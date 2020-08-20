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Алексей Навальный отравлен и находится в коме

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№ 89 от 19 августа 2020

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Кому выгодно отравление Навального?

Подкаст «Что Нового?» с комментарием Дмитрия Муратова

Политика656

Надежда ЮроваАрнольд Хачатуров«Новая газета»

656
 


Сегодня рано утром самолёт Москва-Томск с Алексеем Навальным на борту совершил экстренную посадку в Омске. Политику стало плохо, его госпитализировали с предварительным диагнозом токсическое отравление. Сейчас он в коме, подключен к аппарату ИВЛ, врачи борются за его жизнь. Юристы ФБК обратились в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело об убийстве.

Кому могло понадобиться отравление Навального и какие параллели можно провести с покушением на Анну Политковскую, рассказывают корреспондент «Новой газеты» Татьяна Васильчук и главный редактор Дмитрий Муратов.

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При участии Дениса Никулина

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Теги:
спецслужбы, реакция, отравление, навальный

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