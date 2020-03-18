Ну выбросил из окна, ну и что?

Веста. Фото из соцсетей

9 мая 2019 года выдалось теплым, и у многих жителей Колпино были открыты окна. Около шести вечера жительница дома на проспекте Ленина заметила, что ее собака подбежала к окну, поставила передние лапы на подоконник и жалобно заскулила. Женщина подошла к окну и увидела, как в квартире на четвертом этаже дома напротив мужчина кого-то избивает ногами. Затем он наклонился, выпрямился, держа за передние лапы собаку, и… выбросил ее в окно.

Когда свидетельница происшествия выскочила на улицу, там уже собралась приличная группа людей, в том числе и детей.

Собака скулила и пыталась встать, но, как подтвердил позже ветеринар, у нее был перелом таза и задней лапы.

Вызванные полицейские отправились в квартиру 13 дома 67 по проспекту Ленина, где и обнаружили пьяного Николая Дутчака. Подозреваемого в жестоком обращении с животным (ст. 245 УК РФ) доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что Дутчак уже находится под подпиской о невыезде и подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений человеку (ст. 111 УК РФ). Через день подписка будет заменена на арест.

Собаку отвезли в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали несколько переломов, сильных ушибов, крайнюю степень истощения и сильнейшую психологическую травму. Повреждения были нанесены не только в день происшествия, но и ранее. Пятимесячного щенка регулярно избивали, практически не кормили и не выгуливали.

«Об этой собаке я узнала из интернета, — рассказала в суде нынешняя хозяйка Весты (так она назвала собаку) Инна Зенина. — «Подари дом» объявил акцию по сбору денег на операцию и реабилитацию. Требовалось более 80 тысяч рублей. Неравнодушных людей оказалось много, и деньги удалось собрать довольно быстро. Но я понимала, что после операции лучшей реабилитацией ей будет новый дом и хорошее обращение. У меня уже было две собаки, но пройти мимо я не могла и решила забрать ее себе».

По словам Зениной, Веста первое время вела себя не как собака, а как крайне запуганный зверек, который всего боялся.

При виде любого мужчины она прижималась к земле и начинала жалобно скулить.

Пить пыталась из унитаза, из чего Зенина сделала вывод, что ее держали запертой в туалете. Даже по квартире ходила, прижимаясь к стенкам, и начинала дрожать при звуке громкого голоса.

«Когда я представляю, сколько же всего за пять месяцев жизни пришлось пережить этой бедняжке, у меня сердце сжимается, — рассказала «Новой в Петербурге» Инна Зенина. — Собаку пытались утопить, но пасынок Дутчака ее спас и привел домой. А потом перестал заботиться: может, отчима боялся и не мог ему перечить, когда тот над Вестой измывался. Удивительно, у этого изверга была и своя собака, породы хаски. О ней он как раз заботился, а Весту в окно выкинул. Потому что она беспородная?»

Как уже упоминалось, Дутчак обвинялся не только в издевательстве над собакой, но и в нанесении тяжких телесных повреждений человеку. Как следует из материалов дела, потерпевший Ш. был избит Дутчаком 22 сентября 2018 года. Ранее они вместе частенько выпивали, а потом подсудимый обвинил Ш. в том, что тот украл пенсию у его матери и избил приятеля до полусмерти. В больнице, куда Ш. доставили после избиения, диагностировали несколько переломов, рваные раны лица и сотрясение головного мозга. Вскоре Ш. умер от пневмонии, осложненной туберкулезом. Именно поэтому следствие велось довольно долго: почти год.

«Ш. у моей матери пенсию украл, вот я его и наказал, — заявил Дутчак в суде (кстати, факт хищения пенсии потерпевшим у матери подсудимого следствием установлен не был). — Мне жаль, что так получилось.

А по поводу собаки могу сказать, что она постоянно воровала еду, гадила в квартире и вообще мешала. Вот я ее и выкинул. А что такого? Все так делают».

Дутчак по обоим эпизодам вину признал полностью и не отказывался от показаний, что стало поводом для смягчения наказания. Часть 2-ю статьи 245 УК РФ (предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы) судья Колпинского районного суда Ирина Браславская заменила на 1-ю часть той же статьи (до трех лет лишения свободы).

Состояние алкогольного опьянения во время совершения преступлений судом было признано отягчающим обстоятельством. Учитывая общественную опасность преступлений, суд посчитал, что условного наказания Дутчак не заслуживает и наказание должен отбывать в колонии общего режима.

В настоящее время Веста почти оправилась от психологической травмы. Теперь это жизнерадостная собака, которая верит людям.