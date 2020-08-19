Сядет ли Лукашенко?

Важный вопрос в связи с белорусскими протестами из-за фальсификаций на президентских выборах — дальнейшая судьба Александра Лукашенко, в случае если вышедшие на улицу несогласные граждане все-таки одержат победу в этом противостоянии. Сам Лукашенко заявил 14 августа, что «живой и не за границей», однако вариант его бегства лишь один из дальнейших путей развития ситуации. Другой альтернативой является уголовное преследование действующего пока что белорусского президента, и такое будущее не выглядит сверхфантастичным на территории постсоветского пространства — бывших глав этих государств периодически судят и даже сажают в тюрьму. «Новая» оценила, в какой компании может оказаться Лукашенко, если ситуация для него добром не закончится.