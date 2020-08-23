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Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, политик прибыл на лечение в Германию
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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
Обменное
Есть вещество у нас такое — невидимое, как среда. Мы, всю планету беспокоя, его развозим кто куда
Дмитрий Быковобозреватель
Навальный вылетел из Омска,
Хоть погружен в глубокий сон.
Теперь мы, видимо, прорвемся.
Он будет, видимо, спасен.
Врачи ни в чем не виноваты.
Достойны наши Гиппократы
Лишь благодарственной слезы —
По мненью большей части ваты
И даже части демшизы.
Я к этим срачам равнодушен,
И раз врачи сказали так:
«Обмен веществ его нарушен» —
Давайте примем этот факт.
С ним обменялся веществами
Сосед, принесший вещество.
Такое может быть и с нами.
Со мной вот было, и чего?
Есть вещество у нас такое
Невидимое, как среда.
Мы, всю планету беспокоя,
Его развозим кто куда.
Мы им неслыханно богаты,
Оно нам заменяет стиль,
Его развозим мы и в Штаты,
И в край, где Солсберецкий шпиль.
И в Беларусь, и в Украину
Везем мы это вещество,
И без него я кони двину
Куда быстрей, чем от него.
Оно повсюду в мире брезжит,
Ползя гангреной по ноге.
Оно и Трамп, оно и Брекзит,
И АУЕ*, и АдГ**.
Им Орбан щедро унавожен,
Ле Пен (безвластная пока),
Его развозят и Пригожин,
И ВЧК, и ЧВК.
Иной заморский агитатор
Не устыдится громких фраз
Его, мол, главный генератор
В Кремле находится у вас!
Другие авторы считают,
Несокрушимы и чисты,
Что Кремль собой как раз питают
Его глубинные пласты,
Его источник не в Володе,
А в кирпичах его стены;
Круговорот его в природе
И есть история страны.
(Иной читатель спросит строго:
«Ты намекаешь на говно?»
О нет. Говна сегодня много,
Но это вовсе не оно.
Говно невинно, чисто, просто
В своем зловонии пустом.
В нем видно даже благородство
В сравненье с этим веществом.
В нем страх, и прах, и страсть, и порно,
И злость, и месть, и грязь, и Чудь, —
Говно в нем тоже есть, бесспорно,
Но лишь для запаха, чуть-чуть.)
Любой способен занедужить,
Вдохнув хоть раз миазмы те.
Его не могут обнаружить
Ни ЦРУ, ни «Шарите»,
Его ничем не уврачуют
Все ваши капли и драже, —
Но все его мгновенно чуют.
Лишь мы принюхались уже.
Нам нет спасения, о Боже.
Надежда теплится едва,
Что и Навальный выдал тоже
В ответ немного вещества —
При положении нормальном
Обмен бы выгоден весьма,
Но сколько там в одном Навальном
Напора, храбрости, ума?
Он эти свойства щедро тратит
Среди вранья и вероломств,
На Омск — и то уже не хватит.
И что бы смог отдельный Омск
Среди разнузданных хабалок,
Рулящих медиа в Москве?
Прибавь сюда еще Хабаровск —
Все растворится в веществе.
И сам же в этом веществе я.
Я влился в это вещество.
Оно со мною чуть острее
И крепче.
Только и всего.
*Арестантский устав един (признано экстремистским)
**Альтернатива для Германии (не признана экстремистской)
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