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№ 89 от 19 августа 2020

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Сядет ли Лукашенко?

Как судят президентов на постсоветском пространстве. Видеоэксплейнер

Политика175

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Важный вопрос в связи с белорусскими протестами из-за фальсификаций на президентских выборах — дальнейшая судьба Александра Лукашенко, в случае если вышедшие на улицу несогласные граждане все-таки одержат победу в этом противостоянии. Сам Лукашенко заявил 14 августа, что «живой и не за границей», однако вариант его бегства лишь один из дальнейших путей развития ситуации. Другой альтернативой является уголовное преследование действующего пока что белорусского президента, и такое будущее не выглядит сверхфантастичным на территории постсоветского пространства — бывших глав этих государств периодически судят и даже сажают в тюрьму. «Новая» оценила, в какой компании может оказаться Лукашенко, если ситуация для него добром не закончится.

Вячеслав Половинко, Серафима Свердлова, Влад Докшин, Александр Лавренов / «Новая»

 

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Теги:
уголовное преследование, беларусь, пост-ссср, лукашенко

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