Доживем до «Министерства справедливости»

Сказочная политическая фантастика — жанр, в котором четверть века работает созданный критиком Романом Арбитманом писатель Лев Гурский. «Убить президента», «Спасти президента», «Никто, кроме президента», «Есть, господин президент!», «Пробуждение Дениса Анатольевича», «Корвус Коракс» и другие, и вот теперь — «Министерство справедливости». Фантастика — потому, что Гурский рисует вымышленный, хотя и похожий, и с легко узнаваемыми героями, мир. В котором творится альтернативная политическая история современной России. Сказочная же — потому, что в книгах Гурского встречаются президенты с «человеческим лицом», честные офицеры ФСБ, порядочные чиновники и бывшие олигархи, зарабатывающие себе на хлеб колумнистами в экономических изданиях. И — что самое главное и что отличает сказку от были — у него добро всегда побеждает зло.

Новая его книга — «Министерство справедливости» — сказка о России, в которой наконец произошли долгожданные перемены. Умирает от сердечного приступа правивший двадцать лет президент Дорогин, и происходит «Славная Революция 4 декабря».

На посту мэра Москвы вместо Самсона Силантьевича Сапрыкина — экономист Михаил Саныч Гурьев (аналог Сергея Гуриева), заботящийся о пополнении бюджета и самоокупаемости вместо того, чтобы по-старому обдирать регионы.

Больше никто не взламывает прошлогодний асфальт, кладя новую плитку, и не выковыривает плитку, чтобы вернуть асфальт. И даже объявлено о расширении за МКАД зоны бесплатного вайфая.

А на посту начальника московского ГИБДД — космонавт Иван Юржилин, вернувшийся с орбиты, потому что главное — на земле (аллюзия очевидна — в последних строках «Стажеров» братьев Стругацких космонавт Иван Жилин говорит себе, что главное — на земле, и дальше начинаются уже «Хищные вещи века»).

И вот уже открыты все закрытые проезды, везде разрешены стоянки и убраны запрещающие знаки и ненавистные эвакуаторы.

Начальник отдела полиции, отвечая на звонок подчиненного, устало говорит «прав адвокат, а не вы, отпустите и не забудьте извиниться».

И даже депутаты Госдумы в шесть раз урезают себе официальную зарплату.

Встречаются и прежние персонажи книг Гурского: бывший глава президентской администрации Болеслав Потоцкий (аналог Чубайса) из «Спасти президента» теперь возглавляет компанию «Фармако», а бывший олигарх и бывший заключенный Сергей Каховский (аналог Ходорковского) из «Никто, кроме президента» — директор исторического музея, где школьникам объясняют, что у нас было раньше и почему такого больше быть не должно...

«Ржавые скрепы рассыпались, и подлый мир канул в небытие. Его вчерашние хозяева и их верные слуги шустро расползлись по всему глобусу и забились в глубокие щели. Они сменили имена, паспорта, номера банковских счетов и понадеялись на юридические увертки, а еще больше — на короткую память обывателей и великодушие победителей. Как будто они оказались правы: шли месяцы, а родина официально не преследовала сбежавших ворюг и кровопийц… Но значило ли это, что о них забыли совсем?»

Да нет, не забыли. Для того и было создано секретное «Министерство справедливости», на бумаге числящееся департаментом Министерства финансов (напомним, что Секретная служба США долгие годы подчинялась Минфину). Нельзя же допустить, чтобы негодяи, воры и мздоимцы остались безнаказанными?

Конечно, нельзя! Но как это сделать?

Благодаря способностям экстрасенсов — агентов «Министерства справедливости», в том числе главного героя Романа Ильича, в нужном месте и в нужное время включается «механизм равновесия». После чего «зло возвращается к тому, кто его сотворил». И начинается цепочка «снайперских» несчастных случаев.

Их жертвами становятся бывший думский депутат Сергей Мстиславский, отдавший безопасное место, где собирались строить школу, фирме, записанной на тещу, а школу переместивший в сейсмоопасный район, где после землетрясения погибли школьники.

И инициатор «закона подлецов», сломавшего судьбы сотен российских сирот, так и не дождавшихся иностранного усыновления, бывший сенатор Ольга Лизюкова (аналог Елены Мизулиной).

И бывший вице-премьер и глава «Роскосмоса», а до того глава патриотической партии «Почва» Демид Ерголин (аналог Дмитрия Рогозина), при котором «новенькие с виду ракеты оказывались ржавым мусором и взрывались уже на старте».

И услужливый судья Аркадий Кульмашонок (аналог Алексея Криворучко), отказавшийся освобождать из тюрьмы так и умершего там юриста Рубена Алиханова (аналог Василия Алексаняна) и превративший из разоблачителей коррупции в так и погибших за решеткой обвиняемых Малинина и Буренина (аналог Сергея Магницкого).

И бывший «кремлевский повар» Ерофей Ожогин (аналог Евгения Пригожина) вместе со своими головорезами из военной компании «Моцарт» (аналог «Вагнера»).

И бывший руководитель «Главнефти» Иван Запорожский (аналог Игоря Сечина), безжалостно «съедавший» малейших конкурентов вокруг.

Отдельный сюжет — участь «полночного фуфлогона», телеведущего Вадима Кенарева (аналог Владимира Соловьева). Не будем рассказывать, ЧТО с ним случилось в романе, но его персонажу уж точно не позавидуешь...

Но как же агенты «Министерства справедливости» находят тщательно прячущихся негодяев?

В этом им помогает глубоко законспирированный источник — и самая большая неожиданность ждет читателя тогда, когда ему откроется имя этого источника...

Дочитав книгу до конца, хочется только одного: чтобы все это когда-нибудь сбылось.

Сбылось же многое, казавшееся ранее чистой фантастикой?