Съезд «на удаленке»

Национальный съезд Демократической партии США, из-за пандемии коронавируса проводившийся в режиме онлайн, выдвинул официальным кандидатом на президентских выборах Джозефа Байдена, бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы.

В случае победы 3 ноября на выборах в январе будущего года он станет старейшим президентом, вступающим в должность в возрасте 78 лет. Кандидатом в вице-президенты стала сенатор из Калифорнии Камала Харрис, имеющая одновременно афроамериканские и азиатские корни (мама — из Индии, папа — уроженец Ямайки).

Без шаров

COVID-19 сломал атмосферу яркого праздничного политического шоу с массой концертно-зрелищных мероприятий, проходящих в дни конвенций (партийных съездов) и заканчивающихся массовым выпусканием воздушных шаров.

Съезд должен был пройти в середине июля, но был отложен на месяц и состоялся в виртуальном режиме: партийные функционеры, небольшая группа журналистов и гости собрались в Милуоки (штат Висконсин), но главные действующие лица партийных съездов — номинанты, бывшие президенты и госсекретари, партийные лидеры в Конгрессе выступали «по удаленке» из разных концов страны, в основном из Нью-Йорка и Калифорнии — традиционной территории Демпартии.

Байден произнес программную речь на баскетбольной арене (пустой, за исключением 30 репортеров) в своем штате Делавэр, а Барак Обама выбрал Музей американской революции в Филадельфии. А вот бывший губернатор штата Огайо и кандидат в президенты от республиканцев в 2000 и 2016 гг. Джон Кэйсик записал речь на перекрестке двух дорог недалеко от своего дома в Вестервилле, отметив, что вся страна «стоит на перепутье». Назвав себя «пожизненным республиканцем», Кэйсик отметил, что партийная принадлежность отошла на второй план, потому что на съезде решается будущее страны. «Когда Америка выбирает правильный путь и объединяется, как мы много раз делали в прошлом, мы можем мечтать о больших свершениях и видеть вершину горы, какой являются Соединенные Штаты Америки с душой, ставшей маяком свободы для всего мира. Джо Байден — человек нашего времени, которое призывает всех нас снять партийные шляпы и поставить нацию на первое место», — отметил бывший кандидат-республиканец.

Джо Байден произносит речь во время партийного съезда. Фото: EastNews

На конференции демократов выступила Синди Маккейн, вдова республиканского сенатора. Она сказала, что Джон Маккейн гордился своей дружбой с Джозефом Байденом и межпартийным сотрудничеством с ним в стенах сената.

Были выступления обычных людей, которые благодаря креативу политических технологов отложились в памяти 18–22-миллионной телеаудитории (в интернете счет просмотров идет на сотни миллионов). В заключительный день съезда 13-летний Брейдон Харрингтон рассказал, как встреча с Джо Байденом помогла ему легче переносить заикание. Политик, выступая в школе мальчика, сказал, что он в детстве тоже заикался и подвергался насмешкам одноклассников. «Мы с ним заикаемся!» — с гордостью сказал подросток, а американские СМИ немедленно задали вопрос:

«Вы представляете такой разговор школьника с Трампом?» — «Невозможно!» — отвечают журналисты.

А в первый день съезда Кристин Уркеса рассказала, что ее 65-летний отец умер от коронавируса, и обвинила в смерти Трампа, который долгое время недооценивал угрозу. Отец Уркесы пошел в караоке с друзьями, где предположительно и заразился. Женщина заявила, что одна из последних вещей, которые отец, который голосовал за Дональда Трампа в 2016 году, сказал ей перед смертью, было то, что он «чувствовует себя преданным такими, как Дональд Трамп», и поэтому на выборах она будет голосовать за Байдена «в честь отца».

«Левый поворот» к социализму, якобы происходящий в Демпартии, о котором столько говорят президент и его сторонники, на этом съезде не был отражен. В партийную платформу не вошли пункты о бесплатной медицине и образовании, а самая радикальная представительница «прогрессивного крыла» Александрия Оказио-Кортес получила всего 90 секунд для обращения к съезду, в котором она, кстати, поддержала кандидатуру Берни Сандерса, а не Байдена. Остальные молодые партийные «звездочки» типа «мэра Пита» Буттиджича потерялись на фоне признанных авторитетов вашингтонского «политбомонда».

Благодаря видеосвязи со всеми штатами и заморскими территориями, голосование за номинацию Байдена и Харрис выглядело очень живенько и напоминало голосование на конкурсе «Евровидения».

Байден-объединитель

Джо Байден с его 47-летним опытом в большой политике (он получил президентскую номинацию с третьей попытки, дважды проиграв праймериз — в 1988 и 2008 гг.) позиционирует себя как преемник политики Барака Обамы, который будет не разъединять американцев, а объединять их и «восстанавливать мир, каким он был до прихода Трампа в Белый дом». Крайне заезженное клише — борьба света и тьмы, однако именно его использовал бывший вице-президент, говоря о Трампе:

«Здесь и сейчас я даю вам слово. Если вы доверите мне президентство, я буду привлекать лучших из нас, а не худших. Я буду союзником света, а не тьмы. Пора нам, «нам, людям» («we, the people» — первые слова Конституции) собраться вместе. И не ошибитесь. Объединившись, мы сможем преодолеть время тьмы в Америке и победить».

Билл Клинтон, 42-й президент США: «Президентские выборы в США станут "самым важным собеседованием при приеме на работу в мире"... Вы знаете, что Дональд Трамп будет делать еще 4 года: обвинять, хулиганить и оскорблять. И вы знаете, что сделает Джо Байден: восстановит все лучшее… Простой парень, делающий свою работу. Мужчина с миссией: брать на себя ответственность, а не перекладывать вину; сконцентрироваться, а не отвлекаться; объединяться, а не разделять. Наш выбор — Джо Байден».

44-й президент США Барак Обама нарушил традицию. Бывшие американские президенты никогда прямо не критикуют своих преемников. То есть критиковать можно, но без имен! Обама, назвавший Байдена другом и братом, обрушился на Трампа с разгромной персональной критикой, охарактеризовал его работу как «сплошной цирк, низость, обман и конспирологические теории»:

«Он не проявил никакого желания углубиться в работу. Никакого желания найти общий язык. Никакого желания использовать свою громадную власть, чтобы помочь кому-то, кроме себя и своих друзей.

Никакого желания сделать из президентства что-то иное, нежели еще одно реалити-шоу с целью добиться внимания, которого он жаждет».

Пребывание Трампа в Белом доме «дало волю нашим худшим инстинктам, серьезно подпортило нашу репутацию в мире и создало беспрецедентную угрозу нашим демократическим институтам». 170 тысяч американцев потеряли свои жизни, десятки миллионов — работу, а богатые стали еще богаче.

Трамп, как обычно, не промолчал. «Я вижу тот ужас, который он (Обама) оставил нам, и то, как глупо он вел все дела. Главная причина, по которой я сейчас стою перед вами в качестве президента, зовется Обама и Джо Байден!».

Байден идет на выборы не только как «объединитель нации», но и как реставратор идей «глобального мира», подтверждения прежних союзов и соглашений, включая «ядерную сделку» с Ираном и договор СНВ, заключенный Обамой и Медведевым.

Для обитателей Кремля победа Байдена не принесет позитива. Еще в 2011 году на встрече с российской оппозицией вице-президент США рассказал о содержании закрытой части своей беседы с тогдашним премьером Владимиром Путиным.

Якобы Байден сказал Путину о нецелесообразности выдвижения на третий срок, поскольку Россия от него «устала».

Теперь Байден говорит, что Путин «не хочет его победы».

Хиллари Клинтон, Мишель Обама и другие призвали американцев активно и заранее голосовать, в том числе по почте, чтобы победа Байдена не могла быть у демократов «похищена», как в 2016 году.

Джо Байден во время обсуждения экономических вопросов на съезде партии демократов. Фото: EastNews

Главное во внутренней политике — Байден обещает поднять до 28% ставку корпоративного налога и отменить все налоговые послабления для самых богатых американцев и крупнейших компаний, введенные Трампом. Самая большая неправда об американской политике еще со времен советских политобозревателей, снимающих телевизионные стенд-апы на фоне помоек — то, что политика республиканцев и демократов «ничем не отличается». Если совсем упрощенно: республиканцы за господство рынка, «пусть сильнейшие побеждают и автоматически поднимают экономику». Демократов больше заботит социальная защита и «социальная справедливость» в форме «отнять у богатых и раздать малоимущим». И та и другая модель небезупречны, но не видеть принципиальной разницы невозможно.

Камала-2024?

О Камале Харрис говорят не меньше, чем о Байдене. Расовые и социальные волнения в стране, а также традиционная избирательная база Демпартии из нацменьшинств предопределили для Байдена выбор вице-президента. Это должна быть женщина-афроамериканка. Сюзан Райс, бывшая советник по нацбезопасности Обамы — первый выбор, оказалась акционером компании TransCanada, связанной со строительством нефтепровода через всю Keystone (как пишут СМИ, у нее акции стоимостью от 300 до 600 тыс. долларов), для демократов с их приоритетом экологии — это «черная метка».

Джо Байден и Камала Харрис во время выступления на съезде демократической партии. Фото: EastNews

Официальный кандидат в вице-президенты, сенатор из Калифорнии, в прошлом генпрокурор этого штата Камала Харрис, участница нынешней президентской гонки, рано сошедшая с дистанции, благодаря своему происхождению, взглядам и возрасту может дать Байдену одновременно поддержку афроамериканцев, азиатов, левого крыла, молодежи и людей среднего возраста — выбор во всех отношениях безошибочный. В 2024 году Камала может подать новую заявку на президентство, Байден вряд ли будет и сможет переизбираться. Из 15 вице-президентов Соединенных Штатов, занимавших этот пост с момента окончания Второй мировой войны, пятеро в итоге заняли президентское кресло.

Харрис сейчас 55 лет, в случае потери дееспособности президента, для нее не станет проблемой исполнять обязанности главы государства. Ее главный политические темы — борьба с расизмом (полицейская реформа), экология (запрет фрекинга — нефти и газа посредством технологии гидроразрыва земляных пластов), права меньшинств (в том числе ЛГБТ). Во внешней политике — отказ от изоляционной политики Трампа. Харрис выступала с осуждением Москвы в связи с присоединением Крыма и ситуацией на юго-востоке Украины, активно занималась темой предполагаемого вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Следущая остановка предвыборного марафона — в понедельник 24 августа. В этот день откроется съезд республиканцев в Шарлотте, тоже «по удаленке», который предсказуемо завершится выдвижением Трампа и Пенса на переизбрание. Но весь мир ждет следующего после съездов этапа, президентских дебатов — неистового напора Трампа и публичных доказательств того, что Байден — отнюдь не «спящий» и не «медленный» и может стать 46-м президентом.

Повторю в который раз: скучно не будет. Это — настоящие выборы.