

14 июля Фатиме Дзгоевой исполнилось 26 лет. День рождения отмечали по-осетински, «узким кругом» — всего 30 человек. Из них пять одноклассниц и любимых подруг, тоже бывших заложниц. Фатима с утра была в футболке Love Your Move — «Люби свое движение». На футболке отпечатаны розовые балетки.

Фатима танцевала. Она приволакивает ногу и быстро устает. У Фатимы больше не болит голова — она на постоянных обезболивающих. Она теряет вес, и за последние пять месяцев было два «обычных», тяжелых приступа. Девушку лечат немецкие препараты. Таблетки уже заканчиваются, и через две недели Фатима должна снова отправиться в Германию. Нужно настроить шунт, идущий от мозга через все тело. Немецкие врачи выставили счет не только для лечения, но и для проведения реабилитации. Сможет ли семья Фатимы его оплатить? «Я молюсь Богу, чтобы это произошло, — говорит ее тетя Лана. — Богу Всевышнему молюсь».

Реабилитация — это не поддерживающее лечение. Это новое качество жизни. По-новому ставить ногу, двигать онемевшей рукой, четче говорить, не глушить головную боль таблетками. Любить свое движение, счастливее жить каждый свой завоеванный день.

16 лет назад, 1 сентября 2004-го, Фатиме было 10, а ее младшей сестре Залине — 8. Они шли в школу №1 вдвоем. Нужно было пройти всего один двор.

Когда случился захват, Залина просила Фатиму не плакать, иначе убьют. Фатима говорит, что заснула. Проснулась она через 21 день, в Ростовской областной больнице, после комы. Правая сторона головы была раздроблена, череп заново лепили из пластика и титана.

Залина сгорела в школе.

Через год Фатима заснула опять (менингококовый энцефалит), и ее сон продлился 105 дней, или 3,5 месяца, и врачи уже говорили Лане, что аппараты жизнеобеспечения — не лучшее решение для ребенка, который столько перенес, и «другого выхода нет». Но Фатима проснулась, и жизнь продолжилась. Она продолжается уже 26 лет и будет продолжаться, пока этого хочет Фатима, — а мы можем помогать.

Федеральное же правительство своей ответственности перед Дзгоевыми не чувствует. Деньги на лечение каждый раз собирают всем миром. В прошлом году скидывались — депутат Госдумы Зураб Макиев, правительство Северной Осетии и журналист Юрий Дудь.

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Фатя Дзгоева с мамой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Беслан, школа №1, сентябрь 2016. Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»