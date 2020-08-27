Улетит вдруг волшебник

Ночь в Лиссабоне

Поражение со счетом 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов стало для «Барселоны» самым крупным проигрышем за последние 69 лет. Но не самым крупным потрясением. Спустя 12 дней взорвалась бомба куда мощнее: Лионель Месси прислал в офис «Барселоны» официальный запрос об уходе из клуба. В самом страшном сне болельщики «Барселоны» не могли представить такого последнего матча Месси в футболке «Барселоны» — при пустых трибунах в самую грустную ночь в Лиссабоне.

К слову, в той же Португалии Лионель провел и свой первый матч за основной состав «Барсы» — против «Порту» 17 ноября 2003 года. С тех пор Месси стал символом «Барселоны», выиграл с каталонским клубом 34 трофея, включая 10 чемпионатов Испании и 4 Лиги чемпионов, забил за «Барсу» 634 гола (это на 402 мяча больше, чем у второго лучшего бомбардира в истории «Барселоны») и стал единственным в мире обладателем шести «Золотых мячей» лучшему футболисту года в мире.

«Барселона» гордо отказывалась даже рассматривать предложения других клубов о продаже аргентинца, хотя «Барсе» не раз предлагали за Месси рекордные суммы в истории футбола, а сам Лионель на протяжении всей карьеры говорил, что желает провести в «Барселоне» всю карьеру.

Но теперь 33-летний аргентинец не хочет даже тренироваться с «Барсой» и ждет, отпустят ли его добровольно или придется судиться.

Месси не стал публично комментировать свои действия, а просто отправил в офис «Барселоны» бюрофакс (испанский аналог заказного письма, имеющий юридическую силу) с сообщением об одностороннем разрыве контракта. По условиям соглашения, Лео вправе уйти в статусе свободного агента в любой год в период до 10 июня, то есть сразу по завершении сезона. Из-за коронавируса сезон для «Барселоны» продлился до 14 августа, а общей датой завершения европейского сезона логично назвать день финала Лиги чемпионов (22 августа).

Полиция задерживает пытавшегося проникнуть на стадион поклонника «Барселоны» с плакатом в поддержку Лионеля Месси. Барселона, 25 августа. Фото: ЕРА

ФИФА рекомендовал автоматически продлить до конца сезона все контракты футболистов, истекавшие в июне, и юристы Месси наверняка будут доказывать, что их бюрофакс был отправлен вовремя (это произошло 20 августа, хотя публичной история стала только 26-го). «Барселона» же, если дело дойдет до суда, будет доказывать, что раз Месси не расторг контракт до 10 июня, то теперь уйти без согласия клуба он может только за прописанную в его контракте сумму отступных в 700 миллионов евро.

«Привилегии закончились»

В такой ситуации возможным решением выглядит компромисс: если будущий клуб Месси все-таки заплатит «Барселоне» компенсацию (называются возможные суммы около 100 миллионов евро) за то, чтобы «Барса» не доводила дело до суда.

При этом самой «Барселоне» едва ли будет полезен футболист, не желающий играть за нее и получающий при этом огромную зарплату.

Да и сам суд с лучшим футболистом в истории клуба явно не добавит руководству «Барсы» уважения среди своих фанатов, а владельцами «Барселоны» являются более 150 тысяч сосьос — болельщиков, которые ежегодно платят членские взносы и выбирают президента клуба на шестилетний срок.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу. Фото: ЕРА

Именно провальную политику нынешнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу называют главной причиной недовольства Месси и других легенд «Барсы». В частности, поддержку Лео выразили Карлес Пуйоль, Самюэль Это’О и Луис Суарес. В Испании популярно мнение, что Месси не столько хочет уйти из «Барселоны», сколько желает добиться отставки ненавистного президента прямо сейчас. Но проблема не только в фигуре Бартомеу и его приближенных.

Месси крайне разочарован новым главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. Предыдущий тренер Кике Сетьен был закономерно уволен после 2:8 от «Баварии». Велики шансы, что летом 2021 года главным тренером «Барселоны» станет Хави, пожелавший работать в Каталонии только после ухода Бартомеу. В такой ситуации «Барселоне» было сложно найти тренера, согласного на роль временщика, которому наверняка укажут на дверь уже через год. Стать им в итоге согласился голландец Куман, подписавший 19 августа двухлетний контракт с «Барселоной» и ради этого покинувший пост главного тренера сборной Нидерландов.

Вот только в Испании Куман работал тренером весьма неудачно: «Валенсию» (2007/08) он принял по ходу сезона на четвертом месте, опустился на 16-ю позицию и был уволен в тот момент, когда команда была близка к вылету во вторую лигу. При этом голландец разругался с самыми заслуженными футболистами «Валенсии»: Сантьяго Канисаресом, Мигелем Анхелем Ангуло и Давидом Альбейдой, отстранив их от тренировок. Альбейда тогда бросил: «Надеюсь, когда-нибудь Куман возглавит «Барселону», чтобы уравнять силы в испанском чемпионате».

Теперь же Куман с ходу приступил к разборкам с легендами «Барселоны».

«Твои привилегии закончились», — сказал тренер Лионелю Месси на первой же их встрече.

Аргентинские и испанские источники сообщают, что Месси был возмущен не только тоном беседы, но и тем, что в прессу просочились слова, которые Месси сказал Куману в частном разговоре (о том, что он подумывает об уходе из «Барсы»). На следующий день — и именно после этого был отправлен бюрофакс — Куман разозлил аргентинского форварда еще сильнее. Тренер объявил, что не рассчитывает на Луиса Суареса — третьего лучшего бомбардира в истории «Барселоны» и лучшего друга Лионеля в команде.

Главный тренер клуба Рональд Куман. Фото: ЕРА

Куман при поддержке Бартомеу взял курс на омоложение состава и разгрузку платежной ведомости, которая у «Барсы» выше, чем у мадридского «Реала». Голландский тренер уже предложил искать новые клубы 26-летнему чемпиону мира Самюэлю Умтити и ветеранам Артуро Видалю и Ивану Ракитичу. Причем уход последнего приведет к тому, что в «Барселоне» останется лишь один человек, забивавший в финальных матчах Лиги чемпионов, и это будет… сам Куман.

«Манчестер Сити» или «Интер»?

Задача научиться обходиться без Месси и провести кардинальную смену состава в принципе очевидна для «Барселоны», но именно сейчас каталонский клуб хуже всего готов к этому. При Бартомеу «Барселона» избавилась от многих перспективных воспитанников, новое поколение молодежи выглядит не самым талантливым, да и едва ли определять вектор развития команды должны тренер и президент. К слову, именно деградацию «Барселоны» испанские газеты называют в числе причин, почему Месси якобы твердо решил покинуть «Барсу». Лионелю 33 года, и у него осталось мало времени, чтобы приумножить свою славу, — для этого надо выступать за действительно преуспевающую команду.

Снова блистать в окружении прекрасных партнеров и любимого тренера Месси может в футболке «Манчестер Сити». Гвардиоле никак не удается выиграть Лигу чемпионов вне «Барселоны», и каталонский тренер одержим идеей пригласить Месси, с которым у Гвардиолы всегда были прекрасные отношения. В английском клубе готовы заплатить «Барсе» девятизначную сумму, если не получится заполучить аргентинца бесплатно, а также удовлетворить все финансовые запросы самого Лионеля. Сообщается, что «Манчестер Сити» предлагает Месси контракт на три года с последующей опцией продолжения карьеры в своей дочерней команде «Нью-Йорк Сити».

Второе самое реалистическое направление для побега аргентинца — «Интер».

Месси всегда подчеркивал особое расположение к этому клубу, а недавно отец Лионеля купил дом в Милане. Наконец, в Италии возродилось бы великое противостояние Месси с Криштиану Роналду, который продолжает блистать в туринском «Ювентусе». В минувшем сезоне «Интер» отстал в чемпионате лишь на одно очко от «Ювентуса», выигравшего серию А в девятый раз подряд.