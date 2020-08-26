Учитель, перед вирусом твоим…

Первое сентября совсем близко, а эпидемия коронавируса не закончилась. Учителей ожидает тестирование на ковид и, возможно, вакцинация от него. Педагоги покладисто сдают кровь на анализ, но не горят желанием прививаться. Школы готовятся к работе в противовирусном режиме.

Перемена целый день

Роспотребнадзор еще в мае опубликовал инструкции по организации школьных занятий в условиях эпидемии коронавируса: разобщение потоков детей, закрепление за каждым классом своих помещений, недопущение в школу сотрудников и детей с признаками заболеваний и т.п.

21 августа, в преддверии нового учебного года, новый глава московского Департамента образования Александр Молотков подписал приказ № 269, уточняющий санитарно-эпидемиологические требования к столичным школам. В них содержатся те же требования, что и в рекомендациях Роспотребнадзора, но есть и новшества: для разделения потоков организовать несколько входов в школу, на каждом из них должен быть гардероб; учителя должны быть в масках. Для каждой параллели должен быть составлен индивидуальный график начала уроков, перемен и посещения столовой.

Насколько это осуществимо на практике — мало кто понимает.

Санитарная обработка школы к началу учебного года в Москве. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На странице Депобра в фейсбуке учителя комментируют приказ так:

«На такой режим нужна армия учителей. Нынешний штат не выдюжит в таких зверских условиях. Система образования потеряет свои кадры».

«Где будут находиться дети во время перемены? Если в классе, то когда их будут обрабатывать и проветривать? Если в коридоре, то 90 процентов времени будет шумно. В общих зонах и туалетах, получается, обработка должна быть после каждой перемены, кто этим будет заниматься?»

«Есть ли общие рекомендации для школ, подведомственных департаменту, по началу уроков для первых, вторых, третьих, четвертых и т.д. классов? Или каждая школа решает самостоятельно, кто будет учиться с 8 утра, а кто — с 11?»

На эти вопросы представитель Департамента уклончиво отвечает: «администрация образовательного учреждения учтет эти нюансы при составлении расписания».

Это означает, что решать невыполнимые задачи каждая школа будет собственными силами.

Обязательное ковид-тестирование

И в конце августа, когда еще не все вышли из отпуска, учителям есть о чем беспокоиться — по крайней мере, московским. Согласно все тому же приказу № 269, уже к 28 августа все сотрудники всех московских школ — включая кухонных работников, сотрудников клининга и охранников — должны пройти ИФА-тестирование (иммуноферментный анализ) на коронавирус. А затем раз в 15 дней 10 процентов сотрудников школ должны тестироваться методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Некоторые школы уже организовали медосмотры для сотрудников со сдачей крови. Все очень серьезно:

«Работники, не прошедшие ПЦР и ИФА-тестирование, к работе не допускаются»,

— предупреждает приказ № 269.

Юрий Варламов юрист независимого профсоюза «Учитель»

— Приказ издан 21 августа, за неделю до финального срока, когда все должны пройти тестирование. Учитывая, что анализ делается несколько дней, учителя должны были уже к середине недели протестироваться. При этом многие из них еще находятся в отпусках. И неизвестно, способна ли вообще московская система здравоохранения принять все сто тысяч московских учителей в такие сроки.

С точки зрения трудового законодательства — обязать работника пройти тестирование нельзя.

Работодатель может только направить его на медосмотр и отстранить его от работы, если медосмотр не пройден. Но для принуждения к тестированию нет никаких законных оснований. Диагноз «коронавирус», хотя и является общественно опасным, до тестирования установлен быть никак не может, т.е. на момент направления на тестирование его просто нет. Видимо, действовать будут полусиловыми методами вроде «я вас лишу премии, если вы не сдадите тесты».

Как будут отстранять от работы — с точки зрения формального законодательства тоже неясно. Оснований для такого отстранения нет, его можно оспорить в суде.

Вакцинация добровольцев

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не раз сообщал, что учителя, как и врачи, будут первыми привиты от ковида. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первыми вакцину получат именно врачи и учителя.

Отечественная вакцина «Спутник V», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пока прошла два этапа клинических испытаний из положенных трех. Третий этап – массовое испытание на добровольцах. Добровольцев нужно набрать 40 тысяч человек, и учителя — первые, среди кого их ищут. В Институте имени Гамалеи готовы принять по несколько добровольцев от каждой школы района — но только с московским полисом обязательного медстрахования. Добровольцам ничего не пообещали, кроме медицинского обследования, страховки на случай осложнений и сертификата о прививке, который позволит спокойно выезжать в другие регионы страны и за границу. Учителя отреагировали довольно кисло:

прививаться вакциной, о которой ничего не знаешь, на неизвестных условиях мало кому хочется.

Сейчас вакцина зарегистрирована, и Минздрав выдал разрешение на ее послерегистрационное тестирование. Испытания начнутся 4–5 сентября. Вероятно, в конце августа – начале сентября, когда учителя массово выйдут из отпусков, вопрос о добровольцах встанет снова.

Скорее всего, в условиях, когда прямое принуждение невозможно по закону, принуждение будет мягким — от апелляций к педагогической совести до условного лишения премии. Недаром в московских школах уже появились чудесные эвфемизмы:

«Департамент настойчиво информировал» и «поступили настоятельные указания».

Указания при этом только устные: письменные можно оспорить в суде, в отличие от «настойчивого информирования».

Профсоюз «Учитель» создал петицию, адресованную Правительству РФ, Главному санитарному врачу и Минздраву РФ, с требованием не начинать обязательную вакцинацию от коронавируса в Российской Федерации до завершения всех этапов клинических испытаний. Профсоюз напоминает, что статья 5 Федерального закона № 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» гарантирует право на отказ от профилактических прививок, и призывает «в случае принуждения к вакцинации отказываться от нее всем трудовым коллективом, поскольку отстранить весь коллектив от работы невозможно». На конец дня 25 августа петицию подписали 1285 человек.

«Сейчас вакцина еще не прошла третий этап — массовое тестирование на добровольцах, — поясняет Юрий Варламов. — Предполагалось, что этими добровольцами станут врачи и учителя. А вот когда закончится тестирование, тогда на федеральном уровне может быть принято решение о вакцинировании учителей. Такое решение может принять правительство, Минздрав, главный санитарный врач — пока всего этого нет, об обязательном вакцинировании учителей не может быть и речи».