Яд для охранника Путина

Загадочная болезнь Алексея Навального заставила нас вспомнить о других случаях отравлений в новейшей российской истории. Первую тройку открывает смерть Романа Цепова, которого в начале нулевых называли «полномочным представителем президента в СЗФО».

Похороны Романа Цепова. Фото: Замир Усманов / ИТАР-ТАСС

В сентябре 2004 года бывший «охранник Путина» Роман Цепов попал в больницу с симптомами отравления и вскоре умер. Говорят, что незадолго до этого он попил чаю в Большом доме — в здании петербургского управления ФСБ на Литейном. Через два года его «болезнь» будут сравнивать с симптомами, проявившимися у Александра Литвиненко. Хотя источники «Новой», которые участвовали в расследовании дела, говорят, что Цепова отравили лекарством.

Романа Цепова в Петербурге называли не только «полпредом в СЗФО», но еще и «серым кардиналом». Интересы Цепова охватывали самые разные сферы деятельности, порой противоположные. Дружба с криминальными авторитетами — и активное участие в жизни питерской милиции, разрешение бизнес-конфликтов — и бизнес-поглощения, поддержка спортивных обществ — и «кураторство» казино и ночных клубов. Он продюсировал телесериалы, контролировал СМИ. Но в своем кругу больше всего прославился уголовными делами: теми, которые в любой момент, как считалось, мог «возбудить» на любого оппонента по любому поводу. Список можно продолжать, но главное здесь то, что в начале 2000-х в Петербурге вряд ли можно было найти более влиятельную фигуру. Откуда появились у Цепова такие возможности и кто мог стоять за его загадочной смертью — в материале «Новой».

Охранный Петербург

Роман Цепов родился в Колпине (район Ленинграда) в семье стоматолога Маргариты Цеповой и инженера Игоря Бейленсона. После школы год проработал на Ижорском заводе под присмотром отца, а потом поступил в Высшее политическое училище МВД, готовившее кадры для внутренних войск. Перед поступлением в вуз взял девичью фамилию матери. По некоторым данным, еще в училище он был завербован КГБ. После окончания служил помощником по политической части в колониях в Ленинградской и Псковской областях.

В 1990-м Цепов уволился из МВД в звании капитана. Через два года создал частное охранное предприятие «Балтик-Эскорт» и получил лицензию на ношение боевого оружия для его сотрудников. Вот тут-то и начинается восхождение будущего «серого кардинала».

Причины, по которым договор на охрану с цеповским ЧОПом подписала администрация Санкт-Петербурга, называют разные. Сам Цепов позже утверждал, что просто он был единственным в городе, не связанным с бандитами. Это красивое объяснение. А более правдоподобная версия — перед Смольным ходатайствовало управление ФСБ.

Согласно договору, «Балтик-Эскорт» должен был охранять первых лиц города и их иностранных гостей.

Одним из охраняемых стал вице-мэр и глава комитета по внешним связям Владимир Путин. Этот же ЧОП охранял и семью Анатолия Собчака.

Охраной самого мэра занималась Федеральная служба охраны (бывшее 9-е Управление КГБ СССР) под руководством Виктора Золотова (в будущем — главы Федеральной службы охраны президента, ныне — главнокомандующий Росгвардией).

Похороны Романа Цепова, 2004 год. Слева — Виктор Золотов, начальник охраны президента Путина, в среднем ряду анфас, человек с усами — Владимир Кумарин, «ночной губернатор Петербурга» и лидер тамбовской ОПГ. В центре в зеленом плаще — писатель Андрей Константинов, автор легендарного детектива «Бандитский Петербург»

Уже тогда Цепов и Золотов были знакомы. В 1996 году Золотов был уволен из ФСО и трудоустроился именно в «Балтик-Эскорт». (В 2004-м году Золотов, судя по фотографиям, публиковавшимся в прессе неоднократно, присутствовал на похоронах Романа Цепова. — Ред.)

Друг

В 1993 году у Романа Цепова состоялось еще одно знакомство, которое повлияет на его карьеру. После участия в грузино-абхазском конфликте в Петербург приехал бывший командир Рижского ОМОНа Чеслав Млынник. Ему приходилось пользоваться поддельными документами, потому что Латвия и Литва объявили его в международный розыск. Под псевдонимом он устроился на работу на петербургское телевидение, а способствовал этому Александр Невзоров. По городу Млынник передвигался с оружием.

Чеслав Млынник. Фото из архива

Часто Млынника видели в штаб-квартире «Балтик-Эскорта». Позже, когда в Кировском райсуде Петербурга будет рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего омоновца, свидетели расскажут о его дружбе с Романом Цеповым. В материалах дела сохранились выдержки из частных бесед этих двух друзей:

на полном серьезе Млынник планировал стать президентом страны, на худой конец — премьер-министром, а Цепов отводил себе пост главы МВД.

В январе 1994 года случилась неприятность: Цепова, Млынника и еще одного «бывшего сотрудника» по фамилии Забелкин задержали за незаконное ношение оружия.

— Кто-то может удивиться, что у главы ЧОПа не было лицензии на ношение оружия, — говорит бывший сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью Петербурга Александр (фамилия известна редакции). — Лицензия-то у него была, но на пистолет, а не на два автомата Калашникова, которые были обнаружены в его машине. А у Млынника лицензии вообще не было.

Роман Цепов. Фото из архива

Друзья попали в СИЗО «Кресты». Позже Роман Цепов заявит, что в СИЗО он провел время не без пользы: познакомился с лидером «малышевской» ОПГ Александром Малышевым.

Цепов вышел на свободу почти сразу, а вот Млынник провел в «Крестах» больше 8 месяцев и был освобожден лишь после приговора Кировского суда. Ему, что называется, «дали по отсиженному». Но перед этим, во время слушаний, выяснилось:

под стражей бывший омоновец все эти месяцы сидел потому, что показания против него дал его закадычный друг Роман Цепов.

Тот сдал Млынника с потрохами, повесив автоматы на него. Дружба на этом кончилась, Млыннику пришлось уехать из Петербурга.

Бизнесмен

Благодаря связям в мэрии Петербурга Цепову в те годы удалось получить контракт на охрану казино, работавших под вывеской «Нева Шанс». Администрация Петербурга имела в этой фирме 50-процентную долю. Курировал игорную деятельность Комитет по внешним связям.

Краткое тюремное знакомство с Малышевым тоже пошло Цепову на пользу: он приобрел связи еще и в криминальной среде. Это, в свою очередь, способствовало новым возможностям в бизнесе, как-то: охрана бизнесменов за некоторую мзду (многие называли это словом «крыша»), взыскание долгов неформальными методами и так далее.

Александр Малышев. Фото из архива

В 1998 году питерский УБОП задержал Цепова по подозрению в вымогательстве 70 тысяч долларов у авторитетного бизнесмена по прозвищу Юра Всеволожский. Бывшие оперативники УБОПа рассказывают, что имелась видеозапись: в процессе получения денег Цепов крепко съездил оппоненту по лицу борсеткой. Сразу арестовать главу ЧОПа убоповцы не смогли. И тот счел за лучшее из Петербурга на время уехать.

В 1998-м году уголовное дело в отношении Цепова благополучно заглохло, а уже в мае 2000-го бизнесмен, меценат, покровитель киноиндустрии и прессы Роман Цепов в числе гостей присутствовал на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Полпред

Сотрудники милиции, работавшие в то время в ГУВД Петербурга и Ленинградской области, рассказывают:

ни одно мало-мальски важное назначение в милиции Питера не обходилось без одобрения Романа Цепова.

Управление уголовного розыска в ГУВД Петербурга и области в декабре 1999-го возглавил Владислав Пиотровский, через четыре года он переместится в кресло начальника криминальной милиции (позже он будет еще и начальником ГУВД, но это другая история). Причем это случилось после того, как уже был подписан приказ о назначении «начкримом» Александра Смирнова, которого питерские сыщики считали профессионалом и уважительно называли Сан Санычем. Смирнов после этого уволился из МВД и вскоре был назначен федеральным инспектором полпредства СЗФО по Петербургу.

В 2003 году начальник 7-го «лидерского» отдела питерского УБОПа Игорь Гусев попробовал «копать» против Цепова: слишком много накопилось жалоб от пострадавших бизнесменов. Репутация у Гусева была такая, что уж этот-то точно посадит. Его отдел был самым результативным в ГУВД, доведшим до суда многие «бандитские» дела и отправившим в места заключения несколько серьезных авторитетов. Но тут случилась внезапная реорганизация УБОПа: именно 7-й отдел был расформирован, его сотрудников вывели за штат. Инициатором реорганизации был Пиотровский, заявивший, что «время Жегловых прошло».

Бизнес Цепова продолжал развиваться, а его оппоненты стали регулярно отправляться в тюрьму. Причем потерпевшим в этих делах фигурировал сам Роман Цепов — кроткий, безобидный, доверчивый человек. То у него деньги вымогали, то с квартирой его «кидали», но всякий раз милиция восстанавливала справедливость.

Мужчина

В 2002-м Роман Цепов заказал отделку загородного дома литовской строительной фирме, занимавшейся строительством коттеджей в пригороде Петербурга. По утверждению директора компании, когда работы были выполнены, Цепов просто отказался платить. Директора обвинили в мошенничестве, арестовали, поместили в «Кресты», где он и провел несколько месяцев. Лишь угроза международного скандала, которым всерьез пригрозило литовское внешнеполитическое ведомство, позволило бизнесмену выйти на свободу. После освобождения он за бесценок продал фирму и уехал на родину. А в бизнес-кругах Петербурга прошел слух, что земли под коттеджи, которыми владела фирма литовца, достались фирмам Цепова.

Была еще у Цепова близкая подруга. Любимая женщина (фамилия известна редакции), потом, рассказывают бывшие убоповцы, с любовью что-то пошло не так. Говорят, что Цепов, как настоящий мужчина, при расставании забрал у любимой подарки, а вскоре выяснилось, что экс-любимая будто бы продала Цепову квартиру с обременением (в залоге у банка). В прайсе «Балтик-Эскорта» значилась такая услуга: проверка на чистоту сделки при покупке недвижимости.

Уж почему фирма не проверила сделку своего владельца — неизвестно.

Когда началось следствие по делу об отравлении Цепова, она поначалу фигурировала как возможная подозреваемая. Но вокруг «серого кардинала» за годы его работы таких «мотивированных» людей набралось уж очень много. (Например, незадолго до своей смерти Цепов попытался стать посредником в сделках с активами разгромленного ЮКОСа, чем нажил себе множество недругов. — Ред.)

Болезнь

11 сентября 2004 года Роман Цепов, как это часто бывало, заехал в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области, в здание на Литейном, 4. Переговорив со «своим человеком» за чашкой чая, он вернулся в офис. По дороге почувствовал сильное недомогание, и водитель свернул в ближайшую больницу. Врачи сразу предположили отравление, но долго не могли определить отравляющее вещество. Цепову становилось все хуже, он потерял сознание, медики говорили об отеке мозга и разводили руками. Родственники Цепова начали переговоры с клиникой в Германии, но врачи не советовали транспортировать больного.

Наконец, медики установили, что поврежден у Цепова костный мозг, и 22 сентября его перевезли в Городскую больницу имени Свердлова, где проводили трансплантации. Но на следующие сутки после перевода пациент скончался.

Эксперты дали заключение:

Цепов был отравлен лекарством от лейкемии.

По одной из их версий, отравляющим реагентом его подкармливали в течение некоторого времени, пока в организме не создалась критическая концентрация. Возникла даже версия, что Цепов был болен раком крови, поэтому лекарство принимал сам. Но известно, что незадолго до этих событий он проходил полную диагностику в Германии, там у него не обнаружили никаких патологий, кроме некоторых проблем с сердцем. По назначению врачей он принимал только сердечные препараты.

После сообщений о причинах смерти Александра Литвиненко в Лондоне в прессе появились предположения, что бывший сотрудник ФСБ и Цепов были отравлены одинаковым способом — полонием. Но симптомы у них проявлялись разные.

Как бы то ни было, если кто-то и отравил Цепова, то это был большой специалист по ядам. Уголовное дело по статье об убийстве было возбуждено сразу после смерти Цепова, но до сих пор в нем нет подозреваемых. Следствие приостановлено, а родственники даже не могут ознакомиться с теми материалами, что имеются в деле, и узнать, какие вообще шаги предпринимались для поиска отравителя. (Впрочем, насколько известно «Новой», некоторые знакомые Цепова пытались установить истину неофициальным порядком и в ходе своего частного расследования интересовались в том числе и обстоятельствами отравления замглавного редактора «Новой газеты», депутата Госдумы Юрия Щекочихина. — Ред.).