Изгнание архиепископа

К многочисленным преступлениям против собственного народа режим Лукашенко добавил 31 августа еще одно, весьма деликатного свойства. Впервые в новейшей истории Европы на территорию страны не был допущен предстоятель национальной католической церкви. А она в Беларуси, между прочим, вторая по численности конфессия. Совершая явное беззаконие в отношении архиепископа Тадеуша Кондрусевича, 13 лет возглавляющего полутаромиллионную общину белорусских католиков, Лукашенко провоцирует межконфессиональное напряжение и дает в руки оппозиции еще и «религиозный аргумент».

Тадеуш Кондрусевич. Фото: «Радио Свобода»

Глава католического епископата Беларуси — митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, гражданин Беларуси, — на несколько дней выехал в район польского Белостока, где проживают его родственники. По версии Лукашенко, в эти дни иерарх «получал определенные задачи». При этом диктатор намекнул, что решение о недопуске в Беларусь ее гражданина было принято совместно с Россией.

С этой страной действительно многое связано у Кондрусевича, родившегося в СССР в 1946 г. Он окончил с отличием Ленинградский политехнический институт, работал на Волжском автозаводе. Священником стал в 1981 г. в Вильнюсе, а с 1988 г. служил уже в Беларуси, причем с 1989 г. — в сане епископа. В апреле 1991 г. Иоанн Павел II возводит Кондрусевича в сан архиепископа и назначает апостольским администратором Европейской части России. В Москве у Кондрусевича складываются натянутые отношения с Московской патриархией, особенно — с главой Отдела ее внешних связей митрополитом Кириллом (Гундяевым).

После того как в 2006 г. Кондрусевич осудил преследование религиозных меньшинств в РФ, не без участия патриархии его смещают с Московской кафедры.

В Беларуси архиепископ-митрополит вел себя политкорректно: периодически встречался с Лукашенко и поддерживал его заверения, что в стране «царит идеальный межконфессиональный мир». Иногда Лукашенко даже порывался пригласить в страну папу римского или выступить посредником в организации его встречи с патриархом Московским. Тем не менее, если основная конфессия страны — Белорусская церковь Московского патриархата (БПЦ МП) — чувствовала себя полностью зависимой от властей, то католики демонстрировали более независимый, «вселенский» характер. Конечно, они не смогли не осудить явное насилие силовиков в первые дни после выборов 9 августа. По-своему их пыталась осудить и БПЦ МП, но это окончилось быстрой отставкой патриаршего экзарха всей Беларуси митрополита Павла (подробнее Новая писала об этом — здесь и здесь).

Вероятно, детонатором лукашенковского гнева на Кондрусевича стало его интервью 30 августа польскому телеканалу Trwam, в котором архиепископ признал, что выборы прошли «нечестно». При этом он дистанцировался и от оппозиции: «Мы не знаем, какие ценности они представляют... Нас это очень беспокоит».

На глобальный масштаб случившегося с Кондрусевичем указал госсекретарь США Майк Помпео, осудивший произвол белорусской погранслужбы. А Конференция католических епископов в Беларуси (без Кондрусевича их осталось 7) указала, что законы страны не предусматривают случая, когда гражданин Беларуси может быть не допущен в свою же страну, в чем бы он ни обвинялся.

Вступивший в управление Минской католической епархией ее викарий епископ Юрий Кособуцкий утверждает, что для церкви судьба Кондрусевича — «это уже не политика... Митрополит не поддерживал никого из кандидатов до выборов и после них, не делал никаких политических заявлений, а только призывал к честности, ответственному подходу, прекращению насилия и диалогу». На фоне невнятной, морально беспомощной позиции БПЦ МП попытки Кондрусевича хоть как-то войти в контакт с самоизолировавшимся окружением диктатора, чтобы добиться прекращения кровопролития, пыток и освобождения политзаключенных, вызвали уважение белорусов.

По наблюдениям религиоведов, в Беларуси начались обращения в католицизм.

Московская патриархия тем временем демонстрирует свою симпатию Лукашенко. За август патриарх Кирилл дважды успел поздравить диктатора, а служащий в Москве духовник минского единоверческого прихода БПЦ МП игумен Петр (Васильев) опубликовал настоящий панегирик «глубокоуважаемому товарищу президенту». Он видит в изгнании Кондрусевича «деятельную поддержку православных общин и приходов Белорусского экзархата Русской Православной Церкви». Протесты же против фальсификации выборов называет «гражданской смутой, посеянной в Республике Беларусь внешними силами, врагами нашего православного славянского единства».

Топорные действия Лукашенко во внутренней и внешней политике, теперь вот еще и рассорившие его с католическим миром, наводят на единственную мысль. Происходит попытка лишить Беларусь политической субъектности, чтобы ее поглощение РФ не выглядело слишком скандальным или вероломным. Удастся ли эта попытка — зависит от зрелости белорусского гражданского общества, важную роль в котором теперь играют католики с их западными христианскими ценностями.