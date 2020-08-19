Что скрывает ржавчина

Текст Араба Шамсадова о том, к каким результатам привели Норильск и комбинат 25 лет руководства команды Владимира Потанина, по факту получился самым масштабным и развернутым откликом на спецвыпуск «Новой газеты» «Ржавчина», но не единственным. Мы прочитали социальные сети и письма наших соучастников. Считаем важным с ними согласиться — и опубликовать хотя бы часть.

комментарий араба шамсадова Что дали Норильску и что забрали у него 25 лет правления Потанина

Катерина Гордеева журналист

— В «Новой газете» вышел эпический текст журналистки Лены Костюченко и фотографа Юрия Козырева про аварию на ТЭЦ-3 «Норникеля», которая случилась 29 мая: пролив больше 20 тыс. тонн дизтоплива, которое, оказавшись в речках и озерах, нанесло природе колоссальный ущерб.

Расследование Костюченко — самое крутое из тех, что я видела и читала на эту тему. Оно — фолкнеровского масштаба, построено на людях, их словами написано. Здесь есть абсолютные герои вроде Васи Рябинина, благодаря которому мир узнал об аварии и гигантском выбросе, есть борцы и трусы, подлецы и обычные молчуны, на страхе которых все держится.

Громадная журналистская работа.

Пара цитат:

«Про аварию мало кто говорит, стараются вообще не говорить лишний раз. Все понимают, что это всего лишь вершина айсберга. Эта емкость, она в принципе олицетворяет весь Комбинат, все вот так вот гнилое, ржавое».

«Что сейчас происходит? Приходит Потанин и говорит: “Сколько вам нужно? Надо 10 миллиардов — я дам 10. Надо туда рыбок — я туда выпущу рыбок”.

Но, чувак, твои деньги не нужны, твои рыбки не нужны. Ты сам придумываешь, как восстановить эту систему. Ты засрал от Пясино до Карского — восстанови. И что он будет делать? Он уже не будет тратить свои деньги, чтобы выкинуть туда этих рыбок. Потому что они там просто сдохнут! Биоразнообразие не увеличится. Нужно сначала приостановить сбросы, каким-то образом очистить или дождаться, пока это очистится. А потом уже рыбок разводить. А сейчас с барского плеча десять лярдов, нате, чего хотите с ними, то и делайте. А я дальше буду срать».

Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива на ТЭЦ-3 в 148 млрд руб. Это беспрецедентный штраф для России.

Любовь Чульжанова Кемеровская область, соучастник «Новой газеты»

— Вы делаете невозможное — поднимаете такие страшные темы, как убийство «Норникелем» всего живого в Арктике, которая нуждается в бережном отношении! Огромное вам спасибо и всей вашей команде. Не оставляйте эту тему и тему бесчеловечной наживы Потанина, который получил «Норникель» бесплатно на залоговом аукционе.

Я так хочу, чтобы Вы отправили журналистов еще в одну горячую точку — в город Мыски Кемеровской области, где беспредельничает новый угольный разрез «Кузнецкий Южный». Люди встали на пути тяжелой техники и начали голодовку. Вот до чего довели жителей поселка Черемза. Шорцы в свое время не смогли защитить свой поселок Казас, и его уничтожили, надо поддержать черемзинских жителей. Очень надеюсь на вашу поддержку.

Марина Минина доцент АНХиГС, вице-президент Арктической академии наук, соучастник «Новой газеты»

— Не устаю гордиться тем, что являюсь Вашим соучастником!

Особенно для меня важно читать этот репортаж об Арктике, служению которой отдано 16 лет жизни, а до этого 16 лет детства прожито в Якутии.

Про бесчинства «Норникеля» знаю не понаслышке, но, чтобы доходило до откровенных преступлений, в общественном дискурсе этого не помню. Сейчас последствия вопиющей экологической катастрофы благодаря Вашим корреспондентам становятся достоянием общественности.

Александр Бухряков

соучастник «Новой газеты»

— Что же, поздравляю с победой, я на вашей стороне Природа — это единственное сейчас, что нам осталось и что мы должны передать потомкам. Ставка на олигархов, как видно, не оправдала себя. Эти новые хозяева жизни не слишком-то горят вкладывать деньги в новые производства в нашей стране, продвигать новые технологии на основе ресурсосбережения и природопользования, предпочитая оставаться на рельсах ресурсодобывающей экономики, тем самым загоняя нас в дремучее Средневековье. Успехов вам и удачи в вашем непростом деле!

Оксана Макушева



— Потрясающий лонгрид, читается как детектив — на одном дыхании! Елена, вы смелый человек и талантливый журналист, спасибо Вам и Юрию за правду и мужество! Спасибо «Новой» за защиту природы и людей Севера. Спасибо всем, кто не испугался и помог — словом или делом.

Владимир Таран



— Норильск — это современная трагедия, а видя данные фото, становится понятно, почему так называемый владелец «Норникеля» Потанин самый богатый человек России! Выкачивают ресурсы и выводят деньги — вот итог потребления и растаскивания нашей страны!