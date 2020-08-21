Собачьи висяки

За последний год было много законодательных инициатив о защите животных и шума в СМИ вокруг них. Закон об ответственном содержании животных даже был частью пиар-компании поправок в Конституцию. А еще депутаты Госдумы приняли браконьерский закон, легализующий вольерную охоту, и вот-вот приступят к рассмотрению закона, разрешающего охоту петлей. Во всех цивилизованных странах такие способы охоты считаются браконьерством и караются законом. А законы о защите животных и ответственном содержании работают в реальной жизни. В России это выглядит по-другому, несмотря на принятые поправки к Конституции.

Двадцать пятого июля в деревне Сигово в Псковской области домашнюю собаку Галины Паскевич по кличке Пиф убил проходивший мимо участка сосед. Ударом заточки в открытую пасть собаки.

Свидетельства очевидца Галина,

хозяйка Пифа:

— Я услышала лай своих собак. Вышла на крыльцо дома. Увидела проходящего мимо моего забора Терещенкова Сергея Викторовича, которого в деревне прозвали Поплавком, он рыбак и алкоголик. Я поздоровалась с ним. Поплавок позвал мою собаку: «Пиф иди сюда!» Пиф его знал и доверял ему, побежал к забору, ничего не подозревая. Я думала, что Поплавок хочет его угостить, и попросила ничего собаке не давать. На что он ответил: «Надо, Галя!» И ударил заточкой в открытую пасть моей собаки.

Заточка перебила Пифу артерию. Двадцать пять минут собака билась в агонии. Пиф умер от потери крови, остановилось сердце. Это подтвердил ветеринар, позднее проводивший освидетельствование. На крики Галины прибежали соседи, они рассказали, что Терещенков ходил по деревне и хвастался, что зарезал собаку и так будет с каждым.

Приехавшая полиция его задержала. Он объяснил свой поступок тем, что испытывал ненависть к Галине и ее собакам, а Пифа убил, так как считает, что он загрыз его кошку. На основании этого объяснения участковый уполномоченный МО МВД РФ «Невельский» Семеньков Алексей Александрович отказал в возбуждении уголовного дела. Так как не обнаружил состава преступления по статье 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в целях причинения животному боли или страданий) и также не обнаружил хулиганских действий, предусмотренных 213-й статьей УК.

То есть убийство было совершено из чувства мести Галине Паскевич, а не из желания причинить страдания животному, поэтому жестоким обращением оно не является.

В частном разговоре с Галиной участковый Семеньков А.А. дал более правдоподобное объяснение: «В возбуждении или отказе от возбуждения следователи консультируются с местной прокуратурой. Если прокуратура говорит возбуждать дело, то возбуждаем, а если говорит не возбуждать, то отказываем».

Шестого августа Галина обратилась с жалобой в ту самую Невельскую межрайонную прокуратуру. Жалобу вернули, рассмотрение заняло меньше суток, состава преступления не обнаружено, никакого жестокого обращения не было. Заместитель прокурора Вера Витальевна Журавлева известна зоозащитникам Псковской области своим циничным и жестоким отношением к животным. Она регулярно отказывает в проверках по жалобам на жестокое обращения с животными,

а отстрел бездомных собак в области считает «гигиеническим актом».

«Новая газета» направила запрос в МО МВД РФ «Невельский» и Невельскую межрайонную прокуратуру, чтобы разъяснить основания отказа в возбуждении уголовного дела. А также обратилась в Псковскую областную прокуратуру с просьбой проверить правомерность действий участкового Семенькова А.А. и заместителя прокурора Журавлевой В.В. На момент публикации текста ответов на запросы мы не получили.