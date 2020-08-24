Яд для Навального. И чем он похож на «Новичок»

Доктор биологических наук Юрий Панчин — о токсическом действии ингибиторов холинэстеразы

— Один из самых распространенных нейромедиаторов в организме – ацетилхолин, — объясняет доктор биологических наук, заведующий лабораторией «Изучение информационных процессов на клеточном и молекулярном уровнях» в Институте проблем передачи информации РАН Юрий Панчин. — Например, когда мы сжимаем руку, мотонейронами спинного мозга выбрасывается ацетилхолин, который действует на рецепторы мышечных клеток. Также нейроны с нейронами могут общаться посредством ацетилхолина. Чтобы это действие закончилось, нужно, чтобы ацетилхолин куда-то делся, иначе, например, мышца останется все время в сжатом состоянии, или, наоборот, мышечные клетки «привыкнут» к его присутствию и потом перестанут реагировать на возбуждение, т.е. будет паралич. Поэтому нужен специальный белок, который разрушает ацетилхолин, это и есть холинэстераза.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат, в частности, самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман, к ним же принадлежит «Новичок». Более мягкие ингибиторы холинэстеразы легко «отмываются», т.е. с течением времени испорченная холинэстераза может восстановиться. Некоторые другие ингибиторы холинэстеразы приделываются к ней намертво, поэтому надо ждать полного вывода испорченной холинэстеразы из организма.

Блокаторы холинэстеразы вызывают довольно четкие симптомы. Во-первых, очень сильное сужение зрачка. Мышцы зрачка очень чувствительны к ацетилхолину. Этот эффект противоположен действию атропина, который приводит к расширению зрачка. Кроме того, наблюдается усиленное выделение слизи из носа, слез из глаз, расстройства желудка, недержание мочи и судороги. В условиях, когда сразу говорили о возможном отравлении, это первое, что приходит в голову посмотреть. Если у него эти симптомы были, то это был бы первым очевидным намеком на использование самой распространенной группы ядов. Как антидот сразу используют атропин, вместе с промыванием кишечника и гемодиализом.

— В какой форме можно этот яд внести в организм человека? Подмешать в чай, что-то еще?

— В случае с «Новичком» яд просто впитался через кожу. На войне это обычно аэрозоли.

— Вы говорили, что поврежденную холинэстеразу можно «отмыть», или же, как я понимаю, она может выйти из организма и замениться на нормальную. Значит ли, что можно прогнозировать полное выздровление после такого отравления?

— Не знаю, ибо за время действия яда могло многое произойти. К сожалению, известно, что бывают и долгосрочные последствия.