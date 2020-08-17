Лукашенко хочет втянуть Россию. А нам это нужно?

Публичные истерики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в последние дни впечатляют и пугают. Высказываемый (скорее, выкрикиваемый) конспирологический бред уже не умещается в ставшие привычными рамки традиционной лжи — его зашкаливает. У многих это провоцирует иллюзию, что узурпатор в отчаянии и, мягко говоря, не в себе. Однако многолетний опыт наблюдения за данным политическим субъектом убеждает — вестись на припадки опытного демагога, манипулятора и лицедея не стоит.

Он, конечно, обескуражен, он глубоко оскорблен неблагодарными «людишками» и здорово перетрусил, но, как говорится, «мыла не ест». Все в его истериках (по форме) вполне хладнокровно (по сути) работает на главную задачу — внутренний политический конфликт, спровоцированный вопиющим избирательным надругательством над гражданами страны и последующими жестокими карательными действиями против многих тысяч протестующих,

вовлечь Москву и лично Путина.

Для этого надо доказать,

что есть военная угроза Беларуси извне ,

, что в стране развивается «цветная революция» по известным сценарным клише, сопровождающаяся внешним вмешательством.

Субъектность белорусских граждан, возмущенных попранием их достоинства, как обычно в подобных случаях, полностью игнорируется, все переводится исключительно в категорию манипуляции извне. При этом первоначальные намеки на российских «кукловодов» (особенно после освобождения вагнеровцев) быстро исчезли и полностью превратились в традиционные происки Запада.

По расчетам Лукашенко, и то и другое очень чувствительно как для Путина, его спецслужб и генералов, так и для его политико-пропагандистских подпевал.

А потому, по этим же расчетам, может и должно спровоцировать их на активные действия, включая вооруженные.

Но просто пугалками ограничиться нельзя, к тому же известна любовь Кремля к так называемым «правовым» аргументам. А потому в высказываниях Лукашенко, наряду с «наращиванием вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, где проводятся военные учения НАТО», с «танками, самолетами на взлете в 15 минутах от наших границ», наряду со странами Балтии, Польшей и «родной Украиной», якобы «приказывающими нам провести новые выборы», идут прямые ссылки на Союзный договор между Россией и Белоруссией от 8 декабря 1999 года и Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (с поправками от 10 декабря 2010 года). Мол, Россия по этим договорам якобы должна оказать помощь Беларуси — ведь обе страны члены-подписанты этих документов.

Неплохо для начала вспомнить, что в этих документах содержится, на что пытается сослаться Лукашенко.

В Союзном договоре есть лишь общие и ни к чему особо не обязывающие формулировки типа «обеспечение мирного и демократического развития братских народов». Или «проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны». Или «обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью». (Все это в статье 2.) Конечно, при большом обоюдном желании и опыте лжи и фальсификаций можно представить провал диктатора на выборах нарушением «мирного и демократического развития» со стороны тех, кому диктатура не нравится.

Но где же «агрессивные действия» извне?

Оппозиция собрала самую массовую акцию в новейшей истории Беларуси. От 100 до 200 тысяч человек пришли к минской стеле в воскресенье, 16 августа. Фото: Евгений Малолетка

Слова об агрессии зато есть в Договоре о коллективной безопасности, подписанном странами — членами ОДКБ, включая Россию и Беларусь. Там четко говорится следующее, цитируем статью 4.

документ Статья 4 Договора о коллективной безопасности

«Если одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства — участники настоящего Договора. В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

Очень похоже на 5-ю статью Североатлантического договора, но, как и в той, ключевым словом является «агрессия».

Внутренние волнения оскорбленных граждан под эту статью явно не подходят.



Есть и еще одна зацепка в Договоре. Это статья 2, в которой говорится, что «участники не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства-участника». С этим все предельно понятно — это статья «АнтиНАТО». Если у члена ОДКБ, включая Беларусь, появятся поползновения опасно сближаться с НАТО, то ему не поздоровится. Но в случае с антилукашенковским движением в Беларуси (в отличие от Грузии и Украины, уже поплатившихся за такие сближения) так вопрос никто из протестующих не ставит — там вопрос вообще не о геополитической ориентации.

Лукашенко блефует. Москва про конкретные «угрозы извне» пока молчит.

Хотя самопровозглашенный президент Беларуси, видимо, знает историю — хотя бы в той части, которая ему полезна. В частности, о том, что в подготовке СССР/Россией вооруженных акций (вне и внутри страны) фактор внешней угрозы играл важную обосновывающую и мотивирующую роль. Чехословакии в 1968 году якобы угрожала «интервенция НАТО», в Чечне надо было бороться с «международным терроризмом», Украина в 2013‒2014 стала «ареной геополитического противостояния» России с НАТО и США. Видимо, на эту традицию и расчет минского диктатора.

Десятки тысяч белорусов в правительственном квартале Минска. Фото: Еврорадио

Но нужен ли Лукашенко Кремлю любой ценой? Конечно, у российской власти есть серьезные военно-стратегические интересы в Беларуси. Об этом в «Новой» писалось неоднократно и подробно. Возможный дрейф Беларуси в сторону НАТО и даже ЕС воспринимается в Кремле как угроза национальной безопасности. Беларусь и российские военные объекты на ее территории (в частности, в Вилейке и Барановичах) входят в систему связи с боевыми российскими кораблями в мировой акватории, единую систему ПВО и предупреждения ракетного нападения на Союзное государство. Эти соображения, конечно, сильно разогревают военных иерархов, не слишком хорошо и односторонне понимающих интересы России и возможные последствия силовых акций.

Но ключевые вопросы в этом случае — есть ли какие-то реальные агрессивные намерения извне и есть ли политическая воля у каких-то влиятельных политических сил в Беларуси начать сближаться с НАТО в ущерб российским военно-стратегическим интересам? На данном этапе ответ однозначный — нет. Все, кто этому противоречит, занимаются банальным политическим провоцированием. И это, к сожалению, происходит как извне, так и изнутри. По разным причинам, но с одинаковой угрозой миру и российским государственным интересам.

Каким угрозам? Об этом высказались уже все, кому не лень.

Во-первых, у Кремля сейчас нет средств осуществить силовое вмешательство — ни финансовых (придется поддерживать Беларусь еще в большем масштабе, чем Крым с самопровозглашенными «ЛНР-ДНР»), ни ресурса внутренней народной поддержки, как это было в Крыму. Во-вторых, вполне дружественная России страна неизбежно превратится во врага белорусского народа. Еще одного? А где друзья? Зачем же ими так разбрасываться? Кстати, у коварного Лукашенко появится прекрасная возможность все мерзкое тут же свалить на «братскую помощь» Он это умеет. В-третьих, можно окончательно похоронить любые прожекты по хоть какой-то нормализации отношений с западными странами. Беларусь не простят, и никакие канцлеры Австрии, итальянские муниципалы и Меркель с Макроном уже не помогут. Это будет разрыв на многие годы с перспективами пересмотра отношений через десятки лет — лишь при гипотетической смене российского руководства, и то не всякой.

Вряд ли новая агрессивность России будет способствовать продлению договоров о стратегических вооружениях с США. Ведь любые такого рода переговоры связаны с доверием сторон. А какое тут может быть доверие, если опять пойдут в ход те же грабли вероломства и непредсказуемости? Тогда уж только объединяться и укрепляться от «российской угрозы», что, конечно же, будет названо бессодержательным словом «русофобия».

И кстати, кто это доказал, что ключевые военно-политические интересы России (нравятся они кому-то или нет) могут быть гарантированы лишь диктатором, полностью потерявшим поддержку, уважение и доверие своего народа? Беларусь — страна с разумным и талантливым народом. А Подмосковье еще не полностью застроено резиденциями отвергнутых правителей. Места еще есть.