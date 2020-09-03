Сурковское. Двустопный батл

двустопный Батл

Недавно экс помощник президента Владислав Сурков опубликовал свой очередной поэтический опус, который и вызвал горячие обсуждения, мы не смогли прости мимо. Вот он: «Так выглядит рай: пустыня свобода»

Автор: Владислав Сурков

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух бери и вдыхай

и всё — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души и не выдыхай

и всё — не дыши.

* * *

Автор: Татьян Липовицкий



Зачем героизм,

Захваты, поправки?

Зачем героин?

Есть воздух отставки!

Отставка — восторг.

Ликуй же, бедняга!

Ты взял — и исторг

Себя из бедлама.

Зачем ты терпел,

Зачем не грубил им,

Зачем ты корпел

Над чем-то глубинным,

Об стену долбясь,

Злодействовал страстно...

Зачем и Донбасс?

Ведь есть же отставка!

Довольно игры

И замыслов грозных.

Довольно икры —

Глотай этот воздух!

Давно бы ты, друг,

Вкусил этой пищи,

И было б вокруг

Значительно чище.

...Наш путь нелюдим.

В отставку — куда нам?

Мы так и сидим

В своем богоданном,

Сидим под «Дождем» —

Такая погода,

Прихода не ждём,

А только ухода.

А ты уцелел.

О слава! О, Славка!

Теперь твой удел —

Фазенда. Отставка.

Двустопный такой

Себе амфибрахий —

Высокий покой

Для посланных в ссылку.