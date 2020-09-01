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№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
«Люби свое движение»
16 лет Фатя переживает Беслан, 16 лет она борется за жизнь. А мы можем помогать
Фатя Дзгоева. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Елена Костюченкоспецкор
14 июля Фатиме Дзгоевой исполнилось 26 лет. День рождения отмечали по-осетински, «узким кругом» — всего 30 человек. Из них пять одноклассниц и любимых подруг, тоже бывших заложниц. Фатима с утра была в футболке Love Your Move — «Люби свое движение». На футболке отпечатаны розовые балетки.
Фатима танцевала. Она приволакивает ногу и быстро устает. У Фатимы больше не болит голова — она на постоянных обезболивающих. Она теряет вес, и за последние пять месяцев было два «обычных», тяжелых приступа. Девушку лечат немецкие препараты. Таблетки уже заканчиваются, и через две недели Фатима должна снова отправиться в Германию. Нужно настроить шунт, идущий от мозга через все тело. Немецкие врачи выставили счет не только для лечения, но и для проведения реабилитации. Сможет ли семья Фатимы его оплатить? «Я молюсь Богу, чтобы это произошло, — говорит ее тетя Лана. — Богу Всевышнему молюсь».
Реабилитация — это не поддерживающее лечение. Это новое качество жизни. По-новому ставить ногу, двигать онемевшей рукой, четче говорить, не глушить головную боль таблетками. Любить свое движение, счастливее жить каждый свой завоеванный день.
16 лет назад, 1 сентября 2004-го, Фатиме было 10, а ее младшей сестре Залине — 8. Они шли в школу №1 вдвоем. Нужно было пройти всего один двор.
Когда случился захват, Залина просила Фатиму не плакать, иначе убьют. Фатима говорит, что заснула. Проснулась она через 21 день, в Ростовской областной больнице, после комы. Правая сторона головы была раздроблена, череп заново лепили из пластика и титана.
Залина сгорела в школе.
Через год Фатима заснула опять (менингококовый энцефалит), и ее сон продлился 105 дней, или 3,5 месяца, и врачи уже говорили Лане, что аппараты жизнеобеспечения — не лучшее решение для ребенка, который столько перенес, и «другого выхода нет». Но Фатима проснулась, и жизнь продолжилась. Она продолжается уже 26 лет и будет продолжаться, пока этого хочет Фатима, — а мы можем помогать.
Федеральное же правительство своей ответственности перед Дзгоевыми не чувствует. Деньги на лечение каждый раз собирают всем миром. В прошлом году скидывались — депутат Госдумы Зураб Макиев, правительство Северной Осетии и журналист Юрий Дудь.
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к главному: как помочь?
Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту № 5336 6900 3380 5245
1. Для рублевых переводов
!! Важно указать: Для благотворительных целей !!
Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)
Получатель: ФАТИМА АЛИКОВНА ДЗГОЕВА
Номер счёта: 40817810960340130306
Банк получателя: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040702615
Корр. счёт: 30101810907020000615
ИНН: 7707083893
КПП: 151502001
SWIFT-код: SABRRUMM
2. Для валютных переводов
Получатель: DZGOYEVA FATIMA ALIKOVNA
Счет получателя: 40817810960340130306
Наименование банка получателя: SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD OFFICE) STAVROPOL RUSSIAN FEDERATION
SWIFT-код: SABRRUMMSPI
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (Для внутренних переводов по системе Сбербанк): 528632015