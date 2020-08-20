Кому выгодно отравление Навального?

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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Политика656
Надежда ЮроваАрнольд Хачатуров«Новая газета»
656
Сегодня рано утром самолёт Москва-Томск с Алексеем Навальным на борту совершил экстренную посадку в Омске. Политику стало плохо, его госпитализировали с предварительным диагнозом токсическое отравление. Сейчас он в коме, подключен к аппарату ИВЛ, врачи борются за его жизнь. Юристы ФБК обратились в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело об убийстве.
Кому могло понадобиться отравление Навального и какие параллели можно провести с покушением на Анну Политковскую, рассказывают корреспондент «Новой газеты» Татьяна Васильчук и главный редактор Дмитрий Муратов.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:спецслужбы, реакция, отравление, навальный
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