Такая погода,
Прихода не ждём,
А только ухода.

А ты уцелел.
О слава! О, Славка!
Теперь твой удел —
Фазенда. Отставка.

Двустопный такой
Себе амфибрахий —
Высокий покой 
Для посланных в ссылку.

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Теги:
отставка, реакция, сурков

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