Близкий Высоцкий

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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
Олег Хлебниковредактор отдела современной истории
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1980-й год. Жители СССР осознают, что руководство решило проводить в Афганистане полноценную войну, и это надолго. Союз парадно принимает первую свою Олимпиаду. Невероятно торжественное событие, и уже сразу санкции — множество делегаций не посылают своих спортсменов биться за медали из-за Афгана... А тут внутреннее горе — умер Владимир Высоцкий. Ведущий подкаста Олег Хлебников познакомился с Высоцким в 1980-м году. А его гость — поэт Игорь Кохановский — Высоцкого знал с 8 класса. Дружили очень близко, друг друга звали «мой Васёчек».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:высоцкий, хлеб подкаст
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