Долгие речи и никакой программы

За 9 недель до президентских выборов в США Джозеф Байден, кандидат от Демократической партии, по всем опросам опережает Дональда Трампа. Завершившаяся на прошлой неделе национальная конвенция Республиканской партии не смогла всерьез увеличить рейтинг 45-го президента, которого делегаты съезда единогласно выдвинули на второй президентский срок.

Сторонники республиканцев перед выступлением Трампа. Фото: Reuters

Опросы на любой вкус

Опрос ABC/Ipsos показал, что деятельность Трампа в целом одобряет только 31 процент американцев, точно такая же цифра была и накануне конвенции. 53 процента заявили, что поддерживают идеи, прозвучавшие на съезде демократов, а 37 процентов сказали, что им ближе республиканцы.

Однако в лагере Байдена прекрасно понимают, что лидерство в восемь выборщиков (данные сайта FiveThirtyEight) — не повод почивать на лаврах.

Во-первых, в американской истории и более крупные цифры лидерства в опросах к моменту голосования «обнулялись»: в 1948, 1968, 1976, 1988 и 2016 гг. И хотя Джо Байден занимает лидерские позиции в важнейших «боевых» штатах, где исход голосования непредсказуем — Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Флориде, Огайо и Северной Каролине, — в 2016 году лидерство там Хиллари Клинтон было даже больше, чем сегодня у Байдена. История свидетельствует, что даже перевеса в 4 процентных пункта в общем голосовании может не хватить, нужно именно большинство голосов выборщиков — представителей от штатов.

Во-вторых, есть и другие цифры, не столь радужные для демпартии. Опрос консервативной социологической службы «Расмуссен» (Rasmussen Reports) показывает, что у Байдена перевес всего в один процентный пункт — 47 против 46, а опрос телеканала CNN, который никак не заподозришь в симпатиях к нынешнему президенту, в августе показал, что разрыв сократился до 4 процентных пунктов, что находится в пределах статистической погрешности: 50 за дуэт Байдена–Харрис против 46 за Трампа–Пенса.

Время после проведения партийных съездов называют «финишем» президентской гонки. Джозефа Байдена, который провел съезд демократов, не выезжая из своего штата Делавэр, пристыдили сторонники, указав на активность Трампа, который лично приехал в Шарлотт на начало республиканской конвенции, выступил там на митинге «Сделаем Америку снова великой». Другой вопрос, что там Трамп не задержался, остальные мероприятия проходили в Вашингтоне. Пандемия внесла коррективы, делегатов собралось всего 336 из 2250, голосовали по доверенности. Остальные дни конвенция проходила, как и у демократов, в «виртуальном режиме». Впервые с 1928 года кандидаты от обеих партий дали согласие номинироваться в президенты, не присутствуя на съездах.

На съезде республиканцы (по традиции съезд партии президента проходит после съезда партии соискателя) извлекли уроки из политического шоу демократов и попытались сделать что-то противоположное.

Анти-Байден

Демократы представили на съезде весь партийный бомонд: президентов начиная с Картера, госсекретарей, лидеров Конгресса, партийных функционеров разных поколений, звезд кино и музыки.

Демонстранты окружают забор возле Белого дома во время выступления Трампа. Фото: Reuters

Экс-президента Джорджа Буша-мл. или его брата Джеба (экс-губернатора Флориды, ключевого штата на этих выборах) на съезде республиканцев не было. Не было сенатора Митта Ромни и других критиков 45-го президента, например, из организации «Республиканцы против политики Трампа». Не было даже партийной платформы, которая всегда принимается накануне или в начале съезда. Принятие платформы партии отложили до 2024-го.

Иными словами, нет программы, есть только президент Трамп — он и платформа, и лидер.

Организаторы съезда сделали упор на «рядовых американцев», тем не менее отражающих важнейшие тенденции, происходящие в обществе: от коронавируса до беспорядков на улицах, проблем нацменьшинств и переполненных тюрем, защиты границ от нелегалов и второй поправки, разрешающей личное огнестрельное оружие, наконец, темы запрета абортов. На съезде выступили:

супружеская пара из Сент-Луиса, вышедшая с оружием на крыльцо дома, встречая членов движения «Жизнь черных имеет значение» (BLM);

вождь индейского племени навахо;

вдова 77-летнего афроамериканца, бывшего капитана полиции, пытавшегося остановить грабеж магазина в Сент-Луисе;

родители сотрудницы гуманитарной миссии, похищенной и убитой боевиками ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация);

активисты движения Prolife — противники абортов;

сын евангелиста-проповедника Билли Грэма;

звезды и тренеры американского футбола (символ того, что «афроамериканцы за Трампа»);

живущий в США китайский правозащитник (в пику «китайскому вирусу», как называет COVID-19 президент, и общему ухудшению отношений с Поднебесной);

два демократа, поддержавшие Трампа: мэр города Эвелетт из Миннесоты и член законодательной ассамблеи штата Джорджия (у демократов на съезде выступал бывший госсекретарь-республиканец Колин Пауэлл).

Но главной и единственной звездой съезда (живьем и «в записи» на видеороликах) был президент. Его заключительная речь длилась 70 минут, Байден говорил только 24. Речь Трампа по принятию номинации была второй по продолжительности в истории, она уступает только речи... тоже Трампа на конвенции в 2016-м. В своей речи Трамп 41 раз произнес имя своего оппонента, Байден не произнес его имя ни разу (только — «нынешний или этот президент»). Телеканал CNN, некоммерческое Национальное общественное радио, газета USA Today

насчитали не менее 20 фактических ошибок в речи президента, который, в свою очередь, назвал критиков, а также данные соцопросов «фейковыми новостями».

Семья Трампов на съезде республиканцев. Фото: Reuters

Коронавирус стал главной темой. На сегодня в США свыше 6 миллионов заболевших и 183 тысячи умерших, десятки миллионов потеряли работу, хотя акции крупнейших корпораций выросли в цене. Очередная смерть от рук полиции афроамериканца вызвала социальный взрыв. Трамп не может похвастаться успехами в борьбе с пандемией и идет на ноябрьские выборы под девизом «закон и порядок», обвиняя соперника во всех грехах: «троянский конь социализма», «разрушитель величия Америки», «Байден даст полную свободу жестоким анархистам, агитаторам и преступникам», «прекратит финансирование полиции и разрешит аборты на позднем сроке».

На съезде выступил ближайший резерв республиканцев — те, кто через 4 года может подать заявку на участие в выборах: вице-президент Майк Пенс (фаворит евангелистов), госсекретарь Майк Помпео, сенатор из Южной Каролины, афроамериканец Тим Скотт, бывший посол США в ООН Никки Хейли. Родственники президента выступали каждый вечер — первая леди Меланья, сыновья Дональд и Эрик, дочери Тиффани, Иванка, невестка Лара Трамп и, наконец, подруга Дональда-мл., бывшая телеведущая канала Fox, фотомодель, прокурор, а сейчас советница президента Кимберли Гилфойл. Последняя так кричала, живописуя ужасы президентства Байдена, что была признана «самим громким» оратором. Главный посыл, месседж — вокруг полно страха, Байден добавит ужаса, только Трамп восстановит порядок, «Америка будет снова великой» и т.д.

Используя служебное положение

Трамп произнес заключительную речь на южной лужайке Белого дома, в присутствии 1500 гостей (лишь некоторые были в масках). После этого в небе над Вашингтоном прогремел салют, с балкона Белого дома звучали оперные арии Nessun Dorma и Ave Maria и песня «Аллилуйя» Леонарда Коэна (правообладетели — наследники канадского певца думают подать на Трампа в суд, никто не спросил разрешения).

Помимо нарушений санитарных норм безопасности — масок и социального дистанцирования (они также не соблюдались во время речи Меланьи в Розовом саду и вице-президента Пенса в Балтиморе) Трамп, возможно, нарушил закон. Акт Хатча, принятый в 1939 г., — время Великой депрессии — запрещает государственным чиновникам заниматься политической деятельностью по месту службы.

Салют в Вашингтоне, устроенный Трампом. Фото: Reuters

Трамп, его супруга и дочь Иванка выступали на территории Белого дома, салют проводился Национальной парковой службой, члены правительства и президент приняли участие в церемонии натурализации в Белом доме и видеоролике о программе предоставления жилья для малоимущих Нью-Йорка. Эти видео показали в ходе конвенции в вечернее время ведущие телеканалы.

По запросу демпартии юристы изучают возможные нарушения Акта Хатча.

Кроме того, афроамериканцы из сюжета о жилье в Нью-Йорке и участники церемонии принятия гражданства заявили, что их не предупредили о том, что видео будут показаны в ходе республиканского съезда. Особенно возмущены две афроамериканки, заявившие журналистам, что они вообще не собираются голосовать за Трампа.

А госсекретарь Майк Помпео обратился к съезду из Иерусалима. Он находился в Израиле в служебной поездке. Евангелистам обращение из святого города понравилось, но пуристы от юстиции говорят, что это тоже нарушение закона Хатча. Хочешь выступать на партийном съезде — не пользуйся служебным положением или обстановкой.

И о «руке Москвы»

Противники Трампа на фоне салюта в его честь в Вашингтоне. Фото: Reuters

В США начинается почтовая рассылка избирательных бюллетеней: в Северной Каролине — с 4 сентября, за 2 месяца до выборов, в Алабаме — с 9-го, в Кентукки — с 15-го. На промежуточных выборах в 2018 г. более четверти отклоненных избирательной комиссией бюллетеней — 114 тысяч — не были подсчитаны, потому что были получены слишком поздно. Демократы призывают сторонников голосовать «как можно раньше». Трамп вообще против голосования по почте (хотя оно давно стало нормой во многих штатах), называет его «предметом подтасовок» и грозит прекратить финансирование Почтовой службы Америки.

Директор национальной разведки Джон Ратклифф заявил, что в Конгрессе больше не будет проводиться брифингов на тему вмешательства в выборы — с целью избежать утечек информации. Данные разведслужб будут предоставляться только по запросу в печатном виде. Джо Байден с тревогой воспринял новость и уже увидел «потенциальную руку Москвы»: «Вывод может быть только один: президент Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру и скроет ужасные неудачи в руководстве нашей страной во время многочисленных кризисов, с которыми мы сталкиваемся, — говорится в заявлении кандидата в президенты. — Он (Трамп) не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает Владимир Путин, чтобы помочь ему быть переизбранным.

Путин стремится вмешаться, потому что внешняя политика Дональда Трампа была подарком для Кремля».

Объявлены даты президентских дебатов: 29 сентября, 15 и 22 октября. Вице-президентские дебаты пройдут 7 октября. Коронавирус и прочие «форс-мажоры» могут внести коррективы.

Вашингтон