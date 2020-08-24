Шпионские страсти

Политическая амосфера между Москвой и Веной, которую принято считать чуть ли не союзницей России на фоне настроенных все более прохладно членов Европейского союза, заметно сгустилась. Впервые за обозримые годы Альпийская республика объявила российского дипломата «персоной нон грата». Он должен покинуть Австрию до 1 сентября.

Как отмечает венская Kronen Zeitung, это шпионское дело власти считают особенно серьезным. Российский дипломат в течение многих лет занимался промышленным шпионажем в высокотехнологичной компании с помощью работающего там гражданина Австрии.

В конце концов, австриец, почувствовав, что зашел в своем «бизнесе» слишком далеко, не выдержал и рассказал своему боссу, что в компании воруют конфиденциальную информацию. Были расследование и суд. Австриец назвал российского дипломата своим заказчиком. Россиянин, сославшись на дипломатический иммунитет, отказался что-либо говорить.

В этом году у Австрии уже было три «шпионских» скандала с Россией. Немало для маленькой нейтральной страны.

Более двух недель в январе длилась кибератака на министерство иностранных дел Австрии, во время которой были «скачаны» его IT-системы. По оценке западных спецслужб, писала тогда Die Presse, сложность и профессиональное исполнение атаки указывают на то, что за ней стоит известная российская группировка, связанная с ГРУ. Руководитель управления по политике безопасности в вооруженных силах федерации генерал-майор Йоханн Франк предполагает, что хакеры хотят использовать Австрию в качестве лазейки. Через относительно маленькую страну ЕС они могли бы проникнуть в европейские IT-структуры.

В марте в Зальцбурге состоялся процесс по делу австрийского полковника в отставке, которому 71 год. Он был арестован после того, как более 20 лет шпионил в пользу российских спецслужб. Его арест в конце 2018 года привел к скандальной отмене запланированного визита в Москву министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Той самой, которая представляет правопопулистскую Австрийскую партию свободы и которая настолько симпатизировала Владимиру Путину, что пригласила его на свою свадьбу. Всего за три месяца до омрачившего дружбу случая исполнила с ним танец невесты.

Наконец, 4 июля в Австрии убили чеченского блогера Мамихана Умарова. Это не первый случай убийства или покушения на убийство чеченских мигрантов, проживающих в Австрии и Европе и критикующих режим Кадырова. Австрийцы обвинили его боевиков.

Давая ход новому делу о шпионаже, Вена явно намерена дать сигнал России: «Но не так же уж!»

В данном случае речь идет о промышленном или экономическом шпионаже, который стар, как мир, но не обязательно имеет прямое отношение к государственной безопасности. Чаще – к конкурентоспособности на рынке.

Но когда в деле участвует государственная разведка, то все же чаще это оборонка.

Задержанный на днях в Норвегии сотрудник российского посольства, покупал сведения у работника компании DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. Но, по данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

Впрочем, как показывает «допинговое дело» Желтикова, раскрытое в 2018 году французскими и швейцарскими спецслужбами, и спорт тоже. Если спорт входит в государственную систему.

В Европе технологиями и производством занимаются в основном не государства, а компании, чаще всего на территории нескольких государств. Но они работают на едином рынке с общими правовыми нормами, в обороне в большинстве своем полагаются на НАТО. На уровне компаний вместо экономического шпионажа сейчас чаще применяется конкурентная разведка. Она отличается тем, что не нарушает норм законодательства, прежде всего, уголовного. Иначе выйдет себе дороже. К промышленному шпионажу прибегают предприятия малого и среднего бизнеса, которые не обучены сложным правовым приемам.

Но нельзя сказать, что «условный Запад» монолитен и противостоит только шпионажу со стороны России и Китая.

Отношения США и Германии ухудшились осенью 2013 года после того, как беглый американский агент Эдвард Сноуден раскрыл информацию о прослушивании телефона канцлера Ангелы Меркель.

В последние три года правительство США заявило, что Израиль размещает устройства наблюдения близ Белого дома и других учреждений в Вашингтоне. Но администрация Трампа никогда не упрекала в этом Израиль. Правда, в 1986 году аналитик ВМС США Джонатан Поллард был признан виновным в шпионаже в пользу Израиля и приговорен к пожизненному сроку.