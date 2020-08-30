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№ 93 от 28 августа 2020

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Близкий Высоцкий

Подкаст «Настоящее прошлое». Гость — поэт Игорь Кохановский

Культура2

Олег Хлебниковредактор отдела современной истории

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1980-й год. Жители СССР осознают, что руководство решило проводить в Афганистане полноценную войну, и это надолго. Союз парадно принимает первую свою Олимпиаду. Невероятно торжественное событие, и уже сразу санкции — множество делегаций не посылают своих спортсменов биться за медали из-за Афгана... А тут внутреннее горе — умер Владимир Высоцкий. Ведущий подкаста Олег Хлебников познакомился с Высоцким в 1980-м году. А его гость — поэт Игорь Кохановский — Высоцкого знал с 8 класса. Дружили очень близко, друг друга звали «мой Васёчек».

 

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Теги:
высоцкий, хлеб подкаст

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