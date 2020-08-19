Сядет ли Лукашенко?

Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели6 материалов
- «Она утонула» 20 лет назад. Трагедия АПЛ «Курск»18 материалов
- Тотальное бесправие: кто такие «опущенные»?3 материала
Свежий выпуск
№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Политика175
«Новая газета»редакция
175
Важный вопрос в связи с белорусскими протестами из-за фальсификаций на президентских выборах — дальнейшая судьба Александра Лукашенко, в случае если вышедшие на улицу несогласные граждане все-таки одержат победу в этом противостоянии. Сам Лукашенко заявил 14 августа, что «живой и не за границей», однако вариант его бегства лишь один из дальнейших путей развития ситуации. Другой альтернативой является уголовное преследование действующего пока что белорусского президента, и такое будущее не выглядит сверхфантастичным на территории постсоветского пространства — бывших глав этих государств периодически судят и даже сажают в тюрьму. «Новая» оценила, в какой компании может оказаться Лукашенко, если ситуация для него добром не закончится.
Почему это важно
Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником