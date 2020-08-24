Ликуйте, немцы, учитесь, шейхи

Схватку немцев с французами (хотя сколько в столичной «банде» французов?) специалисты назвали идеальным выбором для решающей встречи. Правда, как по мне, идеальным финал мог стать только со зрителями. И тогда даже главный бой, допустим, «Лейпцига» и «Лиона», которого так не хотели нейтральные болельщики, смотрелся бы аппетитно и весело. Потому что без публики спорт и футбол в частности превращаются в обычную физкультуру. А уж когда в этом молчаливом «шоу» участвуют миллионеры, то не покидает ощущение, уж простите, бессмысленности происходящего. И даже если крепко выпить и сделать крупную ставку на какую-нибудь команду (а я в течение оригинального карантинного розыгрыша попробовал и тот, и другой вспомогательный «допинг»), лигочемпионские эмоции не просыпаются.

Игроки «Баварии» празднуют победу. Фото: EPA

Но коронавирус обыграл в этом сезоне всех, а вручить кому-то ушастый кубок, не завершив турнир (как, например, легко провернула КХЛ, наградившая золотыми медалями ЦСКА), УЕФА не имела права. К тому же контракты с крутыми спонсорами требовали обязательного продолжения банкета. И вместо привычных весенних двухраундовых дуэлей под песнопения фанатов получился закрытый двухнедельный «Финал восьми» в безопасном Лиссабоне, где многие фавориты, попав в непривычные условия, оказались биты.

Собственно говоря, чемпион Италии «Ювентус» с Криштиану Роналду и чемпион Испании «Реал» с Модричем и Азаром не дотянули и до четвертьфинала, сойдя с дистанции еще в начале августа. Не пробились в великолепную четверку и два других тяжеловеса — «Атлетико» и «Манчестер Сити», которых и уложили на лопатки быстроногие и смелые «Лейпциг» и «Лион». Но, чтобы на равных зарубиться с «ПСЖ» и «Баварией», силенок у темных лошадок уже не осталось. Они дружно получили по 0:3 и отправились по домам.

Впрочем, притормозить мюнхенскую машину после ковидного перерыва не удалось никому.

10 побед, 42 точных выстрела. Подобной результативностью не в состоянии похвастаться и хоккейные дружины.

Фото: EPA

Особенно не повезло, как вы помните, «Барселоне». Вратарь сине-гранатовых Тер Штеген не выгребал 8 мячей из своих ворот даже в детстве. А Лео Месси так расстроился после самого болезненного поражения в своей карьере, что изъявил четкое желание покинуть «дырявый» каталонский край…

Покинуть «ПСЖ» не единожды порывался и бывший партнер Месси по «Барселоне» — бразилец Неймар, которого журнал Time включил в список 100 самых влиятельных людей в мире. Дело в том, что нафаршированный катарскими миллионами клуб, скупающий звезд и плюющий, как и «Мансити», на фэйр-плей, раз за разом пролетал мимо глобального еврокубкового поединка, а ежегодное золото французского первенства, где гранду просто не с кем бодаться, большой радости давно не приносит. И, уверен, не только Неймару.

Хотя в тяжелый «коронный» период подопечные Томаса Тухеля перестали быть ленивыми плюшевыми мишками на международной арене. Они и «Реал» на групповом этапе грохнули, и «Боруссию» с грозным норвежцем Холандом в мартовском раунде на выбывание одолели. Да и «Аталанту» богатенькие парижане, занимающие 7-е место в рейтинге УЕФА, похоронили в 1/4 финала с особым шиком. Уступая 0:1 на 89-й минуте, Неймар и компания не сдались и за 180 секунд мастерски перевернули ситуацию в свою пользу. Объясняя такую метаморфозу, Килиан Мбаппе, лучший молодой игрок ЧМ-2018, заявил:

«Мы с Неймаром больше не концентрируемся на личных целях. Нам нужна одна виктория на всех».

Неймар после поражения. Фото: EPA

К слову, за двух форвардов шейхи, если кто забыл, выложили порядка 400 миллионов евро.

Тем не менее у букмекеров явным фаворитом являлась «Бавария», где зажигает поляк Роберт Левандовски, которого с легкой руки Томаса Мюллера величают нынче Левангольским. Он наколотил 55 мячей в 46 встречах, обогнав и Роналду, и Месси.

Короче, все ждали голевого праздника во славу футбола. Однако теплым португальским вечером звезды обеих бригад выходили на пустой «Эштадиу ла Луш» с постными лицами. И первый тайм отнюдь не напоминал битву гигантов. «Бавария» владела инициативой и нагнетала, но отметилась лишь ударом Левандовски, пощекотавшего штангу ворот Кейлора Наваса. «ПСЖ», отсидевшись в окопах, был обязан менять нули на табло дважды. Но Мануэль Нойер спас команду после выстрела с убойной позиции Неймара, а Мбаппе чуть позже пробил с трех метров прямо в руки одного из лучших голкиперов планеты.

После чего коуч французов, сломавший во время тренировки ногу, от расстройства едва не свалился со своего специального трона-холодильника, на котором он восседал весь матч.

Томас Тухель, тренер «ПСЖ», не холодильнике. Фото: EPA

Под занавес тайма едва не сыграла моя ставка на то, что будет пенальти. И если бы матч судил Василий Казарцев, то «Бавария» наверняка исполнила бы одиннадцатиметровый. А вот арбитр из Италии Даниэле Орсато не моргнул глазом, когда во французской штрафной упал хавбек немцев. Служитель Фемиды не указал на точку и в тайме номер два. Хотя, на мой взгляд, Киммих во владениях Нойера неласково погладил в борьбе ногу Мбаппе.

Счет же к тому моменту уже был 1:0 в пользу «красных», вырвавшихся вперед на исходе часа. По иронии судьбы огорчил шейхов… воспитанник «ПСЖ» Кингсли Коман, удачно кивнувший головой после навеса вездесущего Киммиха. Буквально в следующей атаке немцы, выражаясь языком Георгия Черданцева, могли закончить вообще все, но капитан парижан Тьяго Силва, которого динамовский доктор Юрий Васильков вылечил в 2005-м году от туберкулеза, вынес «пятнистого» с ленточки.

Казалось, «ПСЖ» должен встряхнуться и пойти на штурм. Однако Неймар и его аргентинские оруженосцы сподобились лишь на парочку опасных вылазок, не продемонстрировав в целом ничего сверхъестественного. Да и чертяга Нойер был красив и непробиваем. Как и вся монолитная «Бавария»

Фанаты «ПСЖ» после проигрыша устроили погромы на Родине. Фото: EPA

…«Пижоны лежат, а великие торжествуют» – восклицал покойный Владимир Маслаченко после финала-1999, когда «Манчестер Юнайтед» за одну минуту поверг в шок Маттеуса и компанию. У «Баварии»-2020, которую возглавляет Ханс-Дитер Флик, нет ни грамма пижонства. И ни капли сомнения в собственных силах. И потому обладающие поистине звериной хваткой мюнхенцы в шестой раз приватизировали почетный трофей, одержав победы во всех 11 матчах розыгрыша (вечный рекорд). А Роберт Левандовски, хоть и не отличился в воскресенье, все равно превратился в первого в истории футболиста, ставшего лучшим бомбардиром трех турниров (первенства и Кубка Германии и Лиги чемпионов).

И как же жаль, что France Football решил в этом году не вручать «Золотой мяч»…