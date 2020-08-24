Не мучение, а жизнь

Обычно я пишу статьи про то, как сложно жить людям с инвалидностью в России. Но в этой статье я хочу написать о школе, которая сделала шаг вперед в образовании для особенных детей. Я сама в ней учусь — и очень этому рада.

Школа «Технологии обучения» — общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут учиться в ней и очно, и дистанционно. При поступлении в школу дети получают полный комплект техники для дистанционного обучения: компьютер, сканер, принтер, наушники и колонки. Школьникам с нарушениями опорно-двигательного аппарата дополнительно выдают специальное оборудование. Для каждого ребенка создают индивидуальный образовательный маршрут.

Наталья, мама ученика школы «Технологии обучения», рассказывает:

«В нашей школе пять учебных дней в неделю, в одни дни ребенок учится очно, в другие — дистанционно. Это зависит от его личной программы обучения. В очные дни за теми детьми, кому это необходимо, приезжает микроавтобус и отвозит их в школу вместе с родителями. В нашей школе полностью доступная среда: два лифта, везде есть подъемники и пандусы. Если дети самостоятельны, то они могут находиться в школе сами. Все классы делятся на небольшие группы по 4–5 человек. Это позволяет учителю уделить внимание каждому индивидуально. У нас в школе, как и во всех других, бывают праздники. Если ребенок не может присутствовать на них, он может выйти на связь по видеотрансляции. Учителя всегда идут навстречу в плане гибкой программы образования и помощи детям, но относятся к учебе детей строго и спуску не дают, тем самым давая возможность в будущем ребенку поступить в достойный вуз. Для особенных детей эта школа — уникальная возможность учиться без пропусков, уезжая на бесконечные лечения и реабилитации».

Фото: Школа «Технологии обучения»

Поскольку значительная часть обучения проходит дистанционно, школа осваивает виртуальные сервисы и лаборатории, московские городские ресурсы. Директор школы Ольга Асаянова говорит: «Все это позволяет вовлечь каждого в интересную и продуктивную индивидуальную и совместную учебную работу, обеспечить участие детей в школьных мероприятиях, городских и международных олимпиадах, конкурсах и фестивалях. Мы участвуем в городских проектах «Учебный день в музее», «Урок в Москве», так что теперь занятия проходят в лабораториях, кванториумах, технопарках, школьники работают над множеством междисциплинарных, метапредметных, исследовательских проектов. Все это — не только возможность получить новые знания, опыт и навыки, но и ресурс социальной адаптации и реабилитации».

О своих школьных днях мне рассказала ученица школы, Полина:

«Каждый учитель старается не только рассказать нужный материал, но и сделать его для нас интересным. Учителя никогда не оставляют нас одних в трудной ситуации, всегда стараются помочь. Если что-то не получается в плане учебы, то они всегда готовы уделить нам время и объяснить материал, дать возможность исправить оценку. Ты можешь поговорить с учителем как со своим другом. Оценивают нас строго, не делая скидки на наше состояние здоровья. Но это даже хорошо, потому что ты всегда знаешь, что если у тебя стоит хорошая оценка, то это только за знания, а не из-за того, что ты «бедный-несчастный». На переменах у нас все дети играют вместе, независимо — сидишь ли ты в коляске или бегаешь. В нашей школьной программе есть и дополнительные занятия. Дистанционных занятий огромное количество, но, к сожалению, можно выбрать только два. А еще я и моя сестра Ульяна, с которой мы учимся в одном классе, ходим на кружок танцев».

Фото: Школа «Технологии обучения»

А вот про кружок танцев, я думаю, стоит рассказать отдельно. Руководитель кружка Екатерина Сержантова говорит: «Я преподаю бальные танцы и ритмику уже более 20 лет. Когда мне предложили учить особенных детей танцам на колясках, я не представляла, чему их учить, а главное — как учить. Опыта работы с ограниченными в движении людьми у меня не было. Первым делом я стала смотреть видео по танцам на колясках. Сначала я долго плакала, у меня рвалась душа, но, пересмотрев десяток выступлений пар танцоров, я поняла, что танец для них — не мучение, а жизнь. Тогда я поняла, что проблема в том, что я постоянно подсознательно пытаюсь сравнить инвалидов со здоровыми танцорами. А этого делать нельзя. Они не лучше и не хуже — они просто другие. Я решилась пойти на встречу со своими будущими учениками, я поняла, что смогу смотреть на этих детей без жалости и без слез. Да, было сложно. В бальных танцах у меня существовала определенная программа, по которой я занималась со своими учениками. Тут же приходилось действовать наощупь. Мне приходилось придумывать и разрабатывать новые приемы обучения. К каждому ребенку нужен свой подход. Я стараюсь давать индивидуальные упражнения каждому. Моя основная цель заключается в том, чтобы ребенок почувствовал свободу движения и научился жить в танце. Я считаю, что любой человек может танцевать, даже если он в коляске. Главное — желание. Сейчас, когда я смотрю на улыбки своих учеников, я понимаю что мой труд не зря. Сейчас у меня есть идея сделать инклюзивный проект. Для этого нужно много сил и материальных средств. Но я уверена, что скоро у нас получится воплотить эту идею в жизнь».

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Танцевальный кружок — не единственное, чем школьники могут заниматься дополнительно. «У нас есть «Театральная студия i-Школы». На занятиях ученики вовлекаются в творческую деятельность (с помощью театральных технологий, арт-терапии и телесно-ориентированной терапии), получают опыт переживания, важный для личного и творческого развития, раскрепощения и естественного самовыражения, — рассказывает директор Ольга Асаянова. — В рамках другого проекта — «Шахматы в школе» — ребята участвуют в российских и международных шахматных турнирах и соревнованиях. Последние два года мы активно сотрудничаем с «Лабораторией путешествий», и уже появились первые путешественники. Ученики школы участвуют во многих творческих конкурсах и обнаруживают в себе талантливых танцоров, фотографов, операторов, аниматоров, музыкантов и художников».

Фото: Школа «Технологии обучения»

Всем школьникам приходится отвечать на вопрос «кем ты хочешь быть?». И в том числе отвечать на него самим себе. Человеку с ограниченными возможностями это труднее, чем другим. Школа старается помочь своим ученикам понять, к чему у них лежит душа, еще в начальных классах.

«В системе дополнительного образования мы готовим школьников к участию в конкурсах профессионального мастерства — даже для самых маленьких. Второй год ученики начальной школы принимают участие в конкурсе Kid Skills в номинациях «Прототипирование» и «Сити-фермерство», — говорит Ольга Асаянова.

— А старшим мы предлагаем попробовать себя в конкретных профессиях: они участвуют в городском проекте «Профессиональное обучение без границ» и получают специальность, учась в школе.

Наши ученики — ежегодные участники конкурсов «Абилимпикс», JuniorSkiills в различных профессиональных компетенциях: «Кулинарное дело», «Фотограф-репортер», «Робототехника» и других. Больше 80 процентов выпускников определяются с будущей профессией еще учась в школе».

Сейчас уже никого не удивишь понятием «инклюзия» — и, наверное, настанет день, когда в школы будут брать всех детей — независимо от их состояния здоровья. Но если мама приводит малыша в школу, где он не сможет учиться, потому что учителя не знают, как с ним работать, это не инклюзия и даже не образование. Такие школы, как «Технологии обучения», умеют работать с особыми детьми, но их мало — одной на большой город для всех не хватит. А о таком педагоге, как Екатерина Сержантова, большинство детей в инвалидных колясках могут только мечтать.

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Ольга Асаянова считает, что инклюзивные и специальные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья не исключают друг друга: «У них общая задача: дать возможность ребенку с особыми потребностями получить качественное образование. Но условия решения этой задачи разные, они зависят от индивидуальных особенностей детей. Для некоторых заболеваний необходимы специальные школы с особыми условиями обучения, нужна комплексная и системная помощь специалистов, реабилитационные процедуры, а это сложно организовать в условиях общеобразовательной школы. В инклюзивной практике надо правильно оценить актуальный уровень и индивидуальные потенциальные возможности ребенка, разработать критерии успешности его обучения, адаптировать учебные материалы — в этом педагогам общеобразовательных школ могут помочь и активно помогают специалисты коррекционных школ. Инклюзия и специальные коррекционные школы — не взаимоисключающие направления, они существуют в едином образовательном пространстве и взаимно полезны в обучении и сопровождении особого ребенка».

Инклюзия — это большой шаг, который, наверное, будет сделан в будущем. Но пока он не сделан, давайте начнем с малого и сделаем побольше таких школ, в которых детям нравится учиться и где с ними хотят заниматься.