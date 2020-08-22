Сторонники Александра Лукашенко на площади Церемониалов Брестской крепости. Фото: Анна Иванова / ТАСС

Последние несколько дней в промежутках между цепями солидарности и вечерними митингами на площади Независимости белорусы пытаются ответить на вопрос, действительно ли Россия прислала пропагандистский десант в Минск.

Ситуация сложилась странная: местные пропагандисты это отрицали, а сам Лукашенко — подтверждал.

Все началось с того, что режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская не смогла попасть на работу 19 августа — ее не пустили в здание. Она рассказала журналистам tut.by, что на белорусское телевидение привезли группу российских пропагандистов, которые будут работать вместо неблагонадежных местных. Больше никто эту информацию не подтверждал. Официально или неофициально — говорили, что никаких иностранных специалистов в Белтелерадиокомпании нет. Правда, Лукашенко через два дня заявил: есть.

21 августа он посетил агрокомбинат «Дзержинский». Как всегда, оторвавшись от бумажки, начал говорить о наболевшем. Вспомнил телевизионщиков, которые «выскочили на улицы и начали митинговать». Пригрозил, что незаменимых нет и на освободившиеся места уже пришли другие: «Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2–3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2–3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем».

Александр Лукашенко во время встречи с сотрудниками агрокомбината «Дзержинский». Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС

Тут же, специально для работников агрокомбината, пояснил, что платить из бюджета российским пропагандистам не будет: «Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей?» То есть некие «друзья из России» будут платить им из своего кармана, мимо кассы. (Впрочем, пропаганда в основном так и работает). Вопрос — кому именно.

Последние два дня журналисты — и белорусские, и российские — пытались выяснить, есть ли российские телевизионщики в Минске — и кто именно. Пока установить личности не удалось никому. Но само присутствие российских специалистов очевидно, причем разных профессий, и вовсе не телевизионщиков.

Об этом свидетельствуют три пусть косвенных, но достаточно убедительных признака.

Во-первых, 21 августа министерство информации Беларуси заблокировало доступ на территории страны к нескольким десяткам сайтов. Если раньше доступ был официально запрещен только к самому популярному независимому сайту «Хартия’97», то теперь под запрет попали белорусская служба «Радио Свобода», Еврорадио, сайт телеканала «Белсат», правозащитного центра «Вясна», областные независимые интернет-медиа, предвыборные сайты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сайты нескольких партий и даже спортивная интернет-газета «Трибуна». Кроме того, теперь заблокирован доступ более чем к двадцати прокси-сервисам, которыми пользовались белорусы во время отключения интернета во всей стране 9–11 августа.

И это — в тот самый период, когда белорусы постоянно ждут новостей и боятся что-то пропустить. Они будут лезть в интернет за информацией через любые дебри. Значит, взамен заблокированных сайтов должны появиться новые, с будто бы независимой информацией, и задача их — заполнить собой обтянутое колючей проволокой медиапространство Беларуси. Скорее всего, для того и позвали сюда российских специалистов — журналистов, пиарщиков, политтехнологов.

Во-вторых, на лукашенковских митингах, которые организуют по принципу «кто не пойдет, того с работы уволим», появился мерч, над которым второй день хохочет вся страна. Толстовки и футболки с красно-зеленым флагом и хэштегом #ябатька. Да, трудно перестать смеяться. Но если хоть на секунду всерьез подумать, что это за фигня такая, становится понятно: это самый что ни на есть российский продукт.

Белорусы никогда в жизни не называли Лукашенко «батькой». Много лет он был в Беларуси просто Лукой, а в последние несколько месяцев — Сашей три процента.

Батькой его почему-то называли только в России. Белорусская писательница Татьяна Замировская объяснила феномен так: «Это какая-то трансметонимия, когда публичному человеку приписывается метафорический статус в сознании группы людей, к которой сам говорящий не принадлежит. Наверное, для этого есть специальный термин: когда ты называешь чужого и далекого человека словом, которым, как тебе кажется, его называют домашние, только вот домашние его так не называют. Но если у тебя к этим домашним снисходительно-колонизирующее отношение, то почему бы и нет».

И появление «ябатьки» в качестве хэштега — это провал. Даже дитя поймет, что это дяди и тети из России придумали.

Сторонники Александра Лукашенко на площади Церемониалов Брестской крепости. Фото: Анна Иванова / ТАСС

В-третьих, возросшая за последнюю неделю популярность в Беларуси некоторых интернет-сайтов, на которые белорусы сроду не заходили. К примеру, по данным Liveinternet, последние семь дней в двадцатку самых популярных сайтов, читаемых белорусами, неожиданно вошли «Южный Федеральный — газета Южного федерального округа», ukraina.ru и Росбалт.

Ни то, ни другое, ни третье в Беларуси не читали никогда.

А в последнюю неделю, согласно статистике Liveinternet, 47 процентов уникальных посетителей «Южного Федерального» — из Беларуси, ukraina.ru и Росбалт — 48 и 24 процента соответственно. И вряд ли читатели этих сайтов — московские телевизионщики. Дээнэровский сайт ukraina.ru наводит на мысли о донецких шахтерах.

В пятницу Александр Лукашенко угрожал бастующим шахтерам «Белкалия», что заменит их украинскими, среди которых полно безработных. Глава профсоюза горняков Украины Михайло Волынец в тот же день заявил, что украинских штрейкбрехеров в белорусских шахтах не будет. Но кто мешает приехать в Беларусь донецким шахтерам, читающим сайт ukraina.ru? Что до «Южного федерального», то всякое в жизни, конечно, бывает, но первое, что напрашивается, — это предположение: российские специалисты из этого округа вполне могут быть прикомандированы уже и к охране Лукашенко.

И понятно, почему никак не удается вычислить приехавших на белорусское телевидение москвичей. Возможно, их действительно не существует, а Александр Лукашенко просто пугает местных, чтобы не бастовали. Но признаки, которые я перечислила, пусть и косвенные, но достаточно красноречивые, чтобы утверждать: российские специалисты разных сфер и интересов в Беларуси есть. Впрочем, кое-что общее у них есть. Это общая для них кличка, которую они сами сдуру запустили в пространство: «ябатьки». Лучше и не придумаешь.