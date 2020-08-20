Кому выгодно отравление Навального?



Сегодня рано утром самолёт Москва-Томск с Алексеем Навальным на борту совершил экстренную посадку в Омске. Политику стало плохо, его госпитализировали с предварительным диагнозом токсическое отравление. Сейчас он в коме, подключен к аппарату ИВЛ, врачи борются за его жизнь. Юристы ФБК обратились в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело об убийстве.

Кому могло понадобиться отравление Навального и какие параллели можно провести с покушением на Анну Политковскую, рассказывают корреспондент «Новой газеты» Татьяна Васильчук и главный редактор Дмитрий Муратов.

При участии Дениса Никулина